Karácsonyi halvadászat: mutatjuk, mennyiért kapható idén a ponty és a harcsa
Idén karácsonykor a magyar fogyasztók bőséges és minőségi halkínálatra számíthatnak a boltokban és piacokon. Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) ügyvezető igazgatója elmondta: bár a termelési költségek jelentősen emelkedtek, a halárak összességében a tavalyi szinten maradtak, regionális és bolti eltérések azonban előfordulhatnak, írja az Agrárszektor.
A karácsonyi időszakra a hazai tógazdaságok hagyományosan nagyszabású lehalászásokat ütemeznek, így a fogyasztók élő és feldolgozott haltermékek széles választékához juthatnak hozzá. A szakmaközi szervezet tájékoztató jellegű kiskereskedelmi irányárai a következők:
- Élő ponty: 2000–2500 Ft/kg
- Pontyszelet: 3500–4500 Ft/kg
- Afrikai harcsafilé (bőr nélkül): 4500–5500 Ft/kg
- Szürkeharcsafilé: 7000–9000 Ft/kg
- Busaszelet: 1500–2000 Ft/kg
Timmel Ede hangsúlyozta, hogy a következő időszakban az árak alakulását továbbra is az időjárási viszonyok és a termelési költségek határozzák meg, a termelők pedig célul tűzték ki, hogy a magyar családok a korábbi évekhez hasonló árakon juthassanak hozzá a hazai haltermékekhez.
Azt is elmondta, hogy a tógazdaságok a fenntartható vízgazdálkodásban is kiemelt szerepet töltenek be. A halastavak nagy vízfelületei természetes víztározóként működnek, stabilizálva a helyi vízháztartást és javítva a mikroklímát. Különösen az őszi lehalászás idején szabályozott módon leeresztett víz visszakerül a tájba, támogatva a talajnedvességet, élőhelyeket és vízkészleteket.
Timmel Ede kiemelte: a tógazdaságok így nemcsak élelmiszer-termelő egységek, hanem a klímavédelem aktív szereplői is, ami hosszú távon társadalmi és környezeti szempontból egyaránt fontos.
Címlapi kép: Oláh Tibor, MTI/MTVA
