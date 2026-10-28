2026. október 28. szerda Simon, Szimonetta
8 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cipzáras táska marihuánával. Letartóztatott férfi bilincsben a háttérben. drogdíler
Szórakozás

Körözi a rendőrség Ekhoe-t: emiatt keresik a magyar rappert

Pénzcentrum
2026. október 28. 15:36 1 perc

Körözést adott ki a rendőrség Tircs András, művésznevén Ekhoe ellen kábítószer birtoklásának gyanúja miatt. A 24 éves zenész ellen elfogatóparancs van érvényben, a hatóságok pedig a lakosság segítségét kérik a felkutatásához, vette észre a 444.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség a 24 éves Tircs András ellen, akit a zenei világban Ekhoe néven ismernek. A körözési adatbázisban szereplő információk szerint a férfit kábítószer birtoklásának vétsége miatt keresik. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik a rapper tartózkodási helyéről, jelezze azt a rendőrségnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ekhoe az újhullámos trap és rap műfajának ismert előadója, aki a közönség körében és a streamingplatformokon is követőtábort épített ki. Dalszövegeiben többször is szóba hozta a kábítószereket. A Kopott szavak című számában például a fellépési díjakról és a marihuánáról is említést tett.

A rendelkezésre álló információk szerint a rapper ellen kábítószer birtoklásának gyanúja miatt adták ki az elfogatóparancsot, a nyomozók pedig jelenleg is keresik. A körözés önmagában nem jelenti azt, hogy a gyanú beigazolódott.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #bűncselekmény #zene #nyomozás #drog #szórakozás #kábítószer #zenész #elfogatóparancs #bűnügyi hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:32
16:23
16:19
16:05
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 28. 13:36 Mélypontra zuhant a forint a sorsdöntő Fed-döntés előtt: közben váratlan tervekkel állt elő a kormány
október 28. 10:34 Nagy bejelentésre vár a világ: kilőtt a Deutsche Bank, miközben rakétatámadás rázta meg az olajpiacot
október 27. 17:34 Hatalmas fordulat az OTP-nél: kilőtt a magyar bankpapír, miközben a tengerentúlon elszabadult a pokol
október 27. 13:36 Megütötték a forintot a száguldó dollár miatt: így alakul kedd nap közben az euró, dollár árfolyama
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 28.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
2026. október 27.
Súlyos válságba keveredett Európa egyik legerősebb hatalma: itt a forgatókönyv, ami Magyarországra is fájdalmas recessziót hozhat
2026. október 28.
Közel 170 ezer forintot dob a kukába évente egy négyfős magyar család: ez a három élelmiszer végzi a legtöbbször a szemétben
2026. október 28.
Figyelem! Életveszélyes füstérzékelő bukott meg a teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd
2026. október 28.
Mennyire hiszel a Google-értékeléseknek? Öt csillag öt véleményből vagy 4,6 ötszázból: te melyiket választanád?
NAPTÁR
Tovább
2026. október 28. szerda
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
2
4 hete
Kevesen tudják: ez Hankó Balázs eredeti végzettsége, ennyit lehet ma keresni a szakmában
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
5
3 napja
Elbukhatja 5,19 miliárdját az Ötöslottó új nyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelkártya
A kártyával hitelből lehet költeni, nem kell számlával rendelkezni a banknál és igényléséhez nem kell pénz vagy jövedelemátutalás. A havi periódus zárásakor tartozásunkat hitelkamat ellenében továbbvihetjük illetve dönthetünk a teljes összeg visszafizetéséről. A hitelkártyával hitelbe vásárolhatunk, de a bankok többsége nem számol fel kamatot a türelmi időszak alatt, ami általában 45 nap. A vásárlások alkalmával különböző jóváírásokat kaphatunk, amit később levásárolhatunk vagy csökkentik a számlák végösszegét. Ha hitelkártyával vásárolunk nagyon fontos, hogy a türelmi időszak előtt visszafizessük a teljes tartozásunk, egyébként a bank magas kamatot számol fel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 16:05
Közel 170 ezer forintot dob a kukába évente egy négyfős magyar család: ez a három élelmiszer végzi a legtöbbször a szemétben
Pénzcentrum  |  2026. október 28. 13:40
Megindul a drágulás a hazai kutakon: brutális áremelés jöhet egy héten belül a benzinnél, gázolajnál
Agrárszektor  |  2026. október 28. 16:28
Ilyen fokhagymával lesznek tele a magyar boltok? Nem árt tudnod, mit veszel