Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat

Az év végi időszak sokaknak jó alkalom arra, hogy átnézzék megtakarításaikat és adózási lehetőségeiket. Három konstrukció kiemelkedik, ha adót akarunk spórolni és hosszabb távra tervezünk. A Tartós Befektetési Számla, a Nyugdíj Előtakarékossági Számla és az egészségpénztári befizetések mind olyan megoldások, amelyek csökkenthetik a terheket és növelhetik a hosszú távú pénzügyi biztonságot. A Pénzcentrum megviszgálta a legjobb év végi befektetési lehetőségeket.

Az év vége hagyományosan kiemelt időszak a megtakarítások és az adóoptimalizálás szempontjából. Ilyenkor sokan szembesülnek azzal, hogy viszonylag egyszerű pénzügyi döntésekkel érdemi adóelőnyt lehet elérni, miközben a félretett pénz hosszabb távon is dolgozik.

A magyar pénzügyi rendszer több olyan konstrukciót kínál, amelyek eltérő célokra, de kedvező feltételekkel segítik a tudatos megtakarítást. A Tartós Befektetési Számla, a Nyugdíj-előtakarékossági Számla és az egészségpénztár mind más-más élethelyzetben lehet ideális választás, közös bennük azonban, hogy megfelelő időzítéssel és tervezéssel jelentős adómegtakarítást biztosíthatnak.

Bárki nyithat ilyen csodaszámlát

A Tartós Befektetési Számla célja, hogy hosszabb távon ösztönözze a megtakarítást és kedvező adózást adjon a befektetésekre. A számla a gyűjtőévvel indul. Ez az első naptári év, amikor a megtakarító tetszőleges összeget befizethet. A gyűjtőév után kezdődik a lekötési idő. A megtakarítás akkor éri el a legnagyobb előnyt, ha legalább öt évig a számlán marad.

A számla működése egyszerű. A befizetés után a megtakarító különféle befektetéseket vásárolhat. A számla technikailag egy értékpapírszámla, amely kizárólag hosszabb távú megtakarításra szolgál. A pénzhez hozzá lehet férni, de a korai kivétel adóterhet von maga után. Az, hogy mekkora adómegtakarítás érhető el, az a lekötési idő hosszától függ.

Három év után a hozam kedvezményes adókulccsal adózik.

Öt év után a hozam adómentes.

A teljes adómentesség miatt a TBSZ a legjobb megoldások egyike akkor, ha valaki értékpapírban gondolkodik és több évig nem akarja mozgatni a pénzét. A hozam adómentessége erősen növeli a hosszú távú eredményt, különösen akkor, ha a portfólió részvényeket vagy dinamikusabb eszközöket is tartalmaz.

Mikor érdemes év végén nyitni?

A TBSZ nyitása év végén azért előnyös, mert ilyenkor a gyűjtőév rövid. A következő naptári év már lekötési év lesz. Ez felgyorsítja azt, hogy a számla elinduljon a kedvezményes adózás felé. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valaki decemberben nyit TBSZ-t, akkor a következő év januárjától már a három és az öt éves lekötési idő számít. A befizetések viszont decemberben még szabadon teljesíthetők.

Ez növeli a rugalmasságot. Az év végi számlanyitás azoknak hasznos, akik szeretnék minél hamarabb elkezdeni a lekötési időt, de nem akarnak egész évben várni a gyűjtőév miatt.

A TBSZ széles befektetési körre ad lehetőséget. A legtöbb szolgáltató az alábbi eszközöket kínálja.

Állampapírok

Befektetési alapok

ETF-ek

Részvények

Vállalati kötvények

Devizás értékpapírok

A TBSZ azoknak lehet jó választás, akik a megtakarítást nem akarják gyakran mozgatni és hosszú távra építenék fel portfóliójukat. A kedvező adózás miatt öt év elteltével a hozam lényegesen magasabb marad, mint egy normál értékpapírszámlán.

A Pénzcentrum megkeresésére az OTP Bank elárulta, hogy az elmúlt években látványosan nőtt a TBSZ iránti érdeklődés, minden ügyfélszegmensben emelkedett a számlanyitások száma. Egy év alatt a legnagyobb, mintegy 35 százalékos bővülés a prémium ügyfeleknél jelent meg. Az év vége továbbra is kiemelt időszak, mivel a december 31-ig megnyitott számlák esetében már a következő év elején elindul az ötéves lekötési időszak. Az OTP-nél a TBSZ-ek közel kétharmadát már online nyitják meg.

