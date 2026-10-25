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Etyekre kell menni a legjobb vasárnapi ebédért: itt a 2026-os toplista, Miskolc és Csopak is bekerült

Pénzcentrum
2026. október 25. 06:57 6 perc
  Gyors összefoglaló
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Miközben sorra zárnak be a vendéglátóhelyek, és sok magyar család már kétszer is meggondolja, beüljön-e vasárnap ebédelni valahová, megjelent a 2026-os toplista az ország legjobb vasárnapi ebédhelyeiről. A rangsor élén vidéki étterem végzett, de budapesti luxusbrunch, balatoni borterasz, miskolci olasz étterem és klasszikus vendéglő is bekerült a legjobbak közé. A lista egyszerre mutatja meg, hol érdemes ma jót ebédelni Magyarországon, de azt is, milyen nehéz helyzetben van az ágazat, főleg vidéken.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Megjelent a Dining Guide TOP10 Vasárnapi Ebéd 2026 listája, amelynek élére idén az etyeki Rókusfalvy Fogadó került. A mezőnyben nemcsak budapesti éttermek, hanem több vidéki szereplő is helyet kapott: Etyek mellett Miskolc és Csopak is megjelent a legjobbak között.

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Ez különösen érdekes most, amikor a magyar vendéglátás egyik legnagyobb kérdése éppen az, hogy a fővároson kívüli éttermek hogyan tudnak túlélni. A KSH legfrissebb, 2026-os adatai szerint augusztusban a vendéglátóhelyek forgalmának volumene 1,9 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, miközben a vendéglátóhelyek száma évek óta csökkenő pályán van.

A Pénzcentrum is többször írt arról, hogy a vidéki vendéglátás különösen nehéz helyzetben van: a magas alapanyagárak, a bérek, az energia- és működési költségek, valamint a szűkülő fizetőképes kereslet egyszerre terhelik az ágazatot. Sok helyen nem azért drága az étterem, mert „túl sokat kérnek”, hanem mert kevés vendégre kell szétosztani ugyanazokat a fix költségeket. Ha nincs elég teltházas nap, egy jó alapanyagból, rendes személyzettel működő étterem ára gyorsan a vendégek fájdalomküszöbe fölé kerülhet. 

A TOP10 Vasárnapi Ebéd 2026 listája

  1. Rókusfalvy Fogadó, Etyek
  2. Avalon Ristorante, Miskolc
  3. Nobu Budapest
  4. Kami Kisvendéglője
  5. Marumba
  6. Moszkvatér Bisztró
  7. Petrányi Pince és Borterasz, Csopak
  8. Robinson Restaurant
  9. Szaletly Vendéglő és Kert
  10. Spago Budapest Sunday Brunch

Rókusfalvy Fogadó, Etyek

Az első helyezett Rókusfalvy Fogadó nem új szereplő ebben a kategóriában: az etyeki étterem évek óta a családias, klasszikus vasárnapi ebéd egyik fontos vidéki bástyája. A hely egyik nagy ereje, hogy nem egyszerűen „jó étteremként” működik, hanem vidéki kiruccanásként is: Etyek közelsége miatt a budapestieknek is könnyen elérhető, mégis egészen más ritmust kínál, mint egy belvárosi ebéd. 

Avalon Ristorante, Miskolc

A miskolctapolcai Avalon Ristorante az olasz konyhára épít, de a környezet is sokat hozzátesz az élményhez: a Bükk közelsége, az Avalon Park miliője és a családbarát, elegáns vendéglátás együtt adja a hely karakterét. A vasárnapi ebéd kategóriában azért is érdekes szereplő, mert nem a klasszikus magyaros vonalat viszi, hanem mediterrán hangulatot kínál egy vidéki, turisztikailag is fontos helyszínen. (avalonpark.hu)

Nobu Budapest

A Nobu Budapest egészen más irányból közelíti meg a vasárnapi ebéd fogalmát. A japán-perui konyhát képviselő étterem a nemzetközi luxusgasztronómia egyik legismertebb budapesti neve, a Kempinski Hotel Corvinusban működik. A Nobu esetében a vasárnapi ebéd nem a nagymama húslevesének újragondolása, hanem inkább egy elegáns, világvárosi étkezés – azoknak, akik a hétvégi ebédet különlegesebb, nemzetközi élményként képzelik el.

Kami Kisvendéglője

A Kami Kisvendéglője az a típusú hely, amelynek neve önmagában is sokat elmond: kisvendéglő, személyesség, ismerős ízek, vendégszeretet. Fülepi Kálmán, vagyis Kami étterme a Dining Guide korábbi értékeléseiben is a barátságos, otthonos hangulat miatt került előtérbe. Ez a műfaj különösen jól passzol a vasárnapi ebédhez: nem túlgondolt csúcsgasztronómia, hanem olyan hely, ahová az ember szívesen ül be családdal, barátokkal, hosszabb időre.

