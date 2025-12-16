Fontos bejelentés érkezett a jövő évi autópálya-matricákról: erről minden autósnak érdemes tudnia

Erősen indult az első hét a 2026-os autópálya-matricák elővásárlásában: az utazóközönség 2025. december 8-14. között összesen közel 23 ezer darab éves e-matricát vásárolt. Ezek közül több, mint 8,5 ezer darab az éves országos, közel 13 ezer darab a vármegyei, és megközelítőleg 1,5 ezer darab az M1 regionális jogosultság. Az új matricatermék kapcsán fontos tudnivalóra figyelmeztet Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. adatai szerint 2026. évre érvényes éves e-matricák megvásárlásának lehetősége 2025. december 8-án nyílt meg. Az azóta eltelt egy hétben nagyjából 23 ezer darab 2026-os éves úthasználati jogosultságot vásárolt az utazóközönség, legnagyobbrészt (84 százalékban) hazai felségjelű D1 díjkategóriába tartozó személygépjárművekre.

„A közlekedők már most elkezdtek M1 regionális e-matricát is vásárolni, az előértékesítés első 7 napján közel 1,5 ezer darab fogyott az új terméknek számító autópálya-matricából, legnagyobbrészt (88 százalékban) hazai D1 díjkategóriás személyautókra.” – mondta el az új matricatípus kapcsán Bartal Tamás, a NÚSZ Zrt. elnök-vezérigazgatója.

„Nagyon fontos, hogy minden közlekedő, aki az M1-es autópályát szeretné használni a jövő évben, értesüljön a lehetőségről, és ha egyébként az autópálya által érintett bármely vármegyére venne úthasználati jogosultságot, gondolja át úthasználati szokásait, és mérlegelje, hogy nem éri-e meg neki jobban az M1 regionális matricát választani.” – tette hozzá az elnök-vezérigazgató. „Ha ugyanis valaki megvásárol egyet vagy többet az érintett vármegyei matricákból, és később mégis úgy dönt, hogy megveszi az M1 regionális matricát, akkor az érintett, feleslegessé vált vármegyei matricák árát nem feltétlenül kapja vissza. A vármegyei matricák visszavásárlására ugyanis az érvényességi idő megkezdése után nincs jogszabályi lehetőség.” – fogalmazott Bartal Tamás.

Az M1 regionális e-matrica pontos területi érvényességéről már a NÚSZ Zrt. nemzetiutdij.hu oldalán elérhető E-matrica M1 regionális térképen is lehet tájékozódni.

Az új maricatermék bevezetésével a jogalkotó célja, hogy az M1-es autópálya bővítésének ideje alatt az autósokat kompenzálja a kialakuló torlódások és fennakadások miatt. A kedvezményes árú e-matrica Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatán használható lesz 2026-tól, és fontos tudni, hogy az új terméket bárki megvásárolhatja majd, nem csak az érintett vármegyében élők.

A NÚSZ Zrt. ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetiutdij.hu oldalon történő e-matrica elővásárlás során mindenki ügyeljen az érvényesség évének megfelelő beállítására, azaz a 2026-os év kiválasztására, mert a kiválasztott év korrigálására utólag szintén nincs lehetőség, és egy ilyen tévesztés nagyon sokba kerülhet!

Továbbá fontos, hogy a vásárláskor – bárhol, bármilyen felületen történik is – még a fizetés előtt ellenőrizni kell a matrica és a jármű adatait: a matrica típusát és érvényességi idejét, a jármű rendszámát, felségjelzését és díjkategóriáját.