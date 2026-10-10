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Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2026/41. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 42. héten már 5 milliárd forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.
Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.
Ötöslottó 41. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
14; 21; 35; 52; 76.
Ezen a játékhéten (41.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 5 milliárd forint lesz a következő, 42. heti sorsoláson az Ötöslottón.
További nyeremények az Ötöslottón a 41. héten:
- 4 találat: egyenként 2 163 535 Ft
- 3 találat: egyenként 27 230 Ft
- 2 találat: egyenként 3 805Ft
Jokerszám: 488141
Ezen a játékhéten (41.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos 215 millió forinttal lett gazdagabb. A 42. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
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