A boldogság kulcsa a szeretet és a kapcsolódás érzése - állítja egy kutató, aki három hatékony módszert javasol a boldogságszint növelésére.
Nagy visszatérők a 2026-os Sziget fesztiválon: itt vannak az első fellépők
A Sziget Fesztivál bejelentette a 2026-os rendezvény első fellépőit, köztük olyan visszatérő előadókkal, mint a Twenty One Pilots, a Florence + the Machine és Lewis Capaldi. A bejelentés egy bizonytalan időszak után érkezett, miután a fesztivál jövője kérdésessé vált a külföldi tulajdonos kivonulása miatt.
A fesztivál kedd reggeli videójában közzétett névsorban több izgalmas új előadó is szerepel. Különösen figyelemreméltó Dijon, akit a Pitchfork a 2025-ös év előadójának választott, valamint a mindössze 20 éves Sombr, aki az idei év egyik leggyorsabban feltörekvő művésze volt, és augusztusban adta ki debütáló albumát - írja a Telex.
Dijon nemcsak indie körökben szerzett elismerést az Absolutely című albumával és idei Baby! lemezével, hanem Justin Bieber Swag című albumán is dolgozott, amiért Grammy-jelölést kapott. Emellett Paul Thomas Anderson legújabb filmjében is szerepelt Leonardo DiCaprio mellett.
A listán olyan előadók is szerepelnek, akik korábban még nem léptek fel a Hajógyári-szigeten: Bbno$, a korábban a Budapest Parkban koncertező Tash Sultana, valamint a tavalyi Eurovízión Horvátországot képviselő Baby Lasagna. Bemutatkozik a nemrég alakult Tomora duó is, amely Aurora és a Chemical Brothers egyik tagjának közös projektje.
Az elektronikus zene rajongói örülhetnek az Underworld brit formáció érkezésének, akik a Trainspotting ikonikus betétdalát jegyzik. Fellép még a Biffy Clyro skót alternatív rock együttes, valamint a punk és powerpop stílust képviselő Bad Nerves és Lambrini Girls. A magyar előadók közül Sisi, az Elefánt és a Makrohang részvétele már biztos.
A bejelentés ezúttal sem volt zökkenőmentes: a tavalyi évhez hasonlóan a Sziget véletlenül idén is egy nappal korábban, hétfőn szivárogtatott információkat a fellépőkről a kedd reggel 10 órára időzített YouTube-videóból.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Sziget bejelentése egy nehéz időszakot követően érkezett. Október közepén vált bizonytalanná a fesztivál jövője, miután a luxemburgi Superstruct Entertainment külföldi tulajdonos – amelyet 2023-ban vásárolt fel az amerikai KKR tőkealap – úgy döntött, nem vállal több kockázatot Magyarországon.
Ezt követően Gerendai Károly alapító jelezte, hogy átvenné a Szigetet, de ehhez a főváros támogatására és kedvezőbb területhasználati szerződésre lett volna szükség. A Fővárosi Közgyűlésben azonban több alkalommal sem szavazták meg a javaslatot, és kaotikus helyzet alakult ki a fesztivál körül.
Október végén a Fővárosi Közgyűlés a Fidesz és a Tisza tartózkodása miatt ismét elutasította a Sziget fennmaradását segítő javaslatot. A döntés után sokan a fesztivál 2025-ös elmaradásáról beszéltek, azonban másnap fordulat következett be: Magyar Péter Gerendai Károllyal közös fotót posztolva jelentette be, hogy jövőre találkoznak a Szigeten. Gerendai szerint sikerült kompromisszumra jutniuk Magyarral, így a fesztivál 2025-ben is megvalósulhat.
Megrázó beszédet mondott a Nobel-díjátadó előtt Krasznahorkai László: A remény nálam éppen végleg kifogyott!
Megrázó, filozofikus beszédet mondott Krasznahorkai László a Svéd Királyi Akadémia ünnepi ülésén, közvetlenül azelőtt, hogy szerdán átveszi az irodalmi Nobel-díjat.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 600 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
Vallott a 2025-ös X-Faktor győztese: erre költi 36 milliós nyereményét a raktárosként dolgozó Belano
Belano megnyerte az idei X-Faktort, és a győzelemmel járó 36 millió forintos nyereményét nem luxusra, hanem tudatosan a zenei karrierjére fordítja.
Less be Frei Tamás ritkán látott firenzei otthonába: így él 300 éves házában a legendás magyar tévés + videó
Ritka kivételt tett Frei Tamás, és megmutatta különleges, csaknem 300 éves firenzei otthonát az RTL stábjának.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/49. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Micsoda mázli! Elvitték az európai szuperlottót: valaki milliárdosként ébredt, mutatjuk a nyerőszámokat
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/49. heti, pénteki nyerőszámait, melyen most volt telitalálat.
Most érkezett! Megszűnhet rengeteg magyar kedvenc streaming szolgáltatója: hamarosan ez lehet helyette
A felvásárlás a Netflix számára is történelmi jelentőségű lenne, mivel korábban soha nem hajtott végre ilyen nagyságrendű akvizíciót.
Kihúzták a Hatoslottó 49. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 600 millió forintos főnyereményt?
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (50.) 140 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.
Meglepő listát adott ki Quentin Tarantino: ezek szerinte a XXI. század legjobb filmjei, váratlan címek a rangsorban
Quentin Tarantino Ridley Scott Black Hawk Down című filmjét nevezte meg a 21. század legjobb alkotásának, kiemelve, hogy Scott rendezői teljesítménye a rendkívülin is túlmutat.
Rekordáron kelt el egy egykor az orosz cári családhoz tartozó Fabergé-tojás a londoni Christie's aukciósháznál.
Látványos égi jelenségek tanúi lehetünk még idén decemberben: közelít az év leglátványosabb meteorraja - Óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk egy éjszaka
Érkezik a Geminidák meteorraj maximuma, amelynek során óránként akár 150 hullócsillagot is láthatunk az év legaktívabb meteorrajától.
Kálloy Molnár Péter színész, aki hétfőn hunyt el rövid lefolyású daganatos betegségben, még novemberben is színpadra lépett.
A kínálatban több mint 20 olyan film szerepel, amely most először érhető el térítésmentesen a platformon.
55 éves korában meghalt Kálloy Molnár Péter.
A jegyértékesítés a bejelentéssel egy időben, december 1-jén déli 12 órakor indult.
Elmondása szerint a 40 milliós fődíjat nem szeretné könnyelműen elkölteni, karrierjét építené belőle és félretenne.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 545 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.