Megszűnik a Nemzeti Sportrádió, Sunrise FM néven folytatja a Manna FM

A Médiatanács az elmúlt 16 év gyakorlatával szemben teljesen új alapokra helyezi együttműködését az Európai Bizottság és az Európa Tanács média- és platformszabályozásában érintett szerveivel - ezt is eldöntötte a testület október 27-én tartott ülésén. Nem tartja burkolt reklámnak a Médiatanács, hogy az MTI és a hirado.hu megemlítette a MOL-t az üzemanyagár-bejelentésekről szóló cikkeiben, és a Gusztáv című rajzfilm sem kerül a hatóság célkeresztjébe. A debreceni FM95 Rádió1 ellen viszont eljárás indult, mert egyik hírműsorában egy gumiszerviz burkolt reklámozását észlelte a testület. Azt is tudomásul vették, hogy a közmédia megszünteti a Nemzeti Sportrádiót, és a Manna FM névváltoztatásával szemben sem támasztottak kifogást - írja közleményében az NMHH.

A Médiatanács új tagja, Boór-Gőblyös István a tegnapi napon arról beszélt, hogy legfontosabb feladatának az újságírás becsületének visszaállítását tartja, valamint az, hogy a hallgatók újra bizalommal tudjanak tekinteni a médiában elhangzó információkra. Rendkívül optimista az elmúlt két hét alapján Radetzky András is: úgy látja, sokféle tudással és tapasztalattal jó csapat kezd kialakulni a Médiatanácsban.

Gazdaságilag nem fenntartható a Nemzeti Sportrádió, ezért médiaszolgáltatója, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. (MRTV) kérte, hogy a Médiatanács törölje a rádiót a közszolgálati médiaszolgáltatások jegyzékéből.

Mivel a közszolgálati média – a Médiatanáccsal történő konzultációt követően – maga dönti el, milyen szolgáltatásokat működtet, a testület hozzájárult az MRTV kéréséhez, így a Nemzeti Sportrádió november 1-jétől elhallgat, a budapesti 105,9 MHz-es frekvencia felszabadul.

November 5-től Sunrise FM néven szól a budapesti 98,6 MHz-en a Manna FM. A keresztény közösségi rádió új nevet és arculatot választott magának, értékei megtartása mellett. A Médiatanács ennek nem látta akadályát.

Jogutódlásról szóló bejelentést nyújtott be a Radio Plus Kft., mert a cégbe beolvadt a Nagykanizsa 95,6 MHz rádiót üzemeltető Rádió On Kft. Ezzel tizenhárom hálózatba kapcsolt médiaszolgáltatása lett a Rádió 1-nek.

Több médiatartalom vizsgálatát állampolgári bejelentések alapján végezte el a hatóság. A bejelentők szerint az M1-en sugárzott Angyalbőrben és a Dunán vetített Kisváros meztelen jelenetei túl merészek voltak a 12-es karikához. Egy másik panasz szerint a Gusztáv és a hálátlan varjú című rajzfilm állatkínzásra adhatott ötletet. Egy bejelentő azt sérelmezte, hogy A mi kis falunk szereplői késsel és baltával mutatványoztak, de kifogás tárgya volt az is például, hogy az MTI és a hirado.hu a kelleténél többször megemlítette a MOL-t Magyar Péter miniszterelnök üzemanyagár-bejelentéseiről szóló cikkeiben. A vizsgálat ezekben az esetekben nem tárt fel jogsértést, így nem indultak eljárások.