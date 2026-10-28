2026. október 29. csütörtök Nárcisz
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy hideg téli reggelen egy jávorszarvasbika pózol, skandi, skandinavlotto
Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 44. héten, 2026-ban

Pénzcentrum
2026. október 28. 20:56 1 perc

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/44. heti nyerőszámait 2026. október 28-án este. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinnie a főnyereményt!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottó néven is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 44. heti nyerőszámokat, görgess lejjebb!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 44. héten:

11; 13; 19; 21; 22; 23; 26.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 44. héten:

3; 7; 8; 14; 19; 31; 35.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a 45. játékhéten 2026-ban 500 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.

7 találatos szelvény nem volt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nyeremények a Skandináv lottón a 44. héten:

  • 6 találat: egyenként 197 025 forint
  • 5 találat: egyenként 9 080 forint
  • 4 találat: egyenként 2 740 forint

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #skandináv lottó #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #skandi #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #skandináv #pénzcentrum lottószámok #skandinavlotto

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:37
11:28
11:15
10:59
10:34
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 29. 10:34 Szétszedik a techóriásokat a tőzsdén: kilőtt a Microsoft, brutális pofont kapott a Google
október 28. 17:34 Megtorpant a magyar tőzsde: megütötték a hazai nagyvállalatok árfolyamát
október 28. 13:36 Mélypontra zuhant a forint a sorsdöntő Fed-döntés előtt: közben váratlan tervekkel állt elő a kormány
október 28. 10:34 Nagy bejelentésre vár a világ: kilőtt a Deutsche Bank, miközben rakétatámadás rázta meg az olajpiacot
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 29.
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
2026. október 28.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
2026. október 29.
Spórolni kényszerül a nyugdíjasok kétharmada, időben csak minden hatodik tett félre: így kerülheted el, hogy te is erre a sorsra juss
2026. október 28.
Közel 170 ezer forintot dob a kukába évente egy négyfős magyar család: ez a három élelmiszer végzi a legtöbbször a szemétben
2026. október 28.
Figyelem! Életveszélyes füstérzékelő bukott meg a teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd
NAPTÁR
Tovább
2026. október 29. csütörtök
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
2
4 hete
Kevesen tudják: ez Hankó Balázs eredeti végzettsége, ennyit lehet ma keresni a szakmában
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
4
4 napja
Elbukhatja 5,19 miliárdját az Ötöslottó új nyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
5
5 napja
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kereskedelmi mérleg
egy adott országra vonatkozóan tartalmazza az egy meghatározott időszakban - általában egy évben - exportált és importált termékek értékét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 11:28
Teljes vasárnapi boltzár jön Magyarországon: ne hagyd az utolsó pillanatra a bevásárlást
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 10:01
Spórolni kényszerül a nyugdíjasok kétharmada, időben csak minden hatodik tett félre: így kerülheted el, hogy te is erre a sorsra juss
Agrárszektor  |  2026. október 29. 10:32
Őrült roham indult ezért a növényért: rengeteg magyar veszi most