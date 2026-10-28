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Körözi a rendőrség Ekhoe-t: emiatt keresik a magyar rappert
Körözést adott ki a rendőrség Tircs András, művésznevén Ekhoe ellen kábítószer birtoklásának gyanúja miatt. A 24 éves zenész ellen elfogatóparancs van érvényben, a hatóságok pedig a lakosság segítségét kérik a felkutatásához, vette észre a 444.
Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség a 24 éves Tircs András ellen, akit a zenei világban Ekhoe néven ismernek. A körözési adatbázisban szereplő információk szerint a férfit kábítószer birtoklásának vétsége miatt keresik. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik a rapper tartózkodási helyéről, jelezze azt a rendőrségnek.
Ekhoe az újhullámos trap és rap műfajának ismert előadója, aki a közönség körében és a streamingplatformokon is követőtábort épített ki. Dalszövegeiben többször is szóba hozta a kábítószereket. A Kopott szavak című számában például a fellépési díjakról és a marihuánáról is említést tett.
A rendelkezésre álló információk szerint a rapper ellen kábítószer birtoklásának gyanúja miatt adták ki az elfogatóparancsot, a nyomozók pedig jelenleg is keresik. A körözés önmagában nem jelenti azt, hogy a gyanú beigazolódott.
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