Marumba

A budapesti Marumba a lista egyik modernebb, városiasabb szereplője. A Holló utcai étterem vegetáriánus, növényi fókuszú irányba mozdult el, ami jól mutatja, hogy a vasárnapi ebéd ma már nem csak húsleves-rántott hús-desszert hármasban értelmezhető. A húsmentes, de komfortos, ismerős ízekre építő konyha azoknak lehet vonzó, akik szeretnének könnyedebb, korszerűbb, mégis laktató hétvégi ebédet. (marumba.hu)

Moszkvatér Bisztró

A Moszkvatér Bisztró különleges színfolt a mezőnyben: az étterem az orosz, kelet-európai ihletésű konyhát hozza be a budapesti vendéglátásba, olyan fogásokkal és ízvilággal, amelyek egyszerre lehetnek ismerősek és ritkák a hazai éttermi kínálatban. A hely mögött az Arany Kaviár köre is megjelenik, ami szakmailag erős hátteret ad a bisztrósabb koncepciónak. 

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Petrányi Pince és Borterasz, Csopak

A csopaki Petrányi Pince és Borterasz a balatoni vasárnapi ebéd egyik ideális formáját képviseli: bor, panoráma, birtokhangulat és helyi ízek. A Petrányi esetében a vasárnapi ebéd nemcsak az ételről szól, hanem a tájról is: a csopaki dűlők, az olaszrizling és a Balaton-közeli atmoszféra együtt adják az élményt. Ez az a típusú vendéglátás, amelyért sokan hajlandók autóba ülni, és egész napos programként kezelni az ebédet. 

Robinson Restaurant

A Robinson Restaurant a Városligeti-tó partján működik, és hosszú ideje része a budapesti éttermi térképnek. A hely egyik legnagyobb előnye maga a lokáció: kevés olyan budapesti étterem van, ahol a városi környezet ellenére ennyire erős a vízparti, parkos hangulat. A vasárnapi ebéd kategóriában ez különösen fontos, hiszen sok vendég ilyenkor nem csupán enni akar, hanem kiszakadni is a hétköznapokból.

Szaletly Vendéglő és Kert

A Szaletly Vendéglő és Kert Zugló egyik ismert étterme, amely a magyaros alapokra épülő, kortársabb vendéglátást képviseli. A Stefánia úti hely nevében is ott van a „vendéglő” és a „kert”, vagyis az a két elem, amely a vasárnapi ebédnél sok vendégnek különösen fontos: otthonosság és kényelmes, ráérős hangulat. A konyha frissített magyaros iránya jó példa arra, hogyan lehet a hagyományos vasárnapi éttermezést modernebb formában továbbvinni. 

Spago Budapest Sunday Brunch

A lista tizedik helyén a Spago Budapest Sunday Brunch szerepel, amely egészen más műfaj, mint a klasszikus vasárnapi ebéd. A Wolfgang Puck nevéhez kötődő budapesti Spago a Matild Palotában működik, vasárnaponként pedig brunchformátummal várja a vendégeket. A jelenlegi kínálat szerint a Sunday Brunch minden vasárnap 12 és 15 óra között érhető el, a programban pezsgő, hideg és meleg fogások, live cooking elemek és desszertek is szerepelnek. 

Miért drága ma egy jó vasárnapi ebéd?

A jó vasárnapi ebédhez ma már nem elég egy jó recept: kell hozzá képzett személyzet, stabil beszállítói háttér, minőségi alapanyag, energia, marketing, kiszámítható forgalom és olyan vendégkör, amely ki is tudja fizetni mindezt.

A gond az, hogy éppen ez utóbbi vált bizonytalanná. A magyar vendég árérzékeny lett, sokan ritkábban járnak étterembe, vidéken pedig a helyi fizetőképes kereslet sokszor nem tud eltartani egy magasabb színvonalú helyet. Turisztikai térségekben valamivel jobb a helyzet, de ott erős a szezonalitás: nyáron, hosszú hétvégéken vagy ünnepnapokon lehet teltház, hétköznap és szezonon kívül viszont már jóval nehezebb megtölteni az éttermet.

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Ezért alakul ki az a látszólagos ellentmondás, hogy miközben sok vendég túl drágának érzi az éttermeket, a vendéglátósok jelentős része mégsem keres jól, sőt, sok hely a túlélésért küzd. Kevés vendég mellett az árakat nem lehet a végtelenségig alacsonyan tartani, mert a bér, a rezsi, az alapanyag, a bérleti díj és az adóterhek akkor is megjelennek, ha csak félig telik meg a terem.

A vasárnapi ebéd mégis kapaszkodó lehet

A vasárnapi ebéd azért lehet fontos kategória, mert ez az egyik utolsó éttermi alkalom, amelynek még mindig erős társadalmi és családi hagyománya van Magyarországon. Sokan hétköznap már nem mennek étterembe, ebédmenüt is ritkábban vesznek, vacsorázni pedig csak különleges alkalomból ülnek be. Vasárnap viszont még mindig van helye annak, hogy a család ne otthon főzzön, hanem elmenjen valahová.

 
Címlapkép: Getty Images
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