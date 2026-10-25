Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 43. játékhéten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2026/43. heti, vasárnapi nyerőszámait, a tét 235 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 43. heti, vasárnapi nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai a 43. játékhéten (vasárnap), emelkedő számsorrendben:

3; 10; 15; 20; 34; 44.

A 43. heti, vasárnapi sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (44. játékhét, csütörtöki sorsolás) már 305 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

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További nyeremények a hatos lottón a 43. héten, vasárnap:

5 találat: egyenként 1 038 730 forint

4 találat: egyenként 13 330 forint

3 találat: egyenként 3 785 forint

(Címlapkép - Hatoslottó élő sorsolása a Dunán)

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