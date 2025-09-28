Ismét sugározzák Jimmy Kimmel késő esti show-ját az összes olyan amerikai televíziós csatornán, ahol múlt héten felfüggesztették a műsort.
Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta 2025-ben? Itt a Netflix csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása
A Netflix ma már nagyon sok háztartásban ismert és használt streaming szolgáltatás, de még így is sokan nem tudják pontosan, mennyibe kerül a Netflix előfizetés, mit tartalmaznak az egyes Netflix csomagok, vagy éppen azt, hogyan zajlik a már nem használt Netflix előfizetés lemondása. Cikkünkben bemutatjuk a magyarországi Netflix árak alakulását, illetve az elérhető Netflix előfizetés csomagok 2025-ös tartalmát.
Ugyan sokan ismerik már és használják, akad még olyan, aki nem ismeri a Netflixet. A hivatalos megfoglamazás szerint, a Netflix egy előfizetéssel elérhető streamingszolgáltatás, amelynek előfizetői internetre kapcsolt eszközön nézhetnek tévéműsorokat és filmeket. A különböző díjcsomagoktól függően a tévéműsorokat és filmeket le is tölthetjük Android telefonra vagy tabletre, iPhone, iPad vagy Google Chromebook eszközre, így internetkapcsolat nélkül is nézhetjük a kedvenc filmünk, sorozatunk. Külön érdekesség, hogy a Netflix előfizetés tartalma régiónként eltérő lehet, és idővel változhat, de még így is sokszínű kínálatból válogathathatunk: díjnyertes saját gyártású Netflix tartalmakat, tévéműsorokat, filmeket, dokumentumfilmeket és számos más tartalmat találunk a műsorlistán. A Netflix díjcsomagok között meg van adva, hogy egyszerre hány eszközön nézhetjük a Netflixet, és az is, hogy nagy felbontásban (HD), full HD felbontásban (FHD) vagy ultranagy felbontásban (UHD) élvezhetjük a műsorokat. Bármikor válthatunk díjcsomagot vagy lemondhatjuk az előfizetést. Nézzük is meg ezek részleteit!
Netflix előfizetés csomagok 2025-ben
A Netflix csomagok között különböző csomagokat találunk, melyek között biztosan megtaláljuk a szórakozási igényeinknek megfelelőt. Ha előfizetsz a Netflixre, havonta egyszer, a feliratkozásod napján vonódik le tőled a Netflix előfizetés ára. Fontos kiemelni, hogy egy Netflix fiókot az egy háztartásban élők használhatják.
Milyen Netflix csomagok érhetők el jelenleg?
- Alap: Korlátlan számú hirdetésmentes film, tévéműsor és mobiljáték. Nézd a műsorokat egyszerre 1 támogatott eszközön. Nézd 720p (HD) minőségben. Letöltés egyszerre 1 támogatott eszközön.
- Standard: Korlátlan számú hirdetésmentes film, tévéműsor és mobiljáték. Nézd a műsorokat egyszerre 2 támogatott eszközön. Nézd 1080p (Full HD) minőségben. Letöltés egyszerre 2 támogatott eszközön. Egy vendégfelhasználót is hozzáadhatsz, aki nem lakik veled.
- Prémium: Korlátlan számú hirdetésmentes film, tévéműsor és mobiljáték. Nézd a műsorokat egyszerre 4 támogatott eszközön. Nézd 4K (Ultra HD) + HDR-minőségben. Letöltés egyszerre 6 támogatott eszközön. Akár 2 vendégfelhasználót is hozzáadhatsz, akik nem laknak veled. Netflix térbeli hangzás.
Netflix előfizetés ára 2025-ben: milyen díjakra számíthatunk?