A bank TBSZ-ein belül a befektetési alapok dominálnak, az állomány mintegy kétharmadát adják, mellettük állampapírok és részvények szerepelnek, ami a hosszú távú, rugalmas megtakarítási szemléletet tükrözi.

Nyugdíj Előtakarékossági Számla

A Nyugdíj Előtakarékossági Számla egy hosszú távra tervezett befektetési forma. A célja az, hogy a megtakarító saját maga kezelhesse a nyugdíjcélú portfólióját. A számla értékpapírszámlaként működik, tehát a befizetett összeget különféle befektetésekbe lehet helyezni. A számlát bármelyik hazai banknál vagy befektetési szolgáltatónál meg lehet nyitni, a megtakarítás pedig bármikor növelhető.

A legfontosabb előny a befizetések után járó 20 százalékos adójóváírás. A jóváírás összege évente legfeljebb 100 ezer forint lehet. Ehhez évi 500 ezer forint befizetése szükséges. A jóváírás feltétele, hogy legyen elegendő befizetett személyi jövedelemadó. A portfólió összetételét a megtakarító határozza meg. Később bármikor lehet módosítani. A hozamok adómentesek a nyugdíjba vonuláskor történő felvétel esetén. A számlavezetési díj alacsony.

A NYESZ azoknak előnyös, akik hosszú távra takarítanak meg és tudnak évente rendszeresen félretenni. Fontos, hogy legyen bevallott jövedelmük, mert anélkül nem érvényesíthető az adójóváírás. Azoknak éri meg leginkább, akik szeretnék saját maguk összeállítani a portfóliójukat. A számla rugalmas abból a szempontból, hogy a befektetési döntések a megtakarítónál vannak. Aki hajlandó időt szánni a befektetések kiválasztására, gyakran jobb eredményt ér el, mintha csak pénztári formában takarítana meg. A NYESZ előnyös lehet azoknak, akik szeretnének nagyobb hozamot elérni. A részvényarány növelése hosszabb távon nagyobb hozamot eredményezhet, de a kockázatot is növeli.

Süle-Szigeti Bulcsú, a Portfolio elemzője szerint a nyugdíj-előtakarékossági számlák iránti érdeklődés fokozatosan erősödik. A növekedéshez 2025-ben hozzájárulhattak a jelentős lakossági állampapír-kifizetések is, mivel az év első felében sok befektető jutott számottevő kamat- és tőkebevételhez. A felszabaduló összegek egy részét a pénzügyekben jártas megtakarítók NYESZ-en helyezhették el, kihasználva azt, hogy a befizetések után a következő évben állami támogatás, adójóváírás jár.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az elemző szerint a NYESZ elsősorban azoknak lehet megfelelő konstrukció, akik aktívan érdeklődnek a befektetések iránt és széles mozgásteret szeretnének. A számlán keresztül sokféle értékpapír érhető el, többek között részvények, kötvények és befektetési alapok, ami nagyobb szabadságot ad a portfólió kialakításában.

Az elemző szerint az adókedvezmény kihasználásához megfelelő személyi jövedelemadó-alap is szükséges. Körülbelül évi 667 ezer forintnyi adóköteles jövedelem már elegendő ahhoz, hogy valaki igénybe vegye a maximális 100 ezer forintos adójóváírást. Akik ennél kevesebb adót fizetnek, arányosan kisebb támogatásra számíthatnak. A teljes állásban dolgozó, mediánbér környékén kereső munkavállalók esetében általában bőven rendelkezésre áll a szükséges adóalap, míg az szja-mentességet élvező csoportok, például a 25 év alattiak vagy a négygyermekes anyák, nem tudják igénybe venni ezt a kedvezményt.

Egészségpénztár

Az egészségpénztári megtakarítás egyszerre csökkenti a kiadásokat és adóelőnyt is ad. A pénztárak működése egyszerű. A tag befizeti az összeget, a pénztár jóváírja, majd a tag egészségügyi szolgáltatásokra és meghatározott termékekre költheti. A számlához kártya is tartozik, amivel a legtöbb helyen azonnal lehet fizetni. Az egészségpénztár széles szolgáltatási körre nyújt térítést. A leggyakrabban elszámolt kiadások a következők.

