Az áruházak a visszahívás ellenére is árusították a csecsemőkben bakteriális megbetegedést okozó tápszereket.
Meglepő számok jöttek: így költenek a magyarok karácsonykor 2025-ben
Miközben a vendéglátásban elmarad az év végi fellendülés, a prémium élelmiszerek és ajándékmegoldások iránt soha nem látott kereslet alakult ki – a karácsonyi szezon látványosan megmutatja, hogyan alkalmazkodnak a magyar fogyasztók a tartós költségnyomáshoz.
A magyar háztartások idén karácsonykor nem mondanak le az ünnepről, de újrarajzolják a költési térképet: kevesebb impulzus, több megfontolás, ritkább étteremlátogatás, ugyanakkor célzottan magasabb minőségű termékek az ünnepi alkalmakra. Ez a kettősség egyszerre fékezi a vendéglátást és hajtja fel a prémium kiskereskedelem forgalmát – derül ki a Chef Market és a Culinaris decemberi adataiból.
A HoReCa-szektort kiszolgáló Chef Market forgalma decemberben strukturálisan nem kiugró, noha az első három hét kimondottan erős.
„Decemberben kevesebb a munkanap, mégis ugyanazt a forgalmat kellene teljesíteni. Az első három hét ezt hozza is, utána viszont a két ünnep között érezhetően lelassul a piac” – mondja Dr. Andrejszki Richárd, a Chef Market Zrt. vezérigazgatója.
A munkahelyi étkeztetés, a business lunch-ok és a napi fogyasztás visszaesése az ünnepi időszakban közvetlenül érinti a beszállítói oldalt is. Bár a céges karácsonyi rendezvények száma ilyenkor ugrásszerűen nő, ez idén nem kompenzálja teljes mértékben a kieső forgalmat: „A vendégek vagy ritkábban járnak étterembe, vagy olcsóbb alternatívákat keresnek. Ez nem drámai visszaesés, inkább egyfajta óvatos kivárás.”
Szélesre nyílt árskála az ünnepi asztalnál
A karácsonyi fogyasztás egyik legszembetűnőbb jelensége az árak közötti szélsőséges szórás. Egy négyfős vacsora étteremben 30–50 ezer forinttól indul, de prémium helyeken akár több százezer forint is lehet.
Otthon ugyanakkor akár 10 ezer forintból is összeállítható egy jó minőségű menü, miközben a prémium alapanyagokkal ott is könnyen elszaladhat a költség” – fogalmaz Andrejszki. Ez a választási szabadság – nem az egyértelmű lemondás – jellemzi az idei karácsonyt: a fogyasztók tudatosabban váltanak csatornát és alkalmat.
Culinaris: a prémium iránti igény nem tűnt el, csak koncentrálódott
Miközben az éttermeknél nincs látványos boom, a Chef Market tulajdonában álló Culinaris prémium élelmiszerbolt-hálózat decemberben rekordközeli teljesítményt nyújt.
„Decemberben közel kétszer akkora forgalmat bonyolítunk, mint egy átlagos hónapban. Ez gyakorlatilag két hónapnyi forgalomnak felel meg.”
A vásárlók ilyenkor nem napi fogyasztásra költenek többet, hanem ritkább, de értékesebb döntéseket hoznak: prémium italok, magas hozzáadott értékű szárazáruk, különleges alapanyagok kerülnek a kosarakba.
Ajándékkosár, mint inflációálló termék
Kiemelkedően teljesítenek az ajándékkosarak, amelyek iránt lakossági és céges oldalon is rekordkereslet alakult ki.
„Egyre nehezebb olyan tárgyi ajándékot találni, ami biztosan örömet okoz. Az élelmiszer-alapú ajándékcsomag ezzel szemben univerzális és kockázatmentes.” Ez a termékkör jól illeszkedik a kockázatkerülő fogyasztói magatartáshoz, amely a bizonytalan gazdasági környezetben felértékelődik.
Alkoholmentes növekedés és prémium alkohol egyszerre
Érdekesség, hogy az ünnepi szezonban párhuzamosan nő a prémium alkoholos italok (pezsgők, vörösborok, prémium spiritusok) és az alkoholmentes, alkoholmentesített termékek forgalma.
„Az alkoholmentes italok fogyása idén már statisztikailag is kimutatható növekedést mutat, mind a vendéglátásban, mind a lakossági értékesítésben.”
Visszafogott karácsony, fontos gazdasági jelzés
A vezérigazgató szerint az idei karácsony nem hozza a korábbi évek év végi költekezési csúcsait, ugyanakkor fontos indikátor.
„Ez egy visszafogott, mértéktartó karácsony. A vásárlók kimerültek, költségtudatosak, de nem mondanak le az ünnepről. Inkább újrasúlyozzák, mire költenek.”
A karácsonyi szezon így előrejelzésként is értelmezhető: ha a fogyasztói bizalom erősödik, a prémium irány gyorsabban reagálhat, míg a vendéglátás felpattanása késleltetve következhet: „Bízom benne, hogy ez a Karácsony egyfajta benchmark lesz – és innen már csak jobb időszakok jönnek” – fogalmaz Andrejszki.
