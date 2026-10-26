2026. október 26. hétfő Dömötör
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy ember kényelmes kanapén pihen, miközben egy streaming-szolgáltatáson választ magának műsort. A meleg, hangulatos nappaliba természetes fény áramlik be az ablakokon keresztül, ami nyugodt légkört teremt, amely tökéletesen alkalmas a
Szórakozás

Óriási műsordömpinggel újít az ismert streamingszolgáltató: erre számíthatnak az előfizetők novemberben

Pénzcentrum
2026. október 26. 11:33 2 perc

 A SkyShowtime novemberben több sorozat- és filmpremierrel bővíti kínálatát. A hónap során új évaddal tér vissza többek között a Yellowjackets, a The Paper és a Where the Sun Always Shines, emellett érkezik a Michael Jackson életét feldolgozó életrajzi film, valamint több thriller, horror és dokumentumfilm is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Több várt sorozatfolytatással és látványos filmpremierrel készül novemberre a SkyShowtime. A kínálatban visszatér a Yellowjackets, új évadot kap a The Paper, folytatódik a Where the Sun Always Shines, miközben érkezik a Michael Jackson életét feldolgozó életrajzi film, valamint több horror-, thriller- és családi produkció is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hónap egyik legfontosabb sorozatpremierje a The Paper második évada lesz, amely november 6-án indul. Az áldokumentumfilm-sorozat A hivatal alkotóinak világát idézi meg, ezúttal egy középnyugati újság szerkesztőségének mindennapjain keresztül. A második évadban a szereplők szakmai és magánéleti konfliktusai egyaránt előtérbe kerülnek.

A fiatalabb korosztály számára november 7-től válik elérhetővé a Csillag Patrik műsora ötödik évada, amelyben Spongyabob világa továbbra is meghatározó szerepet kap. A hónap közepén folytatódik a Mallorca szigetén játszódó svéd drámasorozat, a Where the Sun Always Shines is, míg a Star Trek-rajongók november 18-tól nézhetik meg a Short Treks új epizódjait.

A hónap egyik legjobban várt visszatérője a Yellowjackets negyedik évada. A túlélődráma és pszichológiai horror elemeit ötvöző sorozat november 23-án folytatódik, újabb fejezetet nyitva a repülőgép-szerencsétlenség túlélőinek történetében.

A gyerekeknek szóló tartalmak közül november végén érkezik a Szarvas osztag új évadának második fele, amelyben Kai, Lola, Rammy és Bobbi ezúttal is Nagyerdő és Platinaváros lakóinak segítségére sietnek.

Novemberben több már futó sorozat is új epizódokkal jelentkezik. Folytatódik az Avatar: Seven Havens, a Tom Hardy és Pierce Brosnan főszereplésével készült Gengsztervilág, valamint a Sylvester Stallone nevével fémjelzett Tulsa King. Új részekkel jelentkezik továbbá a Dexter: Feltámadás, a The Five Star Weekend és a Marshals is.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A filmes kínálat élére a Michael kerülhet, amely november 24-én debütál. Az Antoine Fuqua rendezésében készült életrajzi alkotás Michael Jackson életét mutatja be, a popikont pedig saját unokaöccse, Jafaar Jackson alakítja.

Már korábban, november 5-én megérkezik a Savage Mountain című dokumentumfilm, amely a hegymászó Kristin Harila rekordkísérletét és az azt övező vitákat dolgozza fel. A hónap közepén debütál a Super Mario Galaxis: A Film, amelyben Mario és Luigi új galaktikus kalandra indulnak.

A thrillerkedvelők a fentanilválságot feldolgozó King Ivoryt várhatják, míg a horrorrajongók számára a Night Patrol és az Utazó kínálhat hátborzongató kikapcsolódást. Az akciófilmek közül az In Cold Light érkezik november végén, egy bosszúval és meneküléssel átszőtt történettel.
Címlapkép: Getty Images
#film #sorozat #november #szórakozás #filmek #premier #streaming #streaming szolgáltatás #sorozatok #skyshowtime

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:42
15:35
15:30
15:16
15:04
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 26. 13:50 Nem tartott sokáig a forint fellélegzése: hirtelen fordult a piac, veszélyes szinteken az euró
október 26. 10:39 Elszabadult a pokol a brazil választás után, kilőtt a gázár: a Mol menti meg a pesti tőzsdét
október 23. 17:42 Pánik a tőzsdéken: összeomlott a Volvo árfolyama, kilőtt az olajár a háborús fenyegetés miatt
október 23. 13:35 Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 26.
Mi lesz, ha váratlanul meghal a családfenntartó? Ennyi pénzből úszná meg a család a lecsúszást, ha havi 400 ezret keresett
2026. október 25.
Túlárazott lángos és kamu-gulyás: így árulják el a magyar gasztronómiát és verik át a turistákat Pesten
2026. október 26.
Kitálalt a Gyűjtőfogház volt parancsnoka: szakmaiatlan és kelet-ázsiai mintájú volt az Orbán-korszak börtönpolitikája
2026. október 26.
Szinte senki nem csinálja itthon, pedig milliós számlától kímélheti meg a családot: így fizethető ki előre a saját temetésünk
2026. október 25.
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
NAPTÁR
Tovább
2026. október 26. hétfő
Dömötör
44. hét
Október 26.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
2
4 hete
Kevesen tudják: ez Hankó Balázs eredeti végzettsége, ennyit lehet ma keresni a szakmában
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
5
1 napja
Elbukhatja 5,19 miliárdját az Ötöslottó új nyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza
külföldi fizetőeszközre szóló követelés. Valutának nevezzük a külföldi fizetőeszközöket, melyekre vonatkozó virtuális követelés a deviza. Gyakorlatilag a virtuális, vagyis a számlán elhelyezett valutáról van szó. A legtöbb banknál nyithatunk devizaszámlát vagy akár betétbe is helyezhetjük a devizánkat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 26. 15:30
Aranylabda győztes 2026: négy AI modell jóslatát kértük ki – már szinte eldőlt, ő emelheti magasba a trófeát?
Pénzcentrum  |  2026. október 26. 14:30
Hajnali 2-kor viszketett a feneke, szemen nyalta a makcska: kiakadtak a mentősök, milyen esetekhez hívják őket
Agrárszektor  |  2026. október 26. 14:31
Működik a zseniális trükk: ezt már több ezer hektáron használják