Gyógyszerek

Gyógyászati segédeszközök

Magánorvosi vizsgálatok

Fogászati kezelések

Szemüveg és kontaktlencse

Prevenciós vizsgálatok

Gyógymasszázs és fizioterápia

Gyógyfürdő és gyógykezelések

Terhesgondozási kiadások

Oltások és laborvizsgálatok

A pénztárak listája folyamatosan bővül. A szolgáltatók egy része közvetlenül fogadja az egészségkártyát. Más esetekben számla alapján kérhető a visszatérítés.

Ádám Viktor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének vezető tanácsadója szerint az egészségpénztári tagok kifejezetten tudatosan élnek az év végi befizetésekhez kapcsolódó adó-visszatérítési lehetőséggel.

Az egyéni befizetések mintegy 40 százaléka az utolsó negyedévben, ezen belül 25 százaléka decemberben érkezik meg a pénztárakhoz. Ez jól mutatja, hogy a tagok tisztában vannak az elérhető adókedvezményekkel, és célzottan időzítik a befizetéseiket adóoptimalizációs szempontok alapján.

A vezető tanácsadó felhívta a figyelmet arra is, hogy az egészségpénztárakba sok esetben több adójóváírás érkezik, mint az egyéni befizetések 20 százaléka. Ennek oka, hogy a tagok egy része a nyugdíjpénztári megtakarításai után járó adójóváírást is az egészségpénztári számlájára kéri átvezetni, amit a jogszabályok lehetővé tesznek.

A felhasználás szerkezetét tekintve Ádám Viktor szerint továbbra is az egészségügyi ellátások és a gyógyszervásárlás dominál. Ezekre a célokra a pénztártagok kiadásainak több mint háromnegyedét fordítják. Emellett egy kisebb, de gyorsan növekvő tételt jelentenek a lakáscélú jelzáloghitelek törlesztéséhez kapcsolódó támogatások.

Ezek aránya 2022-ben még 2,2 százalék volt, tavaly viszont 3,1 százalékra emelkedett, az igényelt összeg pedig meghaladta a 3 milliárd forintot, ami két év alatt megduplázódást jelent. Ez a növekedési ütem 2025 első kilenc hónapjában is fennmaradt, mivel erre a célra közel kétszer akkora összeget használtak fel a tagok, mint egy évvel korábban.

Szintén kiemelkedő, közel 44 százalékos bővülés történt a gyermekekkel kapcsolatos kiadásoknál. Ádám Viktor szerint ebben szerepet játszottak az év közben életbe lépett jogszabályi változások is, amelyek vonzóbbá tették az egészségpénztári tagságot. Az önsegélyező szolgáltatásoknál megszűnt a 180 napos várakozási idő, valamint könnyítések léptek életbe az iskolakezdéssel összefüggő kiadásoknál, ami érezhetően növelte a felhasználást és a tagság aktivitását.

Az év végi befizetések kapcsán az ÖPOSZ tanácsadója arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyugdíj- és egészségpénztári megtakarítások után a befizetések 20 százaléka, legfeljebb évi 150 ezer forint igényelhető vissza a személyi jövedelemadóból. A maximális adójóváíráshoz az éves pénztári befizetéseknek el kell érniük a 750 ezer forintot. Érdemes ezért év végén áttekinteni az addigi befizetéseket, és lehetőség szerint erre az összegre kiegészíteni azokat. Ha erre nincs mód, a 20 százalékos adó-visszatérítés akkor is jár az adott évben teljesített befizetések után.

Kinek melyik éri meg?

A TBSZ azoknak fontos, akik befektetésekből szeretnének hozamot elérni és hosszabb távon gondolkodnak. A NYESZ erős lehet azoknak, akik már most tervezik a nyugdíjas éveiket és szeretnék kihasználni az adójóváírást. Az egészségpénztár a mindennapi kiadások csökkentését segíti.

A legtöbben egyszerre több megoldást is használnak. Év végén érdemes azt nézni, hogy melyik konstrukció ad a legtöbb adóelőnyt. A NYESZ-nél a visszaigényelhető összeg miatt sokan kifejezetten decemberben fizetnek be nagyobb összeget. A TBSZ-nél a számlanyitás időzítése számít. Az egészségpénztárnál pedig az éves limit jelenti a fő szempontot.