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Szórakozás

Nagy bejelentés érkezett: jövő májusban újra Budapesten lép fel a világhírű énekes

Pénzcentrum/MTI
2026. október 26. 21:06 3 perc

Andrea Bocelli 2027. május 25-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel. A világhírű olasz tenor nagyszabású turnéval ünnepli Romanza című albuma megjelenésének 30. évfordulóját. A koncerten népszerű operarészletek és az énekes ismert popdalai is felcsendülnek, a produkciót magyar szimfonikus zenekar és kórus kíséri. Bocelli több mint három évtizedes pályafutása során több mint 90 millió albumot adott el, Romanza című lemezéből pedig 20 millió példány fogyott.

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Andrea Bocelli jövőre visszatér Magyarországra. A világhírű olasz tenor Romanza című albuma megjelenésének 30. évfordulóját nagyszabású turnéval ünnepli, ennek keretében 2027. május 25-én ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.

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A koncertprogramban népszerű operarészletek és Bocelli ismert popalbumainak dalai szerepelnek, napjaink legnépszerűbb tenorját magyar szimfonikus zenekar és kórus kíséri - közölte a szervező Broadway Event.

Andrea Bocelli karrierje az 1994-es Sanremói Dalfesztivál megnyerésével kezdődött. Több mint harminc éve tartó pályafutása során elénekelte a legnagyobb operaszerepeket, fellépett a világ valamennyi nagy koncerttermében, operaházában, miközben meghódította a popzenei csúcsokat is. Számos rekordot megdöntött, több mint 90 millió albumot adott el, köztük a Romanza című lemezből 20 millió példány kelt el, az énekes 25 milliárdnál is nagyobb hallgatottságot és nézettséget ért el streaming platformjain. Megkapta a hallhatatlanoknak járó csillagot a hollywoodi Hírességek sétányán, hétszer jelölték Grammy-díjra és Latin Grammy-re, énekelt négy amerikai elnök, három pápa és az angol királyi család előtt is.

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Olyan kiváló énekesekkel dolgozott együtt, mint Ed Sheeran, Dua Lipa, Céline Dion, Tony Bennett, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Nicole Scherzinger, Jennifer Garner vagy Ellie Goulding. Matteo fiával a Fall on Me című számban duettezett a Sí című lemezén, Virginia kislányával pedig Leonard Cohen Hallelujah című dalát énekelte el közösen egy színpadon.

2021-ben fellépett a Dubai Expo megnyitó ünnepségén, a labdarúgó-Európa-bajnokság nyitómérkőzésén Rómában, de a New York-i Filharmonikusok kíséretében a Central Parkban is. Énekelt az idei labdarugó-világbajnokság nyitóünnepségén Mexikóvárosban, a róla szóló Because I Believe című dokumentumfilm 2025 őszén került mozikba, és betekintést nyújt az énekes életútjába, a színpadon és azon kívül.

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Az eredetileg 1997-ben nemzetközi piacra dobott Romanza című album 30. jubileumi változata idén szeptemberben jelent meg. A lemez különlegessége, hogy a frissített hangzás mellett helyet kapott rajta a Con te partiro (Time to Say Goodbye) című dal egy eddig soha nem hallott, kiadatlan, kibővített verziója.

2011-ben alapította meg az Andrea Bocelli Alapítványt (ABF) azzal a céllal, hogy támogassa a nehéz helyzetben élő embereket és közösségeket Olaszországban és világszerte. A budapesti koncerthez kapcsolódóan a PLUS1 programmal együttműködve ezúttal is hozzájárulnak alapítványa munkájához: minden eladott jegy árából 1 euróval az ABF oktatási, egészségügyi és közösségfejlesztési projektjeit támogatja, amelyek a szegénységgel, az írástudatlansággal, a nehéz élethelyzetekkel és a társadalmi kirekesztéssel küzdő embereknek és közösségeknek nyújtanak segítséget.
Címlapkép: Getty Images
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