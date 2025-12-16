Megvan az idei Puskás-díjas gól: ez lett az év legnagyobb dugója a szurkolók szerint

A férfiaknál argentin, a nőknél mexikói futballista szerezte a legszebb gólt - nem volt egyszerű dönteni a jelöltek között.

Santiago Montiel, az Independiente argentin futballistája nyerte az év legszebb góljáért járó Puskás Ferenc-díjat - ezt a FIFA elnöke, GIanni Infantino jelentette be nem sokkal azelőtt, hogy a FIFA átadta volna a magyar legendáról enevezett díjat.

Montiel még május 11-én, a Rivadavia ellen lőtt egy hihetetlen gólt, ami a szurkolók szerint az idei év legnagyobbja volt. A gólt most mi is megmutatjuk, íme:

Nem csak a férfiaknál, hanem a nőknél is hirdettek versenyt, igaz, ezt nem Puskásról, hanem a brazil legendáról, Marta-ról nevezték el. Ezt a díjat a mexikói Lizbeth Ovalle érdemelte ki, ezzel a góllal:

Épp a mai napon szedtük össze a 2025-ös naptári év legnagyobb magyar góljait - Puskás-díjat ugyan nem ők kaptak, viszont biztosan szívesen újranéznéd őket. Itt találod: