Körözi a rendőrség Ekhoe-t: emiatt keresik a magyar rappert

Körözést adott ki a rendőrség Tircs András, művésznevén Ekhoe ellen kábítószer birtoklásának gyanúja miatt. A 24 éves zenész ellen elfogatóparancs van érvényben, a hatóságok pedig a lakosság segítségét kérik a felkutatásához, vette észre a 444.

Elfogatóparancsot adott ki a rendőrség a 24 éves Tircs András ellen, akit a zenei világban Ekhoe néven ismernek. A körözési adatbázisban szereplő információk szerint a férfit kábítószer birtoklásának vétsége miatt keresik. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik a rapper tartózkodási helyéről, jelezze azt a rendőrségnek.

Ekhoe az újhullámos trap és rap műfajának ismert előadója, aki a közönség körében és a streamingplatformokon is követőtábort épített ki. Dalszövegeiben többször is szóba hozta a kábítószereket. A Kopott szavak című számában például a fellépési díjakról és a marihuánáról is említést tett.

A rendelkezésre álló információk szerint a rapper ellen kábítószer birtoklásának gyanúja miatt adták ki az elfogatóparancsot, a nyomozók pedig jelenleg is keresik. A körözés önmagában nem jelenti azt, hogy a gyanú beigazolódott.