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Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 43. játékhéten, vasárnap
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 43. játékhéten, vasárnap

Pénzcentrum
2026. október 25. 16:07 1 perc

Kihúzták a Hatoslottó 2026/43. heti, vasárnapi nyerőszámait, a tét 235 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

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A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 43. heti, vasárnapi nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

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Hatoslottó nyerőszámai a 43. játékhéten (vasárnap), emelkedő számsorrendben:

3; 10; 15; 20; 34; 44.

A 43. heti, vasárnapi sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (44. játékhét, csütörtöki sorsolás) már 305 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

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További nyeremények a hatos lottón a 43. héten, vasárnap:

  • 5 találat: egyenként 1 038 730 forint
  • 4 találat: egyenként 13 330 forint
  • 3 találat: egyenként 3 785 forint

(Címlapkép - Hatoslottó élő sorsolása a Dunán)

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