Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta 2025-ben? Itt a Netflix csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása

A Netflix ma már nagyon sok háztartásban ismert és használt streaming szolgáltatás, de még így is sokan nem tudják pontosan, mennyibe kerül a Netflix előfizetés, mit tartalmaznak az egyes Netflix csomagok, vagy éppen azt, hogyan zajlik a már nem használt Netflix előfizetés lemondása. Cikkünkben bemutatjuk a magyarországi Netflix árak alakulását, illetve az elérhető Netflix előfizetés csomagok 2025-ös tartalmát.

Ugyan sokan ismerik már és használják, akad még olyan, aki nem ismeri a Netflixet. A hivatalos megfoglamazás szerint, a Netflix egy előfizetéssel elérhető streamingszolgáltatás, amelynek előfizetői internetre kapcsolt eszközön nézhetnek tévéműsorokat és filmeket. A különböző díjcsomagoktól függően a tévéműsorokat és filmeket le is tölthetjük Android telefonra vagy tabletre, iPhone, iPad vagy Google Chromebook eszközre, így internetkapcsolat nélkül is nézhetjük a kedvenc filmünk, sorozatunk. Külön érdekesség, hogy a Netflix előfizetés tartalma régiónként eltérő lehet, és idővel változhat, de még így is sokszínű kínálatból válogathathatunk: díjnyertes saját gyártású Netflix tartalmakat, tévéműsorokat, filmeket, dokumentumfilmeket és számos más tartalmat találunk a műsorlistán. A Netflix díjcsomagok között meg van adva, hogy egyszerre hány eszközön nézhetjük a Netflixet, és az is, hogy nagy felbontásban (HD), full HD felbontásban (FHD) vagy ultranagy felbontásban (UHD) élvezhetjük a műsorokat. Bármikor válthatunk díjcsomagot vagy lemondhatjuk az előfizetést. Nézzük is meg ezek részleteit!

Netflix előfizetés csomagok 2025-ben

A Netflix csomagok között különböző csomagokat találunk, melyek között biztosan megtaláljuk a szórakozási igényeinknek megfelelőt. Ha előfizetsz a Netflixre, havonta egyszer, a feliratkozásod napján vonódik le tőled a Netflix előfizetés ára. Fontos kiemelni, hogy egy Netflix fiókot az egy háztartásban élők használhatják.

Milyen Netflix csomagok érhetők el jelenleg?

Alap: Korlátlan számú hirdetésmentes film, tévéműsor és mobiljáték. Nézd a műsorokat egyszerre 1 támogatott eszközön. Nézd 720p (HD) minőségben. Letöltés egyszerre 1 támogatott eszközön.

Standard: Korlátlan számú hirdetésmentes film, tévéműsor és mobiljáték. Nézd a műsorokat egyszerre 2 támogatott eszközön. Nézd 1080p (Full HD) minőségben. Letöltés egyszerre 2 támogatott eszközön. Egy vendégfelhasználót is hozzáadhatsz, aki nem lakik veled.

Prémium: Korlátlan számú hirdetésmentes film, tévéműsor és mobiljáték. Nézd a műsorokat egyszerre 4 támogatott eszközön. Nézd 4K (Ultra HD) + HDR-minőségben. Letöltés egyszerre 6 támogatott eszközön. Akár 2 vendégfelhasználót is hozzáadhatsz, akik nem laknak veled. Netflix térbeli hangzás.

Netflix előfizetés ára 2025-ben: milyen díjakra számíthatunk?

Miután megismertük a Netflix csomagok tartalmát nézzük meg, hogy alakulnak az egyes csomagdíjak. Cikkünk megírásakor a Netflix árak a következők:

Alap csomag 2890 Ft/hónap

Standard csomag 3990 Ft/hónap (vendégfelhasználói helyek hozzáadhatók egyenként 1190 Ft havi díjért)

Prémium csomag: 5090 Ft/hónap (vendégfelhasználói helyek hozzáadhatók egyenként 1190 Ft havi díjért)

Megjegyzés: A Netflix árak 2025-ben tehát változóak lehetnek attól függően, melyik csomagot választjuk. Ami viszont minden csomag esetében érvényes az az, hogy a vendégfelhasználónak saját fiókja és jelszava lesz, de az előfizetéséért az a fióktulajdonos fizet, aki megosztotta vele a Netflix szolgáltatását. A Netflix díjcsomagok határozzák meg a hozzájuk adható vendégfelhasználók számát is.

Azt sem érdemes figyelmen kívül hagyni, hogy vannak tévé- illetve internet szolgáltatáshoz köthető csomagok, melyekben kedvezőbb lehet a havidíj. Így érdemes megnézni a már meglévő szolgáltatások kínálatát, például internet, mobil vagy tévéelőfizetéséhez ki mit tud igényelni.

Mit lehet tudni a kedvezményes Netflix díjcsomagok kapcsán?

Egyelőre Magyarországon nem elérhető a Netflix olcsóbb, Basic with Ads jellegű, reklámokat tartalmazó csomag. Ez néhány más országban bevezetésre került már. Promóciós ajánlatok előfordulhatnak, például partnercégeken keresztül, de ezek általában időszakosak és feltételekhez kötöttek.

Netflix előfizetés lemondása lépésről-lépésre

Van, hogy úgy alakul, hogy nincs szükségünk egy-egy szolgáltatásra, így megeshet, hogy a Netflix lemondása kerül. Ha emellett döntünk, nem kell aggódnunk, néhány lépésben megoldható a Netflix előfizetés lemondása.

Tehát a Netflix előfizetést lemondása viszonylag egyszerű művelet, csak az alábbi lépések követendők: jelentkezz be Netflix fiókoddal egy böngészőben vagy alkalmazásban. Kattints a profilodra, majd válaszd az Account (“Fiók”) menüpontot. Az „Előfizetés / Tagság és fizetés” (Membership & Billing) részben keresd meg a Cancel Membership (“Előfizetés lemondása”) opciót. Kattints a „Finish Cancellation” (“Lemondás befejezése”) gombra, ezzel véglegesíted a lemondást. Fontos: a lemondás után is használhatod a Netflixet a már kifizetett hónap végéig.