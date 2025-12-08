2025. december 8. hétfő Mária
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Te is boldog szeretnél lenni 2026-ban? Tudományos kutatások szerint, ez a 3 dolog lesz a legfontosabb
Szórakozás

Te is boldog szeretnél lenni 2026-ban? Tudományos kutatások szerint, ez a 3 dolog lesz a legfontosabb

Pénzcentrum
2025. december 8. 17:27

A boldogság kulcsa a szeretet és a kapcsolódás érzése - állítja egy kutató, aki három hatékony módszert javasol a boldogságszint növelésére.

Az ünnepi időszak sokak számára vegyes érzelmeket hoz. Az Amerikai Pszichiátriai Társaság felmérése szerint az amerikai felnőttek 41%-a úgy véli, idén stresszesebb lesz számukra az ünnepi időszak, mint tavaly volt. Még többen, a megkérdezettek 46%-a aggódik az ajándékok megtalálása és megfizethetősége miatt - írja a CNBC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A résztvevők 31%-a számolt be arról, hogy fél a magánytól. A szakértők szerint fontos, hogy tudatosan törekedjünk az öröm növelésére életünkben - legyen szó az ünnepekről vagy az év bármely más időszakáról.

A boldogság kulcsa az, hogy szeretve érezzük magunkat és kapcsolódunk másokhoz

 - mondja Sonja Lyubomirsky boldogságkutató. Ez a stressz és szorongás időszakában is igaz.

Lyubomirsky három egyszerű cselekvést javasol, amelyek segítenek, hogy jobban kapcsolódjunk másokhoz és közelebb érezzük magunkat az életünkben lévő emberekhez:

1. Beszélgetés kezdeményezése

A boldogság biztos módja a másokkal való kapcsolódás. Lyubomirsky szerint ennek legjobb eszköze egy beszélgetés - partnerével, gyermekével, vagy akár a baristával. Nem kell hosszúnak lennie, már 15 perc is elegendő az előnyök eléréséhez. A lényeg, hogy tartalmas beszélgetést folytassunk, ne felszíneset. Érdemes megosztani érzéseinket egy könyvről vagy filmről, vagy olyan kérdéseket feltenni, amelyek mélyebb beszélgetést indítanak el.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2. Hála gyakorlása

A hála gyakorlásának számos előnye van, beleértve a fokozott boldogságot is. Ez lehet egy telefonhívás vagy egy képeslap küldése, amelyben kifejezzük, mennyire hálásak vagyunk valakinek az életünkben betöltött szerepéért. Ez egy apró, de erőteljes gesztus.

3. Kedves cselekedetek végrehajtása

A kutatások azt mutatják, hogy a kedvesség vagy nagylelkűség gyakorlása biztos módja annak, hogy boldogabbnak érezzük magunkat. Bármi, amivel megkönnyíthetjük valaki más napját, működik - legyen az nagyobb gesztus, mint segíteni egy barátnak költözni, vagy olyan apróság, mint bókot mondani valakinek.

Boldogság 2025

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!
Címlapkép: Getty Images
#stressz #boldogság #felmérés #kutatás #ünnepek #szórakozás #pszichológia #szorongás #beszélgetés #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:12
18:03
17:52
17:45
17:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 7.
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
2025. december 8.
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
2025. december 8.
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
2025. december 8.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 8. hétfő
Mária
50. hét
December 8.
Buddha megvilágosodásának napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
2
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
4
2 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapír
Az állam által kibocsátott kötvény, amely a költségvetés hiányát finanszírozza. Lehet fix és változó kamatozású, kibocsátása történhet saját, illetve idegen valutában. A teljes állampapír-állomány a teljes államadósságtól függ. Az állampapír hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitelező az értékpapírt megvásárló Ügyfél, a hitelfelvevő pedig a magyar állam nevében az Államadósság Kezelő Központ. Az állampapírok esetén a tőke visszatérítésére és a kamatfizetésekre az állam vállal garanciát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 18:03
Kvíz: Már hetek óta a karácsonyi számokat dúdolod, kisujjadban vannak az ünnepi zenék? Lássuk, hogy muzsikálsz ezen a kvízen!
Pénzcentrum  |  2025. december 8. 15:58
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
Agrárszektor  |  2025. december 8. 17:28
Véget ér egy korszak az állattenyésztésben? Újfajta takarmányok jöhetnek