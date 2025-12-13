2025. december 13. szombat Luca, Otília
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Eurojackpot
Szórakozás

Az Eurojackpot nyerőszámai a 50. héten, pénteken

Pénzcentrum
2025. december 13. 08:56

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/50. heti, pénteki nyerőszámait, de nem volt telitalálat. Így a következő sorsoláskor 22 millió euró, azaz mintegy 8,4 milliárd forint lesz a tét.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 49. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben az 50. játékhéten, pénteken:

2; 25; 27; 37; 50; 2; 11.

Az Eurojackpot sorsoláson ezúttal nem volt telitalálatos szelvény. A legnagyobb magyar hazai nyereménynek 1 szerencsés örülhetett, ő 3 026 770 forint nyert 

A szerencsés győztesen kívül még kb. 12 ezer magyarnak volt szerencséje, és nyertek valamilyen összeget az Eurojackpoton.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A főnyeremény tovább halmozódik, a következő héten 22 millió euró, azaz kb. 8,4 milliárd forint lesz. 

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #eurojackpot #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #pénzcentrum lottószámok #eurojackpot lottó #eurojackpot nyertes

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:56
08:35
07:45
06:29
06:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 13.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi Simson-motorok: bármelyik magyar garázsban lapulhat egy ilyen
2025. december 12.
Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
2025. december 12.
Ez a szörnyű rögvalóság: titkolni próbálják, pedig ennyien éheznek valójában Magyarországon
2025. december 12.
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
2025. december 12.
A Szépművészeti Múzeum rejtélyes biznisze: így megy a forprofit mentalitás egy nonprofit szervezetben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 13. szombat
Luca, Otília
50. hét
December 13.
A hegedű nemzetközi napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon biztosítás
a biztosítottak saját tulajdonú (vagy kezelésükben lévő), illetve felelősségi körükbe tartozó, a vagyontárgyakat és a vagyoni érdekeket érintő és a biztosítható károk fedezetét szolgáló biztosítási fajtákat (módozatokat) és egyedi biztosításokat foglalja magában. (Vagyonbiztosítást az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 13. 08:35
Kiadták a figyelmeztetést, a fél ország durván ködbe borul szombaton: nagyon durva, ami a hétvégén történik
Pénzcentrum  |  2025. december 13. 06:29
Ízig-vérig karácsonyi sztárterméket akcióz brutálisan a Lidl: indul a roham érte, felkötheti a gatyát a Tesco, Auchan, Kifli
Agrárszektor  |  2025. december 13. 08:27
Nem fogunk örülni annak, ami hétvégén lesz itthon: erre nem árt készülni