Miután megismertük a Netflix csomagok tartalmát nézzük meg, hogy alakulnak az egyes csomagdíjak. Cikkünk megírásakor a Netflix árak a következők:
- Alap csomag 2890 Ft/hónap
- Standard csomag 3990 Ft/hónap (vendégfelhasználói helyek hozzáadhatók egyenként 1190 Ft havi díjért)
- Prémium csomag: 5090 Ft/hónap (vendégfelhasználói helyek hozzáadhatók egyenként 1190 Ft havi díjért)
Megjegyzés: A Netflix árak 2025-ben tehát változóak lehetnek attól függően, melyik csomagot választjuk. Ami viszont minden csomag esetében érvényes az az, hogy a vendégfelhasználónak saját fiókja és jelszava lesz, de az előfizetéséért az a fióktulajdonos fizet, aki megosztotta vele a Netflix szolgáltatását. A Netflix díjcsomagok határozzák meg a hozzájuk adható vendégfelhasználók számát is.
Azt sem érdemes figyelmen kívül hagyni, hogy vannak tévé- illetve internet szolgáltatáshoz köthető csomagok, melyekben kedvezőbb lehet a havidíj. Így érdemes megnézni a már meglévő szolgáltatások kínálatát, például internet, mobil vagy tévéelőfizetéséhez ki mit tud igényelni.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Mit lehet tudni a kedvezményes Netflix díjcsomagok kapcsán?
Egyelőre Magyarországon nem elérhető a Netflix olcsóbb, Basic with Ads jellegű, reklámokat tartalmazó csomag. Ez néhány más országban bevezetésre került már. Promóciós ajánlatok előfordulhatnak, például partnercégeken keresztül, de ezek általában időszakosak és feltételekhez kötöttek.
Netflix előfizetés lemondása lépésről-lépésre
Van, hogy úgy alakul, hogy nincs szükségünk egy-egy szolgáltatásra, így megeshet, hogy a Netflix lemondása kerül. Ha emellett döntünk, nem kell aggódnunk, néhány lépésben megoldható a Netflix előfizetés lemondása.
Tehát a Netflix előfizetést lemondása viszonylag egyszerű művelet, csak az alábbi lépések követendők: jelentkezz be Netflix fiókoddal egy böngészőben vagy alkalmazásban. Kattints a profilodra, majd válaszd az Account (“Fiók”) menüpontot. Az „Előfizetés / Tagság és fizetés” (Membership & Billing) részben keresd meg a Cancel Membership (“Előfizetés lemondása”) opciót. Kattints a „Finish Cancellation” (“Lemondás befejezése”) gombra, ezzel véglegesíted a lemondást. Fontos: a lemondás után is használhatod a Netflixet a már kifizetett hónap végéig.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/39. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson sem volt telitalálat.
Eljárást indított a Balázsék című műsorszám július 15-i adása miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.
Nem meglepő módon a SkyShowtime kínálata is bővülni fog a következő hónapban.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig több mint 166 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek megnyernie ezt a nagy összeget?
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/39. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin.
Újabb telefonos csalási kísérlet terjed, amelyben 500 ezer forintos nyereménnyel kecsegtetik az áldozatokat,
Templomba járással és karitatív tevékenységgel indokolta volna rendszeres kimozdulását.
Nyolcvanhét éves korában elhunyt kedden Claudia Cardinale francia-olasz színésznő,
A közel egy hetes kényszerszünet után a "Jimmy Kimmel Live!" kedden visszatér az ABC műsorára.
Az Akvárium Klub felfüggesztette a 2026 első felére tervezett koncertek, konferenciák és más események szervezését.
Epizódonként 200 ezer forintot, havi 400 ezret keresett a Szomszédokban Kulka János. A Nemzet Színésze arról beszélt, minden pénzét elverte, rengeteg autót vásárolt.
Az éttermeket 1-től 20-ig terjedő skálán értékelték, ahol a 20 a lehető legjobb eredmény.
Három teltházat már biztosan csinálnak a videós testvérek a Dome-ban, ma bejelentették a negyedik koncertet is.
A fiatal magyar zenész több európai várost is érint fél év múlva induló turnéján, a jegyeket egy hét múlva mindenki megvásárolhatja majd.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/38. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már 166 millió forintért játszhatnak a játékosok.
Arról is beszélt, hogy bár egy ingatlan végtelen pénzt felemészt, számára nagyon fontos az otthon érzés.
Na, vajon elvitte-e valaki a 1 milliárd 200 millió forintos főnyereményt a 38. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 46,7 milliárd forint.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is