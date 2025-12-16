Gigafelújítás a magyar utakon: rengeteg fontos szakasz újul meg, indulhatnak a lezárások

Véget értek az idei útfelújítási munkálatok az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által üzemeltetett gyorsforgalmi utakon. 2025-ben az MKIF Zrt. által kezelt főpálya 24%-a, 4,5 millió négyzetméter kapott új burkolatot, ahol szükség volt rá, a mélyebb szerkezeti részeket, vagyis a kötő és az alapréteget is cseréltek.

Ezekhez a felújításokhoz összesen csaknem 1 millió tonna aszfaltot használtak fel. A burkolatok cseréje mellett idén megújult még 78 db híd és felüljáró, valamint 35 db pihenő is. 10 gyorsforgalmi úton dolgoztak ebben az évben: M1, M15, M3, M4, M30, M35, M7, M8, M85, M86. A munkák 42%-a az M3-on valósult meg, itt majdnem 1,8 millió négyzetméter új burkolatot terítettek le, míg a második legtöbb beavatkozás, valamivel kevesebb, mint 1 millió négyzetméteren, az M1-en történt.

Az idei munkák márciusban indultak és úgy szervezték azokat, hogy az M7-en a vakáció ideje alatt sem Budapest, sem a Balaton irányába egyáltalán ne legyen terelés és felújítás az M0 és Balatonvilágos között.

Az MKIF Zrt. idén nem csak a 2025-re tervezett burkolatfelújítási feladatait zárta sikerrel, de sikeresen teljesítette az állammal kötött koncessziós szerződésben foglalt hároméves szintrehozási kötelezettségét is. Magyarország történetének legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítása, melynek a szintrehozás is része volt 2023 márciusában indult. Az elmúlt három év alatt a szintrehozási és a közlekedés biztonsága érdekében végrehajtott nagyfelületű burkolatcserék során az MKIF Zrt. által üzemeltetett mintegy 1300 km főpálya több, mint 2/3-a, 70%-a újult meg, felújítottunk 315 hidat és 68 pihenőt.

2026-tól is lesznek útfelújítások az MKIF Zrt. úthálózatán, hiszen az amortizáció miatt tönkrement, elhasználódott burkolatokat cserélni kell, de a felújítások már nem lesznek olyam volumenűek, mint az elmúlt három évben. A munkákat várhatóan tavasszal kezdik, addig előre tervezett nagyfelületű burkolatcserék az általuk üzemeltetett pályákon nem várhatóak.