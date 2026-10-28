Egy 20 ezres parkolási bírság miatt foglalták le Geszti Péter céges részesedéseit

Végrehajtási eljárás keretében lefoglalták Geszti Péter több vállalkozásban meglévő részesedéseit a Cégközlönyben megjelent végzések alapján. Az intézkedés három céget érint, köztük az ARC Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.-t és a Geszti Péter, valamint felesége, Ditz Edit tulajdonában álló két GRUND-vállalkozást. A HVG-nek Geszti Péter azt mondta, az ügy hátterében egy véletlenül be nem fizetett parkolási bírság áll. A tartozás a lap szerint 20 850 forint volt, amelyet az énekes-reklámszakember időközben már rendezett.

Végrehajtási eljárás keretében lefoglalták Geszti Péter több cégben meglévő részesedéseit – derül ki a Cégközlönyben megjelent végzésekből. Az intézkedés három vállalkozást érint: az ARC Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft.-t, a GRUND Development Kft.-t és a GRUND Productions Kft.-t. Utóbbi két cég Geszti Péter és felesége, Ditz Edit közös tulajdonában van.

Az ARC plakátkiállításokat szervező vállalkozás 13,7 millió forint értékű eszközzel rendelkezik. A cég az elmúlt években többnyire veszteségesen működött, 2025-ben azonban nyereséget termelt. A GRUND Developmentet idén nyáron alapították, míg a GRUND Productions a tavalyi évben 101 millió forintos nyereséget ért el.

Geszti Péter a HVG-nek azt mondta, hogy a végrehajtási eljárás hátterében egy véletlenül be nem fizetett parkolási bírság áll. A tartozás összege a lap beszámolója szerint 20 850 forint volt, ezt azonban a zenész és reklámszakember időközben már rendezte.