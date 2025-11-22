Már a története is kalandos volt: három testvér találta meg tavaly, amikor elhunyt édesanyjuk hagyatékát rendezték.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2025/47. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 48. héten már 1 milliárd 668 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.
Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.
Az Ötöslottó 47. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben a következők:
16; 22; 37; 74; 81
Ezen a játékhéten (47.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 1 milliárd 668 millió forint lesz a következő, 48. heti sorsoláson az Ötöslottón.
További nyeremények az Ötöslottón a 47. héten:
- 4 találat: egyenként 2 654 765 Ft
- 3 találat: egyenként 27 685 Ft
- 2 találat: egyenként 3 515 Ft
Jokerszám: 419874
Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, kettő is; a 48. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
