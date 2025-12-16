2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
Berlin, Németország - 2020. szeptember 21.: Volkswagen ID.3 elektromos járművek egy nyilvános utcai parkolóban. Az elektromos járművek a jövőben a belsőégésű autók helyébe lépnek az utcán.
Autó

88 év után megtörtént a sokk: németországi autógyárat zár be a Volkswagen

Pénzcentrum
2025. december 16. 19:17

Leáll a Volkswagen drezdai üzeme, ami mérföldkő a konszern történetében: 88 év után először zár be németországi autógyárat a vállalat, írja a G7.

Leáll a Volkswagen drezdai üzeme, ezzel a vállalat 88 éves történetében először fordul elő, hogy Németországban zár be autógyárat. A döntés hátterében a gyengülő európai és kínai kereslet, valamint az amerikai vámok okozta nehézségek állnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az úgynevezett Üveggyárban az elmúlt években az ID.3 elektromos modell készült, amely jelenleg a negyedik legsikeresebb teljesen elektromos autó Európában. A gyártás súlypontja azonban nem Drezdában volt: az ID.3 jóval nagyobb darabszámban a zwickaui üzemben készül, ahol a már 2019-ben kizárólag elektromos modellek gyártására állt át. Bár akkoriban a döntést ambiciózusnak és előremutatónak tartották, már ekkor is megjelentek a kételyek az elektromos átállás gyorsaságával kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkeink:

A drezdai üzem a kétezres évek elején a Volkswagen egyik presztízsprojektjeként indult. Eredetileg a Phaeton luxuslimuzin összeszerelésére hozták létre, később pedig egy ideig Bentley modellek is készültek itt. Az Üveggyár jövője azonban rendszeresen kérdésessé vált a vállalat nehezebb időszakaiban, például a dízelbotrányt követően is.

A gyártás leállítása már korábban is napirenden volt: két éve végül az autógyártás helyett új technológiák tesztelésére használták az üzemet. Tavaly év végén ismét felmerült a bezárás, ám a Volkswagen és az IG Metall szakszervezet megállapodott abban, hogy a telephely fennmarad, miközben az autógyártást 2025-ben megszüntetik.

A számok jól mutatják a drezdai üzem másodlagos szerepét: a 2002-es nyitás óta kevesebb mint 200 ezer autó készült itt, miközben a wolfsburgi központi gyár évente önmagában mintegy félmillió járművet állít elő. Ugyanakkor az Üveggyár fontos turisztikai és rendezvényhelyszín is volt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A jövőben az üzem új funkciót kaphat: a Drezdai Műszaki Egyetem bérelheti az épületet egy mesterséges intelligenciával, robotikával és chipfejlesztésekkel foglalkozó campus kialakítására. A Volkswagen a következő hét évben összesen 50 millió eurót fektethet a projektbe, miközben az épület továbbra is látványosságként és autóátadási helyszínként működhet.

Bár az Európai Unió korábban elkötelezte magát a belső égésű motorok 2035-ig történő kivezetése mellett, a javaslat a közelmúltban – részben német politikai nyomásra – lekerült a napirendről. Eközben a kínai gyártók egyre erősebb pozíciókat szereznek az európai piacon, még akkor is, ha az idei első tíz hónap értékesítési toplistáját továbbra is a Volkswagen vezette.
Címlapkép: Getty Images
#autó #európai unió #elektromos autó #németország #autógyár #autógyártás

