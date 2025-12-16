A francia munkaügyi bíróság 60 millió eurós kifizetésre kötelezte a Paris Saint-Germaint Kylian Mbappé javára elmaradt fizetés és bónuszok miatt.
Megvan az idei Puskás-díjas gól: ez lett az év legnagyobb dugója a szurkolók szerint
A férfiaknál argentin, a nőknél mexikói futballista szerezte a legszebb gólt - nem volt egyszerű dönteni a jelöltek között.
Santiago Montiel, az Independiente argentin futballistája nyerte az év legszebb góljáért járó Puskás Ferenc-díjat - ezt a FIFA elnöke, GIanni Infantino jelentette be nem sokkal azelőtt, hogy a FIFA átadta volna a magyar legendáról enevezett díjat.
Montiel még május 11-én, a Rivadavia ellen lőtt egy hihetetlen gólt, ami a szurkolók szerint az idei év legnagyobbja volt. A gólt most mi is megmutatjuk, íme:
Nem csak a férfiaknál, hanem a nőknél is hirdettek versenyt, igaz, ezt nem Puskásról, hanem a brazil legendáról, Marta-ról nevezték el. Ezt a díjat a mexikói Lizbeth Ovalle érdemelte ki, ezzel a góllal:
Épp a mai napon szedtük össze a 2025-ös naptári év legnagyobb magyar góljait - Puskás-díjat ugyan nem ők kaptak, viszont biztosan szívesen újranéznéd őket. Itt találod:
Szoboszlai Arsenalnak rúgott találatától Dzsudzsák és Vitális szabadrúgásáig: ezek voltak szerintünk a naptári év legnagyobbjai.
Több mint 21 év börtönbüntetésre ítéltek egy volt tengerészgyalogost, aki autójával Liverpool szurkolók tömegébe hajtott még tavasszal.
Legutóbb még hatan is voltak, most egy afrikai légiós sem kapott meghívót hazája válogatottjába az afrikai kontinenstornára.
Egyetlen meccsen még a kispadon marad Horváth Dávid, de ez lesz az utolsó az MTK padján - a tavaszt már új edzővel kezdik meg a...
Hat év szünet után 2026-ban visszatér a mezőny Portugáliába, a bejelentést nagy örömmel fogadták a rajongók,
Két nap után mondott fel az angol csapat vezetőedzője: sötét árnyék került elő a múltjából, a szurkolók elzavarták
A Bury FC vezetőedzője két nap után mondott le, miután a szurkolók heves tiltakozása miatt távoznia kellett a klubtól.
Milák Kristóf Los Angelesben zárná le a pályafutását - azt viszont nem tudni, hogy most újrakezdi-e az edzéseket.
Öngyilkosságon gondolkodott kihagyott tizenegyese után a Chelsea legendája: most beszélt erről először
John Terry, a Chelsea legendája elárulta, hogy öngyilkosságot fontolgatott a 2008-as Bajnokok Ligája döntőben kihagyott tizenegyese után.
Az amerikai popsztár, Mariah Carey fellép a milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén - ezt ma közölték a szervezők.
A Manchester United alulteljesít, teljesen jogosak a kritikák a klub korábbi legendáitól - mondta Rubén Amorim vezetőedző.
A Kansas City Chiefs lemaradása a rájátszásból a 14. NFL-forduló legmegdöbbentőbb eseménye volt
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) feloldja az orosz sakkozókkal szembeni összes korlátozást.
A fiatal védő elterült a gyepen, a stadion pedig egy emberként aggódott azért, hogy vajon magához tér-e.
John Cena 23 éves WWE karrierje szimbolikus vereséggel zárult, amikor a legendás pankrátor feladta utolsó mérkőzését Gunther ellen.
Kemény üzenet a doppingellenes harc vezérétől: túl sok csaló sportoló le sem bukik, rossz az egész rendszer
A globális doppingellenes küzdelem egyik vezető alakja szerint túl sok csaló sportoló kerüli el a lebukást.
Will Smith látogatása a Los Angeles Lakers csapatánál feszültséget okozott a játékosok között, derül ki Yaron Weitzman új könyvéből.
Keményet nyilatkozott a háromszoros dartsvilágbajnok, Michael van Gerwen: "szeretem a dartsot, de..."
Michael van Gerwen, a háromszoros darts világbajnok optimistán tekint a jövőbe egy rendkívül nehéz év után.
Káoszba fulladt Lionel Messi indiai látogatásának első állomása, amikor a szurkolók székeket téptek ki és dobáltak a pályára a kolkatai Salt Lake Stadionban.
