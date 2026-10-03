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Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 40. játékhéten

Pénzcentrum
2026. október 3. 19:20

Kihúzták az Ötöslottó 2026/40. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a héten sem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 41. héten 2026-ban már 4 milliárd 555 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Ötöslottó játékban 90 számból kell 5-öt kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 5 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 2 találatod van egy mezőn, a főnyereményt az 5 találat jelenti.

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A Joker nyerőszámaiért, nyereményeiért görgess lejjebb!

Az ötös lottó mai, 40. heti nyerőszámai 2026-ban emelkedő számsorrendben:

9; 48; 51; 83; 88.

Ezen a játékhéten (40.) sem volt telitalálat, így a következő heti várható főnyeremény összege 4 milliárd 555 millió forint lesz az Ötöslottón. 

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További nyeremények az Ötöslottón a 40. héten 2026-ban:

  • 4 találat: egyenként 4 213 545 Ft
  • 3 találat: egyenként 41 225 Ft
  • 2 találat: egyenként 4 540 Ft

5 találatos szelvény (19 sorsolás óta) nem volt.

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Jokerszám: 851643

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren, így a 41. héten 205 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

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Címlapkép: Getty Images
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