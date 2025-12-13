Az Eurojackpot nyerőszámai a 50. héten, pénteken

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/50. heti, pénteki nyerőszámait, de nem volt telitalálat. Így a következő sorsoláskor 22 millió euró, azaz mintegy 8,4 milliárd forint lesz a tét.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 49. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben az 50. játékhéten, pénteken:

2; 25; 27; 37; 50; 2; 11.

Az Eurojackpot sorsoláson ezúttal nem volt telitalálatos szelvény. A legnagyobb magyar hazai nyereménynek 1 szerencsés örülhetett, ő 3 026 770 forint nyert

A szerencsés győztesen kívül még kb. 12 ezer magyarnak volt szerencséje, és nyertek valamilyen összeget az Eurojackpoton.

A főnyeremény tovább halmozódik, a következő héten 22 millió euró, azaz kb. 8,4 milliárd forint lesz.

