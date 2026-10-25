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Rónai Egon. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Szórakozás

Hivatalos! A Network4-nél folytatja az ATV-től távozó Rónai Egon: új közéleti műsort vezethet

Pénzcentrum
2026. október 25. 11:03 2 perc

Hivatalossá vált, hogy Rónai Egon távozik az ATV-től, és a Network4 Media Groupnál folytatja pályafutását. A tapasztalt televíziós érkezésével a médiacég tovább bővíti saját gyártású közéleti műsorkínálatát.

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Mi is beszámoltunk róla múlt héten, hogy másfél évtized után elhagyja az ATV-t Rónai Egon. A műsorvezető távozása kapcsán háláját fejezte ki az ATV vezetésének, név szerint kiemelve Németh S. Szilárdot. Rónai visszatekintve hangsúlyozta, hogy az elmúlt években a csatornánál szabadon, támogató szakmai közegben dolgozhatott, ahol még a legviharosabb időszakokban is érvényesülni tudott a közszolgálati szemlélet.

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A Network4 Media Group ma egy sajtóközleményben hivatalosan is megerősítette az átigazolást. Közleményük szerint Rónai a korábbi kötelezettségeinek lezárása után csatlakozik a vállalathoz, amely a sportközvetítések, filmek és sorozatok mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet a közéleti tartalmakra. Borsány-Gyenes András elnök-vezérigazgató elmondta, hogy az élénk közéleti érdeklődésre színvonalas műsorokkal kívánnak reagálni. Ehhez hiteles, felkészült szakemberekre van szükség, így Rónai Egon érkezése és tapasztalata komoly szakmai erősítést jelent számukra.

A hét tévécsatornát és a NET4+ streaming-platformot is üzemeltető Network4 láthatóan tudatosan építkezik ezen a területen. A csatorna a Kontrollal is stratégiai partnerségre lépett és nem Rónai az egyetlen nagy név, akit az utóbbi időben igazolt a cégcsoport. Az RTL-től távozó Papp Gergő a Riporterek című heti magazin műsorvezetőjeként csatlakozott hozzájuk, a közmédiát elhagyó Borbás Marcsi pedig az Elgurulva és az Átvinni a napot az égen című műsorokban kapott szerepet.

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Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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