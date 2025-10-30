2025. október 30. csütörtök Alfonz
Budapest
Cseh 2023 Csatornát váltok és filmet keresek - streaming - SHOTLISTstream. Kiváló minőségű fotó
Szórakozás

Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon

Hegyi Letícia
2025. október 30. 10:06

Bár a streaming szolgáltatók eleinte a tévézés olcsó és reklámmentes alternatívájaként indultak, mára jelentősen megemelkedtek az előfizetési díjaik, ráadásul egyre több háztartásban fut egyszerre több előfizetés, ami komoly terhet ró a havi költségvetésre. A Pénzcentrumon most a legnépszerűbb platformok árait hasonlítottuk össze, hogy kiderüljön, mennyit kell ma fizetnünk a kényelemért és a szinte végtelen tartalomért.

Az elmúlt években a streaming szolgáltatások az otthoni szórakozás hétköznapi részévé váltak. Sorra jelennek meg az új platformok, bővülnek a kínálatok, ugyanakkor eközben az előfizetési díjak is folyamatosan emelkednek. Legutóbb a Disney+ jelentette be, hogy novembertől megemeli az előfizetési díjakat, nem sokkal előtte pedig az HBO is közölte, hogy drágább lesz a platformuk használata.

Mivel sok felhasználó egyszerre több szolgáltatóra is előfizet, nem mindegy, mennyibe kerül 1-1 platform, hiszen az árak gyorsan összeadódhatnak. A következőkben bemutatjuk a legnépszerűbb hazai streaming platformok aktuális előfizetési díjaikat, így könnyebben dönthetünk arról is, érdemes-e váltani.

Netflix

A Netflix kínálata a legszélesebb és legváltozatosabb a hazai piacon, rendszeresen kerülnek fel új filmek és sorozatok, de a népszerű régebbi címek is sokáig elérhetőek maradnak. A felhasználói felület egyszerű és jól ajánl releváns műsorokat a nézési szokások alapján.

Három előfizetési csomagot kínálnak: a legolcsóbb az Alap, melynek ára 2890 forint havonta, ezt követi a Standard csomag, ami 3990 forintba kerül havonta, a Prémium csomag ára pedig 5090 forint havonta. Utóbbi két előfizetés esetén lehetőségünk van havi 990 forintért vendégfiók, vendékfiókok hozzáadására is.

Az árak közötti különbséget az adja, hogy a drágább csomagok esetében jobb a videó- és a hangminőség, magasabb a képfelbontás, valamint több eszközön lehet egyszerre nézni, valamint letölteni rájuk a tartalmakat.

HBO Max

Az HBO különösen a saját minőségi sorozatairól és friss mozifilm-premierjeiről ismert, gyakran már a mozikat követő rövid időn belül érkeznek a platformra a nagy címek.

Itt novembertől a Standard csomag havi díja 3490 forint, a Prémium csomag havi díja 4590 forint lesz, a kedvezményes (33%-os) előfizetők díja pedig havi 2290 forintra változik.

A Prémium csomag előnye, hogy egyszerre négy eszközön lehet streamelni a tartalmakat, melyek 4K UHD & Dolby Atmos kép- és hangminőségben érhetőek el, valamint korlátozásokkal ugyan, de a Standard csomag 30 letöltésével szemben ebben a csomagban 100 letöltés engedélyezett.

Disney+

A Disney streaming plaformja elsősorban a családosoknak, illetve az olyan tartalmak kedvelőinek lehet vonzó, akik a Marvel-, a Star Wars- vagy a Pixar-filmeket fogyasztják nagyobb mennyiségben.

Az előfizetési díjak ezen a platformon novembertől a következők: a Standard csomag havi 2490 forintba, míg a Prémium csomag havi 3890 forintba kerül majd. A drágább csomag a Disney+ esetében is magasabb kép- és hangminőséget kínál, valamint több párhuzamos streamelést engedélyez.

Apple TV+

Az Apple TV+ tartalomkínálata kisebb, mint a vetélytársaké, inkább a minőségre helyezik a hangsúlyt. Az app felülete kifejezetten letisztult, és a technikai minőség talán az egyik legjobb a piacon.

Az egyhetes ingyenes próbaidőszak után az Apple TV+ ára havonta 2790 forint. Ingyen használható ugyanakkor további három hónapon keresztül, ha új Apple készüléket vásárolunk, és 90 napon belül igénybe vesszük az ajánlatot.

Az Apple TV+-előfizetést akár öt családtaggal is megoszthatjuk, továbbá lehetőség van letölteni a tartalmakat, hogy offline is megtekinthetőek legyenek.

Amazon Prime

Az Amazon Prime 1900 forintba kerül havonta, ami igencsak kedvező árnak számít a többi szolgáltató díjszabásához viszonyítva.

A kínálat vegyes, számos nagy hollywoodi film és saját gyártású sorozat érhető el, de a felület és a kategorizálás kevésbé átlátható, mint a versenytársaknál.

SkyShowtime

A SkyShowtime szintén két csomagot kínál, a Standardet havi 2799 forintért, és a Prémiumot havi 3999 forintért. A drágább csomag itt is magasabb képminőséget és több letöltést kínál, valamint a kettő helyett egyidejűleg öt eszközön streamelhetjük a tartalmakat.

A platform még új a magyar piacon, így a választék is kisebb, de folyamatosan bővülnek.

Bár megtehetjük, hogy az összes platformra előfizetünk, a díjak így sem kevesek, ráadásul évről évre emelkednek, így egyáltalán nem meglepő, ha a többség nem szeretne vagy nem tud ennyit költeni csak streamingelésre. Megoldás lehet, hogy időszakosan lemondunk egy-egy szolgáltatást, majd akkor térünk vissza rájuk, amikor új, számunkra izgalmas tartalmak érkeznek, hiszen egyik szolgáltatónál sincs hűségidő. A döntéshez ugyanakkor érdemes azt is átgondolni, milyen típusú filmeket és sorozatokat nézünk a leggyakrabban, hány eszközön használjuk a szolgáltatást, és szükségünk van-e például 4K minőségre vagy offline letöltésre. Így könnyebben kialakíthatjuk azt a kombinációt, amely számunkra a leginkább megéri.

Címlapkép: Getty Images
