Megtörte a csendet Bangó Margit: súlyos betegséggel küzdött, most megrázó vallomást tett

Több mint egy év hallgatás után ismét hírt adott magáról Bangó Margit. A Kossuth-díjas énekesnő az elmúlt időszakban súlyos betegséggel küzdött, most egy családi fotóval jelentkezett, amelyen szerettei körében mosolyog. Lánya, Bangó Marika elmondta, hogyan van jelenleg az édesanyja, és mikor térhet vissza a színpadra, írja a Blikk.

Bangó Margit a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt több mint egy év élete egyik legnehezebb időszaka volt. Az énekesnő ismét súlyos betegséggel nézett szembe, és saját bevallása szerint fájdalmas, félelmekkel teli napokon kellett keresztülmennie. Hitébe kapaszkodva azonban úgy érzi, sikerült talpra állnia. Követőinek és támogatóinak külön is megköszönte az érte mondott imákat, a szeretetet és a biztató szavakat.

A művésznő korábban is komoly betegséggel küzdött: 2013-ban mellrákot diagnosztizáltak nála, ami 2018-ban kiújult. Akkor műtéten, kemoterápián és sugárkezelésen is átesett. Mostani bejegyzésében a hitének tulajdonított különleges szerepet, és azokhoz a betegekhez is szólt, akik hasonlóan nehéz harcot vívnak.

Lánya, Bangó Marika a Blikknek elmondta, hogy édesanyja állapota sokat javult. Az orvosok tájékoztatása szerint 70 százalékban meggyógyult, jelenleg nem kap kezelést vagy gyógyszert, de havonta jár kontrollvizsgálatra és vérvételre. A családi fotó azért is jelentett különleges pillanatot, mert az énekesnő a betegsége óta sokáig nem szerette, ha fényképezik. Most azonban fodrásznál is járt, és jól érezte magát a bőrében, ezért örömmel vállalta a közös képet.

A rajongóknak egyelőre várniuk kell arra, hogy Bangó Margit ismét színpadra álljon. Lánya szerint az énekesnőnek még pihennie és erősödnie kell, mielőtt döntést hoz a folytatásról. A család szeretete mellett a művésznő számára az is nagy boldogságot jelent, hogy megérhette ükunokája születését, és hosszú idő után ismét együtt lehetett szeretteivel. A bejegyzését az orvosainak, az egészségügyi dolgozóknak és mindazoknak szóló köszönettel zárta, akik imáikkal és jókívánságaikkal támogatták a nehéz időszakban.