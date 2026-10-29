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Több mint 260 milliárd forintot fizettek ki: kiderültek a magyarok kedvenc lottószámai

Pénzcentrum
2026. október 29. 10:59 3 perc

Hárommilliárd forintnál is nagyobb nyeremény, egyetlen sorsoláson hat telitalálatos szelvény és több mint 260 milliárd forintnyi kifizetés. A Hatoslottó október 29-én ünnepli a 38. születésnapját, ezalatt pedig számos emlékezetes rekord született. Mutatjuk, melyik számokat kedvelik leginkább a játékosok, és mikor vitték haza a játék történetének legnagyobb főnyereményét.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

38 éves lett a Hatoslottó, amely az elmúlt közel négy évtizedben több száz telitalálatos szelvénnyel és milliárdos nyereményekkel írta be magát a hazai szerencsejáték történetébe. A játék indulása óta összesen mintegy 83,5 millió háromtalálatos, több mint 5 millió négytalálatos és közel 103 ezer öttalálatos szelvény született. A főnyereményt eddig 400 telitalálatos szelvény vitte el.

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A játék statisztikái alapján átlagosan minden hatodik héten akadt olyan játékos, aki mind a hat nyerőszámot eltalálta. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindig ilyen rövid idő alatt gazdára talál a főnyeremény. A Hatoslottó történetében hosszú halmozódási időszakokra is volt példa.

Egyetlen szelvény hozott több mint 3,1 milliárd forintot

A Hatoslottó legnagyobb nyereményét 2021-ben fizették ki. Abban az évben 31 héten keresztül halmozódott a főnyeremény, amely végül az 51. játékhéten talált gazdára. A szerencsés játékos 3 milliárd 165 millió 377 ezer 480 forintot nyert. Ez az összeg azóta is a játék történetének rekordnyereménye.

A különleges sorsolások között az 1992-es év végi húzás is kiemelkedik. Akkor a 11, 14, 17, 22, 33 és 38-as számokat húzták ki, és egyszerre hat szelvényen szerepelt mind a hat nyerőszám. Ennél több telitalálatos szelvény egyetlen sorsoláson nem született a játék történetében.

Egy másik rekord 2012-höz kötődik. A 35. játékhéten a 2, 8, 9, 19, 29 és 36-os számokat húzták ki, és összesen 439 026 háromtalálatos szelvényt regisztráltak. Ez a találati kategória eddigi legkiemelkedőbb eredménye volt.

Ezeket a számokat szeretik a legjobban a játékosok

A játékosok számaik kiválasztásakor gyakran személyes emlékekre, születésnapokra vagy fontos évfordulókra támaszkodnak. A Hatoslottón a 3-as, a 7-es, a 9-es, a 11-es, a 13-as és a 19-es szám tartozik a leggyakrabban megjátszottak közé.

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Ez magyarázhatja a 30 alatti számok népszerűségét is, hiszen sokan a születési dátumukból választanak. A számválasztás azonban nem javítja a telitalálat matematikai esélyét, minden lehetséges számsor azonos eséllyel kerülhet a nyerőszámok közé.

A választott számok népszerűségének ugyanakkor lehet jelentősége a nyeremény megosztásakor. Ha egy gyakran megjátszott számsor telitalálatot ér, nagyobb eséllyel fordulhat elő, hogy többen is eltalálták a nyerőszámokat, így osztozniuk kell a főnyereményen.

Több mint 260 milliárd forintot fizettek ki a játékosoknak

A Hatoslottó indulása óta a különböző nyerőosztályokban összesen több mint 260 milliárd forintot fizettek ki a játékosoknak. Ebből a telitalálatos szelvények tulajdonosai több mint 114 milliárd forinttal részesedtek.

A játék 38 éves történetét így nemcsak a legnagyobb nyeremények, hanem a több millió kisebb találat is meghatározza. A rekordokból ugyanakkor nem lehet következtetni a következő sorsolás eredményére: a korábbi nyerőszámok és a játékosok kedvencei nem befolyásolják a jövőbeli húzások esélyeit.

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