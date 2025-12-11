2025. december 11. csütörtök Árpád
Szombathely, Hungary - June 1, 2022: Shop of Lottozo Szerencsejatek Zrt., largest gambling service provider in Hungary.
Szórakozás

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 50. héten, csütörtökön

Pénzcentrum
2025. december 11. 21:17

Kihúzták a Hatoslottó 50. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 777 millió forintos főnyereményt?

A Hatoslottó játékának során 6 számot kell megjelölnünk egy adott játékmezőn 45 közül. Nyereményt akkor érhetünk el, amennyiben az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak a sorsolás során. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor természetesen miénk a főnyeremény, ami a 50. hét csütörtöki sorsolásán 777 millió forint volt.

Szeptember óta nem csak a megszokott vasárnap délutáni, hanem csütörtök esti időpontban is rendeznek sorsolást, így a játékosoknak nagyobb esélyük lett a nyerésre. A Hatoslottó nyerőszámaiért, a nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 50. heti, csütörtöki sorsoláson a következők:

3; 7; 14; 18; 30; 33.

Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottó játékában, így a vasárnapi sorsoláson már 860 millió forint lesz a várható főnyeremény.

További nyeremények:

  • 5 találatos: 208 295 Ft
  • 4 találatos: 4 695 Ft
  • 3 találatos: 2 230 Ft

Címlapkép: Getty Images
2025. december 11.
Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
2025. december 10.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
2025. december 11.
Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?
2025. december 11.
Turisták kedvenc helyei kerültek tiltólistára: ezekbe az országokba most életveszélyes elindulni
2025. december 11.
Elképesztő roham a karácsonyi koncertekért Budapesten: van, ahol 120 ezer forint a jegy, mégis elkapkodják
