2025. december 9. kedd Natália
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2010. augusztus 15.: Egy srác crowdsurfingol egy koncert közben a Sziget Fesztivál nagyszínpadának területén. A Sziget a világ egyik legjelentősebb zenei és művészeti fesztiválja. Minden év augusztusában rendez
Szórakozás

Nagy visszatérők a 2026-os Sziget fesztiválon: itt vannak az első fellépők

Pénzcentrum
2025. december 9. 10:56

A Sziget Fesztivál bejelentette a 2026-os rendezvény első fellépőit, köztük olyan visszatérő előadókkal, mint a Twenty One Pilots, a Florence + the Machine és Lewis Capaldi. A bejelentés egy bizonytalan időszak után érkezett, miután a fesztivál jövője kérdésessé vált a külföldi tulajdonos kivonulása miatt.  

A fesztivál kedd reggeli videójában közzétett névsorban több izgalmas új előadó is szerepel. Különösen figyelemreméltó Dijon, akit a Pitchfork a 2025-ös év előadójának választott, valamint a mindössze 20 éves Sombr, aki az idei év egyik leggyorsabban feltörekvő művésze volt, és augusztusban adta ki debütáló albumát - írja a Telex.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Dijon nemcsak indie körökben szerzett elismerést az Absolutely című albumával és idei Baby! lemezével, hanem Justin Bieber Swag című albumán is dolgozott, amiért Grammy-jelölést kapott. Emellett Paul Thomas Anderson legújabb filmjében is szerepelt Leonardo DiCaprio mellett.

A listán olyan előadók is szerepelnek, akik korábban még nem léptek fel a Hajógyári-szigeten: Bbno$, a korábban a Budapest Parkban koncertező Tash Sultana, valamint a tavalyi Eurovízión Horvátországot képviselő Baby Lasagna. Bemutatkozik a nemrég alakult Tomora duó is, amely Aurora és a Chemical Brothers egyik tagjának közös projektje.

Kapcsolódó cikkeink:

Az elektronikus zene rajongói örülhetnek az Underworld brit formáció érkezésének, akik a Trainspotting ikonikus betétdalát jegyzik. Fellép még a Biffy Clyro skót alternatív rock együttes, valamint a punk és powerpop stílust képviselő Bad Nerves és Lambrini Girls. A magyar előadók közül Sisi, az Elefánt és a Makrohang részvétele már biztos.

A bejelentés ezúttal sem volt zökkenőmentes: a tavalyi évhez hasonlóan a Sziget véletlenül idén is egy nappal korábban, hétfőn szivárogtatott információkat a fellépőkről a kedd reggel 10 órára időzített YouTube-videóból.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Sziget bejelentése egy nehéz időszakot követően érkezett. Október közepén vált bizonytalanná a fesztivál jövője, miután a luxemburgi Superstruct Entertainment külföldi tulajdonos – amelyet 2023-ban vásárolt fel az amerikai KKR tőkealap – úgy döntött, nem vállal több kockázatot Magyarországon.

Ezt követően Gerendai Károly alapító jelezte, hogy átvenné a Szigetet, de ehhez a főváros támogatására és kedvezőbb területhasználati szerződésre lett volna szükség. A Fővárosi Közgyűlésben azonban több alkalommal sem szavazták meg a javaslatot, és kaotikus helyzet alakult ki a fesztivál körül.

Október végén a Fővárosi Közgyűlés a Fidesz és a Tisza tartózkodása miatt ismét elutasította a Sziget fennmaradását segítő javaslatot. A döntés után sokan a fesztivál 2025-ös elmaradásáról beszéltek, azonban másnap fordulat következett be: Magyar Péter Gerendai Károllyal közös fotót posztolva jelentette be, hogy jövőre találkoznak a Szigeten. Gerendai szerint sikerült kompromisszumra jutniuk Magyarral, így a fesztivál 2025-ben is megvalósulhat.
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #Budapest #zene #szórakozás #koncert #zenész #sziget fesztivál #gerendai károly #magyar péter #fővárosi közgyűlés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:15
10:56
10:35
10:29
10:23
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 9.
Óriási változás jön a magyarországi béreknél: tömeges felmondási hullám jöhet, ha ez életbe lép
2025. december 8.
Tehetetlenek az orvosok is: olyan népbetegség ütötte fel a fejét 2025-re, amire nincs hatásos gyógyszer
2025. december 8.
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 9. kedd
Natália
50. hét
December 9.
Korrupcióellenes világnap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
2
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
4
3 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Sávos kamatozás
Olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat csak az adott kamatsávban tehát nem a teljes összegre jár. Akár betétek esetén, de más befektetési formáknál is előfordulhat, hogy magasabb összegre magasabb kamatot fizetnek. Sávos kamatozás esetén minél többet takarítunk meg, annál nagyobb lehet a befektetésünkhöz képesti hozam. Más konstrukciók esetén nem megtakarítás összege, hanem annak hosszától függ a kamat mértéke. Az természetes, hogy tovább lekötött pénz többet is kamatozik, de ilyen konstrukciók esetén az egy évre vetített kamatláb is nő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 10:29
Döbbenetes tempóban adósodik el a magyar lakosság: ennek nagyon csúnya hitelspirál lehet a vége?
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 10:02
Óriási változás jön a magyarországi béreknél: tömeges felmondási hullám jöhet, ha ez életbe lép
Agrárszektor  |  2025. december 9. 10:32
Lecsapott a Nébih az édességgyártóra: sokkoló, mit találtak