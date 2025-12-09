Nagy visszatérők a 2026-os Sziget fesztiválon: itt vannak az első fellépők

A Sziget Fesztivál bejelentette a 2026-os rendezvény első fellépőit, köztük olyan visszatérő előadókkal, mint a Twenty One Pilots, a Florence + the Machine és Lewis Capaldi. A bejelentés egy bizonytalan időszak után érkezett, miután a fesztivál jövője kérdésessé vált a külföldi tulajdonos kivonulása miatt.

A fesztivál kedd reggeli videójában közzétett névsorban több izgalmas új előadó is szerepel. Különösen figyelemreméltó Dijon, akit a Pitchfork a 2025-ös év előadójának választott, valamint a mindössze 20 éves Sombr, aki az idei év egyik leggyorsabban feltörekvő művésze volt, és augusztusban adta ki debütáló albumát - írja a Telex.

Dijon nemcsak indie körökben szerzett elismerést az Absolutely című albumával és idei Baby! lemezével, hanem Justin Bieber Swag című albumán is dolgozott, amiért Grammy-jelölést kapott. Emellett Paul Thomas Anderson legújabb filmjében is szerepelt Leonardo DiCaprio mellett.

A listán olyan előadók is szerepelnek, akik korábban még nem léptek fel a Hajógyári-szigeten: Bbno$, a korábban a Budapest Parkban koncertező Tash Sultana, valamint a tavalyi Eurovízión Horvátországot képviselő Baby Lasagna. Bemutatkozik a nemrég alakult Tomora duó is, amely Aurora és a Chemical Brothers egyik tagjának közös projektje.

Az elektronikus zene rajongói örülhetnek az Underworld brit formáció érkezésének, akik a Trainspotting ikonikus betétdalát jegyzik. Fellép még a Biffy Clyro skót alternatív rock együttes, valamint a punk és powerpop stílust képviselő Bad Nerves és Lambrini Girls. A magyar előadók közül Sisi, az Elefánt és a Makrohang részvétele már biztos.

A bejelentés ezúttal sem volt zökkenőmentes: a tavalyi évhez hasonlóan a Sziget véletlenül idén is egy nappal korábban, hétfőn szivárogtatott információkat a fellépőkről a kedd reggel 10 órára időzített YouTube-videóból.

A Sziget bejelentése egy nehéz időszakot követően érkezett. Október közepén vált bizonytalanná a fesztivál jövője, miután a luxemburgi Superstruct Entertainment külföldi tulajdonos – amelyet 2023-ban vásárolt fel az amerikai KKR tőkealap – úgy döntött, nem vállal több kockázatot Magyarországon.

Ezt követően Gerendai Károly alapító jelezte, hogy átvenné a Szigetet, de ehhez a főváros támogatására és kedvezőbb területhasználati szerződésre lett volna szükség. A Fővárosi Közgyűlésben azonban több alkalommal sem szavazták meg a javaslatot, és kaotikus helyzet alakult ki a fesztivál körül.

Október végén a Fővárosi Közgyűlés a Fidesz és a Tisza tartózkodása miatt ismét elutasította a Sziget fennmaradását segítő javaslatot. A döntés után sokan a fesztivál 2025-ös elmaradásáról beszéltek, azonban másnap fordulat következett be: Magyar Péter Gerendai Károllyal közös fotót posztolva jelentette be, hogy jövőre találkoznak a Szigeten. Gerendai szerint sikerült kompromisszumra jutniuk Magyarral, így a fesztivál 2025-ben is megvalósulhat.