2026. október 27. kedd Szabina
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Feleség látogatja meg a kórházban fekvő férjét. Idős nő fogja a kórházi ágyon fekvő férfi kezét.
Szórakozás

Megtörte a csendet Bangó Margit: súlyos betegséggel küzdött, most megrázó vallomást tett

Pénzcentrum
2026. október 27. 09:43 2 perc

Több mint egy év hallgatás után ismét hírt adott magáról Bangó Margit. A Kossuth-díjas énekesnő az elmúlt időszakban súlyos betegséggel küzdött, most egy családi fotóval jelentkezett, amelyen szerettei körében mosolyog. Lánya, Bangó Marika elmondta, hogyan van jelenleg az édesanyja, és mikor térhet vissza a színpadra, írja a Blikk.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bangó Margit a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt több mint egy év élete egyik legnehezebb időszaka volt. Az énekesnő ismét súlyos betegséggel nézett szembe, és saját bevallása szerint fájdalmas, félelmekkel teli napokon kellett keresztülmennie. Hitébe kapaszkodva azonban úgy érzi, sikerült talpra állnia. Követőinek és támogatóinak külön is megköszönte az érte mondott imákat, a szeretetet és a biztató szavakat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A művésznő korábban is komoly betegséggel küzdött: 2013-ban mellrákot diagnosztizáltak nála, ami 2018-ban kiújult. Akkor műtéten, kemoterápián és sugárkezelésen is átesett. Mostani bejegyzésében a hitének tulajdonított különleges szerepet, és azokhoz a betegekhez is szólt, akik hasonlóan nehéz harcot vívnak.

Kapcsolódó cikkeink:

Lánya, Bangó Marika a Blikknek elmondta, hogy édesanyja állapota sokat javult. Az orvosok tájékoztatása szerint 70 százalékban meggyógyult, jelenleg nem kap kezelést vagy gyógyszert, de havonta jár kontrollvizsgálatra és vérvételre. A családi fotó azért is jelentett különleges pillanatot, mert az énekesnő a betegsége óta sokáig nem szerette, ha fényképezik. Most azonban fodrásznál is járt, és jól érezte magát a bőrében, ezért örömmel vállalta a közös képet.

A rajongóknak egyelőre várniuk kell arra, hogy Bangó Margit ismét színpadra álljon. Lánya szerint az énekesnőnek még pihennie és erősödnie kell, mielőtt döntést hoz a folytatásról. A család szeretete mellett a művésznő számára az is nagy boldogságot jelent, hogy megérhette ükunokája születését, és hosszú idő után ismét együtt lehetett szeretteivel. A bejegyzését az orvosainak, az egészségügyi dolgozóknak és mindazoknak szóló köszönettel zárta, akik imáikkal és jókívánságaikkal támogatták a nehéz időszakban.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #család #betegség #szórakozás #kezelés #bulvár #sztárok #orvosok #énekesnő

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:56
11:31
11:24
11:15
10:57
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 27. 10:34 Pirosba fordult a BUX, az OTP húzza le a magyar tőzsdét: eközben a Mol hatalmas pénzt kaphat vissza
október 27. 10:04 Négyszer annyit tettek a magyar állampapírokba a külföldiek, mint a magyar családok: ez áll a 4344 milliárdos roham mögött
október 27. 08:40 Nagy pénz állhat a házhoz a Molnál, közben az OTP célárát is módosították: megindult a magyar tőzsde
október 27. 07:32 Kedd reggel eldőlt, merre mozdul tovább a forint? Így változott az euró és a dollár árfolyama
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 27.
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
2026. október 26.
Mi lesz, ha váratlanul meghal a családfenntartó? Ennyi pénzből úszná meg a család a lecsúszást, ha havi 400 ezret keresett
2026. október 27.
Magyar Péter: már holnaptól elindul a Wekerle Plusz hitel, ezzel megszűnik az Otthon Start
2026. október 27.
Négyszer annyit tettek a magyar állampapírokba a külföldiek, mint a magyar családok: ez áll a 4344 milliárdos roham mögött
2026. október 27.
Magyar Családi Ház Tulajdonosok Egyesülete: sokan kimaradhatnak a Wekerle Plusz programból, áremelkedés jöhet a felújításoknál
NAPTÁR
Tovább
2026. október 27. kedd
Szabina
44. hét
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
2
4 hete
Kevesen tudják: ez Hankó Balázs eredeti végzettsége, ennyit lehet ma keresni a szakmában
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
5
2 napja
Elbukhatja 5,19 miliárdját az Ötöslottó új nyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
PÉNZÜGYI KISOKOS
Sávos kamatozás
Olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat csak az adott kamatsávban tehát nem a teljes összegre jár. Akár betétek esetén, de más befektetési formáknál is előfordulhat, hogy magasabb összegre magasabb kamatot fizetnek. Sávos kamatozás esetén minél többet takarítunk meg, annál nagyobb lehet a befektetésünkhöz képesti hozam. Más konstrukciók esetén nem megtakarítás összege, hanem annak hosszától függ a kamat mértéke. Az természetes, hogy tovább lekötött pénz többet is kamatozik, de ilyen konstrukciók esetén az egy évre vetített kamatláb is nő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 27. 11:31
Magyar Péter: már holnaptól elindul a Wekerle Plusz hitel, ezzel megszűnik az Otthon Start
Pénzcentrum  |  2026. október 27. 11:24
Már látszik, milyen tél vár Magyarországra: veszélyes fordulat jöhet az időjárásban - ezt okozza a szuper El Niño
Agrárszektor  |  2026. október 27. 11:34
Téboly a gabonapiacon: nem várt számok láttak napvilágot a kukoricáról