Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2025/50. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: az 52. héten már 2 milliárd 340 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

Ötöslottó 50. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

24; 25; 34; 56; 58.

Ezen a játékhéten (50.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 2 milliárd 340 millió forint lesz a következő, 51. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 50. héten:

4 találat: egyenként 2 138 110 forint

3 találat: egyenként 24 165 forint

2 találat: egyenként 2 855 forint

Jokerszám: 460520

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, egyetlen szerencsés nyertes 93 963 080 forintot nyert. A következő héten a várható főnyeremény 30 millió forint lesz.

