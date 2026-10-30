Elhunyt a legendás angol színész, Patrick Stewart: a magyar nézők a Star Trekből és az X-Men-ből ismerhették leginkább

Nyolcvanhat éves korában, Los Angeles-i otthonában elhunyt Patrick Stewart, a Star Trek-sorozatok legendás Picard kapitánya és az X-Men-filmek X professzora. A világhírű brit színész rövid, súlyos betegség után szerdán vesztette életét - írja a BBC.

A halálhírt a színész Instagram-oldalán jelentették be csütörtökön. A tájékoztatás szerint Stewart rövid ideig Alzheimer-kórral és Lewy-testes demenciával küzdött. Utolsó óráiban felesége, Sunny, valamint családja és barátai vették körül. A bejegyzés szerint élő zene, nevetés és mély érzelmek kíséretében, békésen távozott.

A yorkshire-i születésű színész poszttraumás stresszben szenvedő háborús veterán apja mellett nőtt fel. Gyerekkorában gyakran volt szemtanúja a családon belüli erőszaknak, ami később arra sarkallta, hogy elkötelezetten kiálljon az áldozatok jogaiért.

Színiiskolai tanulmányait követően, 1966-ban csatlakozott a rangos Royal Shakespeare Company társulatához, ahol másfél évtizeden át játszott klasszikus szerepeket. Színházi munkái mellett olyan elismert tévés és filmes produkciókban is feltűnt, mint az Én, Claudius, a Suszter, szabó, baka, kém, az Excalibur vagy David Lynch Dűnéje.

A globális ismertséget az 1987-ben indult Star Trek - Az új nemzedék című sorozat hozta meg számára. Jean-Luc Picard szerepét eredetileg csak rövid amerikai kitérőnek szánta, mivel biztos volt benne, hogy az új produkció hamar megbukik, ő pedig a gázsival a zsebében visszatérhet a brit színpadra.

Végül élete és pályája legfontosabb döntésének nevezte a felkérés elvállalását, bár a forgatás kezdetben nem ment zökkenőmentesen. A szigorú brit színházi fegyelemhez szokott Stewartot eleinte zavarta amerikai kollégái folytonos viccelődése, ám idővel ő is feloldódott, és a stáb tagjaival szoros barátságot kötött.

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Stewart egyébként nem volt egyértelmű választás a szerepre. Amikor a sorozat atyját, Gene Roddenberryt egy újságíró arról faggatta, hogy a 24. századra miért nem találtak gyógymódot a kopaszodásra, a producer csak annyit felelt, hogy "a 24. században ez már senkit sem fog érdekelni."

A megfontolt, intellektuális űrhajókapitányt az eredeti sorozatban hét évadon és négy mozifilmen keresztül alakította. Bár a világ elsősorban a sci-fikből és a képregényfilmekből ismerte, élete végéig hű maradt a színészethez, és évtizedekkel később, a 2023 tavaszán lezárult Star Trek - Picard című sorozatban is visszatért legikonikusabb karakteréhez.