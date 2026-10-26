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Óriási műsordömpinggel újít az ismert streamingszolgáltató: erre számíthatnak az előfizetők novemberben
A SkyShowtime novemberben több sorozat- és filmpremierrel bővíti kínálatát. A hónap során új évaddal tér vissza többek között a Yellowjackets, a The Paper és a Where the Sun Always Shines, emellett érkezik a Michael Jackson életét feldolgozó életrajzi film, valamint több thriller, horror és dokumentumfilm is.
Több várt sorozatfolytatással és látványos filmpremierrel készül novemberre a SkyShowtime. A kínálatban visszatér a Yellowjackets, új évadot kap a The Paper, folytatódik a Where the Sun Always Shines, miközben érkezik a Michael Jackson életét feldolgozó életrajzi film, valamint több horror-, thriller- és családi produkció is.
A hónap egyik legfontosabb sorozatpremierje a The Paper második évada lesz, amely november 6-án indul. Az áldokumentumfilm-sorozat A hivatal alkotóinak világát idézi meg, ezúttal egy középnyugati újság szerkesztőségének mindennapjain keresztül. A második évadban a szereplők szakmai és magánéleti konfliktusai egyaránt előtérbe kerülnek.
A fiatalabb korosztály számára november 7-től válik elérhetővé a Csillag Patrik műsora ötödik évada, amelyben Spongyabob világa továbbra is meghatározó szerepet kap. A hónap közepén folytatódik a Mallorca szigetén játszódó svéd drámasorozat, a Where the Sun Always Shines is, míg a Star Trek-rajongók november 18-tól nézhetik meg a Short Treks új epizódjait.
A hónap egyik legjobban várt visszatérője a Yellowjackets negyedik évada. A túlélődráma és pszichológiai horror elemeit ötvöző sorozat november 23-án folytatódik, újabb fejezetet nyitva a repülőgép-szerencsétlenség túlélőinek történetében.
A gyerekeknek szóló tartalmak közül november végén érkezik a Szarvas osztag új évadának második fele, amelyben Kai, Lola, Rammy és Bobbi ezúttal is Nagyerdő és Platinaváros lakóinak segítségére sietnek.
Novemberben több már futó sorozat is új epizódokkal jelentkezik. Folytatódik az Avatar: Seven Havens, a Tom Hardy és Pierce Brosnan főszereplésével készült Gengsztervilág, valamint a Sylvester Stallone nevével fémjelzett Tulsa King. Új részekkel jelentkezik továbbá a Dexter: Feltámadás, a The Five Star Weekend és a Marshals is.
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A filmes kínálat élére a Michael kerülhet, amely november 24-én debütál. Az Antoine Fuqua rendezésében készült életrajzi alkotás Michael Jackson életét mutatja be, a popikont pedig saját unokaöccse, Jafaar Jackson alakítja.
Már korábban, november 5-én megérkezik a Savage Mountain című dokumentumfilm, amely a hegymászó Kristin Harila rekordkísérletét és az azt övező vitákat dolgozza fel. A hónap közepén debütál a Super Mario Galaxis: A Film, amelyben Mario és Luigi új galaktikus kalandra indulnak.
A thrillerkedvelők a fentanilválságot feldolgozó King Ivoryt várhatják, míg a horrorrajongók számára a Night Patrol és az Utazó kínálhat hátborzongató kikapcsolódást. Az akciófilmek közül az In Cold Light érkezik november végén, egy bosszúval és meneküléssel átszőtt történettel.
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