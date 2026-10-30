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Szórakozás

Megérkezett a novemberi premierlista: ezek jönnek a Disney+-ra, Disney csatornákra

Pénzcentrum
2026. október 30. 17:44 3 perc

Új évaddal jelentkezik a Percy Jackson és az Olimposziak, a Minden fair és a Grace klinika a Disney+-on novemberben. A National Geographic történelmi sorozatokkal és légikatasztrófák rekonstrukcióival készül, a Disney Csatornán pedig folytatódnak Katicabogár és Fekete Macska kalandjai. Összeszedtük, melyik újdonság mikor és hol lesz látható.

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Közzétette novemberi kínálatát a Disney+, a National Geographic és a Disney Csatorna.

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A streamingfelületen visszatérő sorozatok, új történelmi és koreai produkciók, valamint karácsonyi műsorok is érkeznek, a két tévécsatorna pedig külön premierprogrammal várja a nézőket.

Disney+ – visszatér Percy Jackson és a Grace klinika

November 4-én három epizóddal indul a Minden fair második évada. Ryan Murphy jogi vígjátéka a saját praxist alapító válóperes ügyvédnők történetét folytatja, többek között Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson és Glenn Close szereplésével. Ugyanezen a napon négy résszel debütál az Újraházasodik a császárné című koreai dráma, amelyben Navier császárné házasságának széthullása után próbálja újra kézbe venni a sorsát.

A Riválisok második évada november 11-én három epizóddal folytatódik. A nyolcvanas évek Angliájában játszódó sorozatban tovább éleződik a küzdelem a televíziós műsorszolgáltatási jogokért. November 18-án érkezik a Bécsi játék, amelynek minden része egyszerre válik elérhetővé. A történet 1814-be, a napóleoni háborúk utáni Európa jövőjéről tárgyaló uralkodók és politikusok közé viszi a nézőket.

A Percy Jackson és az Olimposziak harmadik évada november 20-án két epizóddal indul. Percy ezúttal a fogságba esett Annabeth megmentésére vállalkozik. November 25-én a Megalapozott kétség, november 26-án pedig a Grace klinika 23. évada kerül a kínálatba.

A Disney+ további novemberi újdonságai között szerepelnek:

  • November 1. – Postcards for Christmas és Fekete karácsony.
  • November 7. – A farkasok világa Bertie Gregoryval, amely a kanadai vadonban követ egy farkasfalkát.
  • November 12. – A mormon feleségek titkos élete: Orange County.
  • November 14. – Expedíció: Megmenteni a tengereket, a tengeri élővilág védelmén dolgozó kutatókról.
  • November 27. – Mickey: Reszkessetek, betörők!
  • November 30. – Family Guy: Peter apó.

National Geographic – régészet, csempészet és légi balesetek

A National Geographic tévécsatornán már november 1-jén két sorozat is elindul. 20 órakor Az ókori orvoslás titkai első évada mutatja be az egykori gyógyítók módszereit, majd 21 órakor az Eltemetett történelem első évada következik. Utóbbi régészeti leletek felfedezését és értelmezését dolgozza fel, háromdimenziós rekonstrukciókkal is segítve a történetek bemutatását.

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November 2-án 21 órakor a Légi balesetek – újrajátszva második évada kerül képernyőre. A sorozat feketedoboz-adatok, túlélők és szakértők beszámolói, valamint szimulátoros kísérletek segítségével vizsgálja a katasztrófákat és azt, hogy elkerülhetők lettek volna-e.

Ugyanezen az estén 22 órakor indul A bűn határai első évada. Az epizódok Észak-Amerika és a karibi térség repülőterein, illetve kikötőiben követik a csempészet ellen fellépő hatóságok munkáját. Az Expedíció: Megmenteni a tengereket november 14-én 21 órakor lesz látható a National Geographic csatornán. A különkiadás tehát a tévében és a Disney+-on is ezen a napon jelenik meg.

Disney Csatorna – új évadot kap a Miraculous

A Disney Csatornán november 9-től hétköznaponként 18:50-kor jelentkezik új évaddal A zombik visszatérnek. Zed, Addison és barátaik történetét egy új diák érkezése kavarja fel.

A Miraculous: Katicabogár és Fekete Macska kalandjai november 23-tól, hétköznaponként 18:20-kor folytatódik új évaddal. Marinette és Adrien mellett a rejtélyes Chrysalis is szerepet kap a történetben. A kisebbeknek szóló Ovis reggelek műsorválogatás mindennap 6 órától látható a Disney Csatornán.
Címlapkép: Getty Images
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