Na, vajon elvitte-e valaki a 2 milliárd 100 millió forintos főnyereményt az 50. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 50. játékhéten, vasárnap
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 860 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 860 millió forint volt.
Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap.
A Hatoslottó 50. heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:
8; 13; 14; 20; 31; 40.
További nyeremények:
- 3 találatos: 3 035 Ft
- 4 találatos: 8 280 Ft
- 5 találatos: 535 985 Ft
Ezen a héten (50.) nem volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, így a következő sorsoláson (51. hét, csütörtök) a főnyeremény várhatóan 940 millió forint lesz.
Jokerszám: 460520
Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, egyetlen szerencsés nyertes 93 963 080 forintot nyert. A következő héten a várható főnyeremény 30 millió forint lesz.
(Címlapkép: Duna TV élő sorsolás)
Kihúzták a Hatoslottó 50. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 777 millió forintos főnyereményt?
