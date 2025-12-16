A Parkl és az E.ON Drive Infrastructure Hungary közös elemzése feltárja a magyar e-autósok mindennapi ritmusát.
88 év után megtörtént a sokk: németországi autógyárat zár be a Volkswagen
Leáll a Volkswagen drezdai üzeme, ami mérföldkő a konszern történetében: 88 év után először zár be németországi autógyárat a vállalat, írja a G7.
Leáll a Volkswagen drezdai üzeme, ezzel a vállalat 88 éves történetében először fordul elő, hogy Németországban zár be autógyárat. A döntés hátterében a gyengülő európai és kínai kereslet, valamint az amerikai vámok okozta nehézségek állnak.
Az úgynevezett Üveggyárban az elmúlt években az ID.3 elektromos modell készült, amely jelenleg a negyedik legsikeresebb teljesen elektromos autó Európában. A gyártás súlypontja azonban nem Drezdában volt: az ID.3 jóval nagyobb darabszámban a zwickaui üzemben készül, ahol a már 2019-ben kizárólag elektromos modellek gyártására állt át. Bár akkoriban a döntést ambiciózusnak és előremutatónak tartották, már ekkor is megjelentek a kételyek az elektromos átállás gyorsaságával kapcsolatban.
A drezdai üzem a kétezres évek elején a Volkswagen egyik presztízsprojektjeként indult. Eredetileg a Phaeton luxuslimuzin összeszerelésére hozták létre, később pedig egy ideig Bentley modellek is készültek itt. Az Üveggyár jövője azonban rendszeresen kérdésessé vált a vállalat nehezebb időszakaiban, például a dízelbotrányt követően is.
A gyártás leállítása már korábban is napirenden volt: két éve végül az autógyártás helyett új technológiák tesztelésére használták az üzemet. Tavaly év végén ismét felmerült a bezárás, ám a Volkswagen és az IG Metall szakszervezet megállapodott abban, hogy a telephely fennmarad, miközben az autógyártást 2025-ben megszüntetik.
A számok jól mutatják a drezdai üzem másodlagos szerepét: a 2002-es nyitás óta kevesebb mint 200 ezer autó készült itt, miközben a wolfsburgi központi gyár évente önmagában mintegy félmillió járművet állít elő. Ugyanakkor az Üveggyár fontos turisztikai és rendezvényhelyszín is volt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A jövőben az üzem új funkciót kaphat: a Drezdai Műszaki Egyetem bérelheti az épületet egy mesterséges intelligenciával, robotikával és chipfejlesztésekkel foglalkozó campus kialakítására. A Volkswagen a következő hét évben összesen 50 millió eurót fektethet a projektbe, miközben az épület továbbra is látványosságként és autóátadási helyszínként működhet.
Bár az Európai Unió korábban elkötelezte magát a belső égésű motorok 2035-ig történő kivezetése mellett, a javaslat a közelmúltban – részben német politikai nyomásra – lekerült a napirendről. Eközben a kínai gyártók egyre erősebb pozíciókat szereznek az európai piacon, még akkor is, ha az idei első tíz hónap értékesítési toplistáját továbbra is a Volkswagen vezette.
Újra megnyílhat az M30-as, de van egy komoly feltétel: itt van Lázár János minisztériumának bejelentése
Az Építési és Közlekedési Minisztérium közölte, hogy a Strabag készre jelentette az M30-ast, kedden születhet döntés az átvételről.
Évtizedek óta nem szenvedtek ennyire a nagy német autógyártók: ezt Magyarország is vastagon megérezheti?
A német autógyártók a pénzügyi válság óta nem tapasztalt nyomás alá kerültek a július-szeptemberi időszakban - derül ki az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég hétfőn...
Több autó is lerobbant, miután vízszennyezett benzint tankoltak az M7-es autópálya egyik Shell-kútjánál.
Döbbenet, amit a budapesti taxisok művelnek: sokan csalással mennek át a vizsgán, 8 általánosuk sincs
A kormány és a szakmai szervezetek egyetértenek abban, hogy túltelített a hazai taxispiac, különösen a fővárosban.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
Gablini Gábor: Csalókák a statisztikák, a magyar autópiac nem teljesített olyan jól 2025-ben, mint a mit a számok mutatnak.
15 ezer forintot is spórolhatnak a magyar autósok jövőre a pályamatricákon: erre kell figyelni a vásárláskor
Az autósok többsége nem hallott arról, hogy jövőre öt vármegyére is féláron, vagy még olcsóbban vehető meg az éves autópályamatrica.
A Toyota továbbra is a világ legkelendőbb autómárkája, 2025 első félévében 4,7 millió darabot értékesítettek belőle.
Német, olasz és lengyel nyomásra az EU feladta korábbi terveit: nem tiltják ki teljesen a belső égésű motorokat 2035-től Európából.
Szombattól a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökkenni fog.
Az M4-es autópálya Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasza karácsony előtt készül el, a folytatás Karcag és Püspökladány felé már épül.
Sokan bizonytalanok abban, hogy valóban jó választás-e számukra egy ilyen jármű, és hosszú távon tényleg megéri-e a beruházás.
A korábbi listavezető BMW i-Sorozat a második helyre szorult vissza.
Hivatalos, mostantól ez Magyarország legolcsóbb új autója: ledobta a bombát a gyártó, indulhat az offenzíva?
A Volkswagen Magyarország bejelentette, hogy 2025. december 9-től a Volkswagen Polo 5 980 000 forintos indulóárral elérhető.
A kezdeményezés hatékonynak bizonyul, a járművezetők azonnal lassítanak a kamerák észlelését követően.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) hétfőn közölte, hogy maradna a kétéves vizsgáztatási ciklus a tíz évnél idősebb autóknál is.
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
A vastag télikabát viselése autózás közben komoly biztonsági kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára.
Tényleg bukhatja a jogosítványát rengeteg magyar? Komoly problémára derült fény, sokak okmánya lehet érintett
Több ezer esetben sérülhettek az összeférhetetlenségi szabályok a jogosítványszerzéshez szükséges gyakorlati vizsgákon.
Egyre több csalási kísérletet lepleznek le a KRESZ-vizsgákon: rejtett kameráktól a fizetett dublőrökig sokféle trükkel próbálnak átjutni a vizsgázók.
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.