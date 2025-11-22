2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
-1 °C Budapest
Magyar forint és lottó közelkép
Szórakozás

Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten

Pénzcentrum
2025. november 22. 19:19

Kihúzták az Ötöslottó 2025/47. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 48. héten már 1 milliárd 668 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Ötöslottó 47. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben a következők:

16; 22; 37; 74; 81

Ezen a játékhéten (47.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 1 milliárd 668 millió forint lesz a következő, 48. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 47. héten:

  • 4 találat: egyenként 2 654 765 Ft
  • 3 találat: egyenként 27 685 Ft
  • 2 találat: egyenként 3 515 Ft

Jokerszám: 419874

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, kettő is; a 48. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

Címlapkép: Getty Images
#lottó #Ötöslottó #szerencsejáték #joker #szerencseszombat #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #ötös lottó #ötös #pénzcentrum lottószámok #ötöslottó friss #szerencsejáték ötöslottó nyerőszámai

