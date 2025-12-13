2025. december 13. szombat Luca, Otília
Kép a Lottozo logójával ellátott tábláról a pécsi helyi irodán. A Lottozo Magyarország állami tulajdonú nemzeti lottótársasága.
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten

Pénzcentrum
2025. december 13. 19:20

Kihúzták az Ötöslottó 2025/50. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: az 52. héten már 2 milliárd 340 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ötöslottó 50. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

24; 25; 34; 56; 58.

Ezen a játékhéten (50.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 2 milliárd 340 millió forint lesz a következő, 51. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 50. héten:

  • 4 találat: egyenként 2 138 110 forint
  • 3 találat: egyenként 24 165 forint
  • 2 találat: egyenként 2 855 forint

Jokerszám: 460520

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren, egyetlen szerencsés nyertes 93 963 080 forintot nyert. A következő héten a várható főnyeremény 30 millió forint lesz.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #Ötöslottó #szerencsejáték #joker #szerencseszombat #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #ötös lottó #ötös #pénzcentrum lottószámok #ötöslottó friss #szerencsejáték ötöslottó nyerőszámai

