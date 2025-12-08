Te is boldog szeretnél lenni 2026-ban? Tudományos kutatások szerint, ez a 3 dolog lesz a legfontosabb

A boldogság kulcsa a szeretet és a kapcsolódás érzése - állítja egy kutató, aki három hatékony módszert javasol a boldogságszint növelésére.

Az ünnepi időszak sokak számára vegyes érzelmeket hoz. Az Amerikai Pszichiátriai Társaság felmérése szerint az amerikai felnőttek 41%-a úgy véli, idén stresszesebb lesz számukra az ünnepi időszak, mint tavaly volt. Még többen, a megkérdezettek 46%-a aggódik az ajándékok megtalálása és megfizethetősége miatt - írja a CNBC.

A résztvevők 31%-a számolt be arról, hogy fél a magánytól. A szakértők szerint fontos, hogy tudatosan törekedjünk az öröm növelésére életünkben - legyen szó az ünnepekről vagy az év bármely más időszakáról.

A boldogság kulcsa az, hogy szeretve érezzük magunkat és kapcsolódunk másokhoz

- mondja Sonja Lyubomirsky boldogságkutató. Ez a stressz és szorongás időszakában is igaz.

Lyubomirsky három egyszerű cselekvést javasol, amelyek segítenek, hogy jobban kapcsolódjunk másokhoz és közelebb érezzük magunkat az életünkben lévő emberekhez:

1. Beszélgetés kezdeményezése

A boldogság biztos módja a másokkal való kapcsolódás. Lyubomirsky szerint ennek legjobb eszköze egy beszélgetés - partnerével, gyermekével, vagy akár a baristával. Nem kell hosszúnak lennie, már 15 perc is elegendő az előnyök eléréséhez. A lényeg, hogy tartalmas beszélgetést folytassunk, ne felszíneset. Érdemes megosztani érzéseinket egy könyvről vagy filmről, vagy olyan kérdéseket feltenni, amelyek mélyebb beszélgetést indítanak el.

2. Hála gyakorlása

A hála gyakorlásának számos előnye van, beleértve a fokozott boldogságot is. Ez lehet egy telefonhívás vagy egy képeslap küldése, amelyben kifejezzük, mennyire hálásak vagyunk valakinek az életünkben betöltött szerepéért. Ez egy apró, de erőteljes gesztus.

3. Kedves cselekedetek végrehajtása

A kutatások azt mutatják, hogy a kedvesség vagy nagylelkűség gyakorlása biztos módja annak, hogy boldogabbnak érezzük magunkat. Bármi, amivel megkönnyíthetjük valaki más napját, működik - legyen az nagyobb gesztus, mint segíteni egy barátnak költözni, vagy olyan apróság, mint bókot mondani valakinek.

