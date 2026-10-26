Nagy bejelentés érkezett: jövő májusban újra Budapesten lép fel a világhírű énekes

Andrea Bocelli 2027. május 25-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel. A világhírű olasz tenor nagyszabású turnéval ünnepli Romanza című albuma megjelenésének 30. évfordulóját. A koncerten népszerű operarészletek és az énekes ismert popdalai is felcsendülnek, a produkciót magyar szimfonikus zenekar és kórus kíséri. Bocelli több mint három évtizedes pályafutása során több mint 90 millió albumot adott el, Romanza című lemezéből pedig 20 millió példány fogyott.

Andrea Bocelli jövőre visszatér Magyarországra. A világhírű olasz tenor Romanza című albuma megjelenésének 30. évfordulóját nagyszabású turnéval ünnepli, ennek keretében 2027. május 25-én ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.

A koncertprogramban népszerű operarészletek és Bocelli ismert popalbumainak dalai szerepelnek, napjaink legnépszerűbb tenorját magyar szimfonikus zenekar és kórus kíséri - közölte a szervező Broadway Event.

Andrea Bocelli karrierje az 1994-es Sanremói Dalfesztivál megnyerésével kezdődött. Több mint harminc éve tartó pályafutása során elénekelte a legnagyobb operaszerepeket, fellépett a világ valamennyi nagy koncerttermében, operaházában, miközben meghódította a popzenei csúcsokat is. Számos rekordot megdöntött, több mint 90 millió albumot adott el, köztük a Romanza című lemezből 20 millió példány kelt el, az énekes 25 milliárdnál is nagyobb hallgatottságot és nézettséget ért el streaming platformjain. Megkapta a hallhatatlanoknak járó csillagot a hollywoodi Hírességek sétányán, hétszer jelölték Grammy-díjra és Latin Grammy-re, énekelt négy amerikai elnök, három pápa és az angol királyi család előtt is.

EZ IS ÉRDEKELHET Újra Magyarországra jön az Oscar-díjas világsztár: óriási koncertre készül Jared Leto zenekara A filmsztárként is világhírű frontember, Jared Leto zenekara 2027. május 17-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.

Olyan kiváló énekesekkel dolgozott együtt, mint Ed Sheeran, Dua Lipa, Céline Dion, Tony Bennett, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Nicole Scherzinger, Jennifer Garner vagy Ellie Goulding. Matteo fiával a Fall on Me című számban duettezett a Sí című lemezén, Virginia kislányával pedig Leonard Cohen Hallelujah című dalát énekelte el közösen egy színpadon.

2021-ben fellépett a Dubai Expo megnyitó ünnepségén, a labdarúgó-Európa-bajnokság nyitómérkőzésén Rómában, de a New York-i Filharmonikusok kíséretében a Central Parkban is. Énekelt az idei labdarugó-világbajnokság nyitóünnepségén Mexikóvárosban, a róla szóló Because I Believe című dokumentumfilm 2025 őszén került mozikba, és betekintést nyújt az énekes életútjába, a színpadon és azon kívül.

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Az eredetileg 1997-ben nemzetközi piacra dobott Romanza című album 30. jubileumi változata idén szeptemberben jelent meg. A lemez különlegessége, hogy a frissített hangzás mellett helyet kapott rajta a Con te partiro (Time to Say Goodbye) című dal egy eddig soha nem hallott, kiadatlan, kibővített verziója.

2011-ben alapította meg az Andrea Bocelli Alapítványt (ABF) azzal a céllal, hogy támogassa a nehéz helyzetben élő embereket és közösségeket Olaszországban és világszerte. A budapesti koncerthez kapcsolódóan a PLUS1 programmal együttműködve ezúttal is hozzájárulnak alapítványa munkájához: minden eladott jegy árából 1 euróval az ABF oktatási, egészségügyi és közösségfejlesztési projektjeit támogatja, amelyek a szegénységgel, az írástudatlansággal, a nehéz élethelyzetekkel és a társadalmi kirekesztéssel küzdő embereknek és közösségeknek nyújtanak segítséget.