Újra Magyarországra jön az Oscar-díjas világsztár: óriási koncertre készül Jared Leto zenekara

A Thirty Seconds to Mars két legsikeresebb lemezét ünnepli jövő évi világkörüli turnéján. A filmsztárként is világhírű frontember, Jared Leto zenekara 2027. május 17-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.

A koncertsorozat Európát, Dél-Afrikát és Nagy-Britanniát érinti, középpontjában az amerikai csapat második (A Beautiful Lie - 2005) és harmadik (This Is War - 2009) albuma áll - közölte a szervező Live Nation hétfőn az MTI-vel. A 2013-ban a Mielőtt meghaltam című filmért Oscar-díjat kapott színész, Jared Leto 1998-ban alapította rockzenekarát, a Thirty Seconds To Marsot.

Az együttes 2002-ben adta ki debütáló albumát, a 30 Seconds to Mars-t, majd az A Beautiful Lie-jal robbant be. A szintén rendkívül sikeres This Is War után a Love, Lust, Faith and Dreams (2013), valamint az America (2018) következett, utóbbin olyan kiemelkedő dalok szerepeltek, mint a Walk on Water és a Rescue Me. A Thirty Seconds to Mars 2023-ban tért vissza hatodik stúdióalbumával, az It’s the End of the World But It’s A Beautiful Day című anyaggal.

Idén az A Beautiful Lie 20. évfordulóját különleges újrakiadással ünnepelték, négy korábban kiadatlan dallal, köztük legnagyobb slágerük, a The Kill akusztikus változatával. A megjelenést videóklip kísérte, amely az elmúlt húsz év zenekari útját és a rajongókkal kialakított kapcsolatukat idézte fel. A post-grunge csapat 2018 óta duóra zsugorodott, az éneklő és mindenféle hangszeren játszó Jared mellett bátyja, Shannon Leto (dob, ütőhangszerek) maradt meg.

A zenekar lemezeiből több mint 15 millió kelt el világszerte, az élőben rendkívül energikus formáció több mint két évtizede teltházak előtt turnézik, és fő attrakcióként lép fel a fesztiválokon. Pályafutásuk során számos elismerésben részesültek, egyebek mellet több MTV-díjat és Billboard Music Awardot kaptak.

A zenekar eddig kétszer játszott a Szigeten (2010, 2011), kétszer a soproni VOLT-on (2011, 2013), egyszer a Strand Fesztiválon (2018), egyszer pedig a Budapest Parkban (2019).