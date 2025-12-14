Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 50. játékhéten, vasárnap

Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 860 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?

A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 860 millió forint volt.

Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap.

A Hatoslottó 50. heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:

8; 13; 14; 20; 31; 40.

További nyeremények:

3 találatos: 3 035 Ft

4 találatos: 8 280 Ft

5 találatos: 535 985 Ft

Ezen a héten (50.) nem volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, így a következő sorsoláson (51. hét, csütörtök) a főnyeremény várhatóan 940 millió forint lesz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Jokerszám: 460520

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, egyetlen szerencsés nyertes 93 963 080 forintot nyert. A következő héten a várható főnyeremény 30 millió forint lesz.

(Címlapkép: Duna TV élő sorsolás)

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon