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Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten

Pénzcentrum
2026. október 10. 19:18

Kihúzták az Ötöslottó 2026/41. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 42. héten már 5 milliárd  forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

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Ötöslottó 41. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

14; 21; 35; 52; 76.

Ezen a játékhéten (41.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 5 milliárd forint lesz a következő, 42. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 41. héten:

  • 4 találat: egyenként 2 163 535 Ft
  • 3 találat: egyenként 27 230 Ft
  • 2 találat: egyenként 3 805Ft

Jokerszám: 488141

Ezen a játékhéten (41.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos 215 millió forinttal lett gazdagabb. A 42. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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Címlapkép: Getty Images
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