Elfogatóparancsot adtak ki a 24 éves Ekhoe ellen. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a rapper felkutatásához.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 44. héten, 2026-ban
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/44. heti nyerőszámait 2026. október 28-án este. Lássuk, sikerült-e valakinek elvinnie a főnyereményt!
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottó néven is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a 44. heti nyerőszámokat, görgess lejjebb!
Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 44. héten:
11; 13; 19; 21; 22; 23; 26.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 44. héten:
3; 7; 8; 14; 19; 31; 35.
Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a 45. játékhéten 2026-ban 500 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.
7 találatos szelvény nem volt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Nyeremények a Skandináv lottón a 44. héten:
- 6 találat: egyenként 197 025 forint
- 5 találat: egyenként 9 080 forint
- 4 találat: egyenként 2 740 forint
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Hárommilliárd forintnál is nagyobb nyeremény, egyetlen sorsoláson hat telitalálatos szelvény és több mint 260 milliárd forintnyi kifizetés.
A filmsztárként is világhírű frontember, Jared Leto zenekara 2027. május 17-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.
Na, vajon elvitte valaki a 235 millió forintos főnyereményt a hatos lottó vasárnapi sorsolásán?
A rekordösszeget nyerő lottózónak 90 napja van, hogy jelentkezze a Szerencsejáték Zrt.-nél.
Hivatalossá vált, hogy Rónai Egon távozik az ATV-től, és a Network4 Media Groupnál folytatja pályafutását.
Etyekre kell menni a legjobb vasárnapi ebédért: itt a 2026-os toplista, Miskolc és Csopak is bekerült
A lista egyszerre mutatja meg, hol érdemes ma jót ebédelni Magyarországon, de azt is, milyen nehéz helyzetben van az ágazat, főleg vidéken.
Szombat este az Ötöslottón egy szerencsés játékos 5 milliárd 197 millió forintot kaszált.
Az Ötöslottó ötödik legmagasabb összegű főnyereménye elkelt a szombati sorsoláson. Egy szerencsés nyertes 5,19 milliárd forintra válthatta nyerőszámait.
Valaki elvitte a főnyereményt, 5 milliárd 190 millió forintot! Mutatjuk a 43. heti nyerőszámokat és a nyereményeket is.
Ennyit kereshet civil állásában a Unique énekesnője, Völgyesi Gabi: két diplomával szép summa ütheti a zsebét
Völgyesi Gabi, a kilencvenes évek óta népszerű Unique együttes énekesnője zenei karrierje mellett a civil hivatásában is folyamatosan képezi magát.
Elárulták Az Árulók, Vasvári Vivien és Sapkás Piréz, mire költik az RTL műsorának több mint 13 milliós főnyereményét
Vasvári Vivien és Sapkás Piréz történelmet írt Az Árulókban, a műsor magyarországi történetében először győztek együtt Árulóként.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/43. heti, pénteki nyerőszámait.
Európai díjat nyert egy budapesti kávézó: itt a legjobb magyar kávézók toplistája, Szegedről és Kiskőrösről is van rajta hely
Magyar kávézó is bekerült a European Coffee Trip Awards 2026 győztesei közé.
Nem kapkodnak a Járai-házaspár budapesti otthonáért: már közel 10 millió forintot engedtek az árából
Közel tízmillió forinttal csökkentette budapesti lakásának árát Járai Máté és felesége, Járai Kíra.
Árulja dél-spanyolországi villáját Sydney van den Bosch családja: ennyiért válnának meg az impozáns ingatlantól
Sydney van den Bosch és családja több mint 157 millió forintért hirdeti dél-spanyolországi villáját.
Távozik az ATV-től Rónai Egon. A politikai, közéleti és portréműsorok házigazdája 2011 óta dolgozott a csatornánál.
Kihúzták a Hatoslottó 43. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 150 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Egy egyszerű olasz étkezési szokás, a tányéron maradt szósz kenyérrel való feltörléss: az úgynevezett "fare la scarpetta".
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.