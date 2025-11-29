Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten

Megkezdték az Ötöslottó 2025/48. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetített a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 49. héten már 1 milliárd 880 millió forintért izgulhatnak az ötöslottó játékosai.

Élőben közvetítjük az Ötöslottó sorsolását, cikkünk folyamatosan frissül! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 48. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

17; 19; 24; 39; 65.

Ezen a játékhéten (48.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 1 milliárd 880 millió forint lesz a következő, 49. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 48. héten:

4 találat: egyenként 1 681 765 Ft

3 találat: egyenként 16 775 Ft

2 találat: egyenként 2 395 Ft

Jokerszám: 802493

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 49. héten, így 57 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

