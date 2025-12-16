Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Gyakorlott sofőr vagy, de a fagyos, ködös, havazásos téli hétköznapok még rajtad is kifognak? Vagy éppen ellenkezőleg: még a legdurvább hóviharban is tudod, hogyan kell biztonságosan haladni az úttesten? Ha jól ismered a KRESZ-szabályokat és a téli autózásra vonatkozó ajánlásokat, ha tudod, mire való a hólánc vagy a téli gumi, ne maradj le a Pénzcentrum legújabb autós kvízéről! Ez a tudás egyszer még életet menthet – tedd próbára ismereteidet vagy tanulj ma is valami újat!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Télen is magabiztos sofőr vagy? Ha jól ismered a KRESZ szabályait, nem bukhatsz el ezen a teszten! 1/10 kérdés Magyarországon milyen KRESZ szabály vonatkozik a téli gumi használatára? 0°C alatt kötelező használni -5°C alatt ajánlott használni 7°C alatt ajánlott használni 10°C alatt kötelező használni Következő kérdés 2/10 kérdés Miért hasznos télen az ABS (blokkolásgátló)? párátlanítja a gépjármű oldalsó ablakait automatikusan tartja a beállított sebességet leolvasztja a jeget a szélvédőről megakadályozza az autó csúszását erőteljes fékezéskor Következő kérdés 3/10 kérdés Hová célszerű szükség esetén felrakni a hóláncot? a vontatóhorogra a hajtott tengelyen lévő kerekekre a dísztárcsákra a nem hajtott tengelyen lévő kerekekre Következő kérdés 4/10 kérdés Kizárólag hogyan szabad felszerelni a hóláncot? száraz aszfalton való közlekedéshez csak egy kerékre vagy páratlanul párban, ugyanarra a tengelyre bárhogy, ahogy szeretnénk Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbi állítások közül melyik nem igaz a téli hidegben használt nyári gumira? növeli a féktávolságot rontja a kormányozhatóságot fokozza a sebességet csökkenti a tapadást Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik eszköz segít a hóban elakadt jármű kiszabadítására? rugalmas vontatókötél pótkerék csavarhúzó elsősegély csomag Következő kérdés 7/10 kérdés Legfeljebb hány km/h sebességgel szabad hólánccal felszerelkezve haladni? 30 km/h 130 km/h 50 km/h 90 km/h Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik fényszórót kell felkapcsolni rossz látási viszonyok között, lakott területen belül is? vészvillogó távolsági fényszóró indexlámpa tompított fényszóró Következő kérdés 9/10 kérdés A KRESZ szerint hány km/h sebességre kell lelassítanunk, ha hóviharba keveredünk? 90 km/h nincs külön sebességhatár hóvihar esetére 0 km/h 50 km/h Következő kérdés 10/10 kérdés Hány méter alatti látótávolság esetén szabad bekapcsolni a hátsó ködlámpát? 50 m 10 m 100 m 150 m Eredmények

Címlapkép: Getty Images

