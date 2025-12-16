2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
Hortobágy, 2020. december 15.Pontyok. Az évente felnevelt közel 1500 tonna étkezési hal felét karácsonykor adják el a Hortobágyi Halgazdaság Zrt.-ben, amibõl 20% külföldre kerül. A 2800 hektár területû tavakban fõként pontyot, busát,
Karácsonyi halvadászat: mutatjuk, mennyiért kapható idén a ponty és a harcsa

Pénzcentrum
2025. december 16. 14:01

Idén karácsonykor a magyar fogyasztók bőséges és minőségi halkínálatra számíthatnak a boltokban és piacokon. Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) ügyvezető igazgatója elmondta: bár a termelési költségek jelentősen emelkedtek, a halárak összességében a tavalyi szinten maradtak, regionális és bolti eltérések azonban előfordulhatnak, írja az Agrárszektor.

A karácsonyi időszakra a hazai tógazdaságok hagyományosan nagyszabású lehalászásokat ütemeznek, így a fogyasztók élő és feldolgozott haltermékek széles választékához juthatnak hozzá. A szakmaközi szervezet tájékoztató jellegű kiskereskedelmi irányárai a következők:

  • Élő ponty: 2000–2500 Ft/kg
  • Pontyszelet: 3500–4500 Ft/kg
  • Afrikai harcsafilé (bőr nélkül): 4500–5500 Ft/kg
  • Szürkeharcsafilé: 7000–9000 Ft/kg
  • Busaszelet: 1500–2000 Ft/kg

Timmel Ede hangsúlyozta, hogy a következő időszakban az árak alakulását továbbra is az időjárási viszonyok és a termelési költségek határozzák meg, a termelők pedig célul tűzték ki, hogy a magyar családok a korábbi évekhez hasonló árakon juthassanak hozzá a hazai haltermékekhez.

Azt is elmondta, hogy a tógazdaságok a fenntartható vízgazdálkodásban is kiemelt szerepet töltenek be. A halastavak nagy vízfelületei természetes víztározóként működnek, stabilizálva a helyi vízháztartást és javítva a mikroklímát. Különösen az őszi lehalászás idején szabályozott módon leeresztett víz visszakerül a tájba, támogatva a talajnedvességet, élőhelyeket és vízkészleteket.

Timmel Ede kiemelte: a tógazdaságok így nemcsak élelmiszer-termelő egységek, hanem a klímavédelem aktív szereplői is, ami hosszú távon társadalmi és környezeti szempontból egyaránt fontos.

Címlapi kép: Oláh Tibor, MTI/MTVA
