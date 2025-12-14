2025. december 14. vasárnap Szilárda
4 °C Budapest
hatoslottó élő sorsolása az 50. héten, vasárnap
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 50. játékhéten, vasárnap

Pénzcentrum
2025. december 14. 16:07

Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 860 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?

A Hatoslottó játékán egy mezőn 6-ot kell megjelölnünk a 45-ből. Nyereményt akkor érhetünk el, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúztak. Ha pedig mind a hatot eltaláltuk, akkor megnyerjük a főnyereményt, ami ezen a vasárnapi sorsoláson 860 millió forint volt.

Szeptember eleje óta minden héten két hatoslottó-sorsolást rendeznek: egyet csütörtökön, egyet pedig a szokott módon, vasárnap.

A Hatoslottó 50. heti, vasárnapi nyerőszámai a következők:

8; 13; 14; 20; 31; 40.

További nyeremények: 

  • 3 találatos: 3 035 Ft
  • 4 találatos: 8 280 Ft
  • 5 találatos: 535 985 Ft

Ezen a héten (50.) nem volt telitalálat a vasárnapi sorsoláson, így a következő sorsoláson (51. hét, csütörtök) a főnyeremény várhatóan 940 millió forint lesz.

Jokerszám: 460520

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, egyetlen szerencsés nyertes 93 963 080 forintot nyert. A következő héten a várható főnyeremény 30 millió forint lesz.

(Címlapkép: Duna TV élő sorsolás)

