Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona

Sokkal több mint egy hétköznapi családi ház, szinte exkluzív wellnessbirtok Pataky Attila budajenői otthona. A 75 éves zenész és felesége olyan luxusvillát rendezett be, amelyben a modern kényelmi funkciók – mint a fűtött medence és a konditerem – tökéletes harmóniában állnak az énekes spirituális világlátásával.

Az Edda frontembere és felesége, Nyikovics Orsolya 2019-ben költözött a fővárostól alig félórányira fekvő Zsámbéki-medencébe. Az ingatlan hatalmas üvegfelületein át zavartalan kilátás nyílik a környező dombokra és a Budai-hegységre. A tágas tér és a nyílt panoráma régi vágya volt az énekesnek, aki miskolci gyermekkorában még magas falakkal és kerítéssel körülvett, szűkös kertben nőtt fel. Már akkor elhatározta, hogy felnőttként olyan otthont teremt magának, ahol a tekintete akadálytalanul kalandozhat a távolba.

A modern épület kívül-belül hűen tükrözi a tulajdonosok személyiségét. Pataky Attila életében régóta meghatározó a spiritualitás, ami az otthon berendezésében is hangsúlyos szerepet kapott. A belső terekben elhelyezett dísztárgyak és állatszobrok az énekes meggyőződése szerint pozitív energiát sugároznak, ráadásul a házban egy privát elvonulóhelyet is kialakított. Itt egy sólymot és lovat idéző, különleges trónszék kapott helyet, ahol a hétköznapok során teljesen ki tud kapcsolni és fel tud töltődni. A luxusvilláról fotókat a Story.hu cikkében találsz.

A szellemi és lelki harmónia a kültérben is folytatódik. A kertben Gácsi Barna alkotásai, a Tudós és a Táltos szobra állnak, amelyek előtt az énekes gyakran elcsendesedik. Úgy véli, ha itt fogalmazza meg a kérdéseit, idővel mindig megérkezik rájuk a válasz.

A birtok természetközeli hangulatának megteremtésében feleségének is nagy szerepe volt, a növényzet gondozása és a park szépítése ugyanis elsősorban az ő szenvedélye. A házaspár nyugodt hétköznapjait és teljes kikapcsolódását a spirituális elmélyülés mellett a fizikai feltöltődés terei is biztosítják, hiszen a kertben egy egész évben használható, fűtött medence és jakuzzi várja őket, a házban pedig egy teljesen felszerelt, saját konditerem is helyet kapott.