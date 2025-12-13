Az HBO kínálatában dráma, fantasy és dokumentumsorozat is lesz, bőven lesz mit nézni a következő évben - sok nagyon várt darabot már január elején.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 50. héten, pénteken
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/50. heti, pénteki nyerőszámait, de nem volt telitalálat. Így a következő sorsoláskor 22 millió euró, azaz mintegy 8,4 milliárd forint lesz a tét.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 49. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben az 50. játékhéten, pénteken:
2; 25; 27; 37; 50; 2; 11.
Az Eurojackpot sorsoláson ezúttal nem volt telitalálatos szelvény. A legnagyobb magyar hazai nyereménynek 1 szerencsés örülhetett, ő 3 026 770 forint nyert
A szerencsés győztesen kívül még kb. 12 ezer magyarnak volt szerencséje, és nyertek valamilyen összeget az Eurojackpoton.
A főnyeremény tovább halmozódik, a következő héten 22 millió euró, azaz kb. 8,4 milliárd forint lesz.
A lakosság többsége fontosnak tartja, hogy előre felkészüljön a karácsonyi kiadásokra
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (51.) 210 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.
Átvette az irodalmi Nobel-díjat szerdán Stockholmban Krasznahorkai László.
A kutatások szerint az önkénteskedés egész évben hozzájárulhat a boldogságunkhoz és jóllétünkhöz.
Lakos Nóra rendezését nemrég két görögországi nemzetközi fesztiválon is díjazták a zsűrik.
Az életmód apró változtatásai, tudatos táplálkozás, mozgás, társas kapcsolatok látványosan javíthatják a szerotoninszintet, és vele együtt a mindennapi jóllétünket.
A bejelentés egy bizonytalan időszak után érkezett, miután a fesztivál jövője kérdésessé vált a külföldi tulajdonos kivonulása miatt.
Te is boldog szeretnél lenni 2026-ban? Tudományos kutatások szerint, ez a 3 dolog lesz a legfontosabb
A boldogság kulcsa a szeretet és a kapcsolódás érzése - állítja egy kutató, aki három hatékony módszert javasol a boldogságszint növelésére.
2025-ben a boldogságkutatások új irányt mutattak: míg Európában és Észak-Amerikában csökken az elégedettség, Ázsia több országában meglepően magas boldogságszintet mértek.
Megrázó beszédet mondott a Nobel-díjátadó előtt Krasznahorkai László: A remény nálam éppen végleg kifogyott!
Megrázó, filozofikus beszédet mondott Krasznahorkai László a Svéd Királyi Akadémia ünnepi ülésén, közvetlenül azelőtt, hogy szerdán átveszi az irodalmi Nobel-díjat.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 600 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
Vallott a 2025-ös X-Faktor győztese: erre költi 36 milliós nyereményét a raktárosként dolgozó Belano
Belano megnyerte az idei X-Faktort, és a győzelemmel járó 36 millió forintos nyereményét nem luxusra, hanem tudatosan a zenei karrierjére fordítja.
Less be Frei Tamás ritkán látott firenzei otthonába: így él 300 éves házában a legendás magyar tévés + videó
Ritka kivételt tett Frei Tamás, és megmutatta különleges, csaknem 300 éves firenzei otthonát az RTL stábjának.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/49. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Micsoda mázli! Elvitték az európai szuperlottót: valaki milliárdosként ébredt, mutatjuk a nyerőszámokat
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/49. heti, pénteki nyerőszámait, melyen most volt telitalálat.
Most érkezett! Megszűnhet rengeteg magyar kedvenc streaming szolgáltatója: hamarosan ez lehet helyette
A felvásárlás a Netflix számára is történelmi jelentőségű lenne, mivel korábban soha nem hajtott végre ilyen nagyságrendű akvizíciót.
Kihúzták a Hatoslottó 49. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 600 millió forintos főnyereményt?
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (50.) 140 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.
