Szerda éjfélkor leáll az online fogadás Magyarországon: órákig nem lehet játszani a legnépszerűbb felületeken

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint december 17-én több órán át nem lesznek elérhetők az online fogadási szolgáltatások karbantartás miatt.

A Szerencsejáték Zrt. közölte: 2025. december 17-én éjféltől hajnali 3 óráig tervezett rendszerkarbantartás miatt szünetelni fog az online fogadási rendszer működése.

A leállás több szolgáltatást is érint. Ebben az időszakban nem lesznek elérhetők az elektronikus fogadási rendszerek, így az internetes és az SMS-alapú fogadás, valamint az Okoslottó mobilalkalmazás sem.

Szintén szünetel a Tippmix Radar mobilalkalmazás működése, továbbá a szerencsejatek.hu és a tippmix.hu weboldalak is elérhetetlenné válnak.

A tájékoztatás szerint a rendszerek újraindítása legkésőbb 2025. december 17-én 03:00 óráig megtörténik, ezt követően a szolgáltatások ismét zavartalanul használhatók lesznek.