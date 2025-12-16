88 év után megtörtént a sokk: németországi autógyárat zár be a Volkswagen

Leáll a Volkswagen drezdai üzeme, ami mérföldkő a konszern történetében: 88 év után először zár be németországi autógyárat a vállalat, írja a G7.

Leáll a Volkswagen drezdai üzeme, ezzel a vállalat 88 éves történetében először fordul elő, hogy Németországban zár be autógyárat. A döntés hátterében a gyengülő európai és kínai kereslet, valamint az amerikai vámok okozta nehézségek állnak.

Az úgynevezett Üveggyárban az elmúlt években az ID.3 elektromos modell készült, amely jelenleg a negyedik legsikeresebb teljesen elektromos autó Európában. A gyártás súlypontja azonban nem Drezdában volt: az ID.3 jóval nagyobb darabszámban a zwickaui üzemben készül, ahol a már 2019-ben kizárólag elektromos modellek gyártására állt át. Bár akkoriban a döntést ambiciózusnak és előremutatónak tartották, már ekkor is megjelentek a kételyek az elektromos átállás gyorsaságával kapcsolatban.

A drezdai üzem a kétezres évek elején a Volkswagen egyik presztízsprojektjeként indult. Eredetileg a Phaeton luxuslimuzin összeszerelésére hozták létre, később pedig egy ideig Bentley modellek is készültek itt. Az Üveggyár jövője azonban rendszeresen kérdésessé vált a vállalat nehezebb időszakaiban, például a dízelbotrányt követően is.

A gyártás leállítása már korábban is napirenden volt: két éve végül az autógyártás helyett új technológiák tesztelésére használták az üzemet. Tavaly év végén ismét felmerült a bezárás, ám a Volkswagen és az IG Metall szakszervezet megállapodott abban, hogy a telephely fennmarad, miközben az autógyártást 2025-ben megszüntetik.

A számok jól mutatják a drezdai üzem másodlagos szerepét: a 2002-es nyitás óta kevesebb mint 200 ezer autó készült itt, miközben a wolfsburgi központi gyár évente önmagában mintegy félmillió járművet állít elő. Ugyanakkor az Üveggyár fontos turisztikai és rendezvényhelyszín is volt.

A jövőben az üzem új funkciót kaphat: a Drezdai Műszaki Egyetem bérelheti az épületet egy mesterséges intelligenciával, robotikával és chipfejlesztésekkel foglalkozó campus kialakítására. A Volkswagen a következő hét évben összesen 50 millió eurót fektethet a projektbe, miközben az épület továbbra is látványosságként és autóátadási helyszínként működhet.

Bár az Európai Unió korábban elkötelezte magát a belső égésű motorok 2035-ig történő kivezetése mellett, a javaslat a közelmúltban – részben német politikai nyomásra – lekerült a napirendről. Eközben a kínai gyártók egyre erősebb pozíciókat szereznek az európai piacon, még akkor is, ha az idei első tíz hónap értékesítési toplistáját továbbra is a Volkswagen vezette.