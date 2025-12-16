2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
Kvíz: Télen is magabiztos sofőr vagy? Ha jól ismered a KRESZ szabályait, nem bukhatsz el ezen a teszten!

Pénzcentrum
2025. december 16. 18:05

Gyakorlott sofőr vagy, de a fagyos, ködös, havazásos téli hétköznapok még rajtad is kifognak? Vagy éppen ellenkezőleg: még a legdurvább hóviharban is tudod, hogyan kell biztonságosan haladni az úttesten? Ha jól ismered a KRESZ-szabályokat és a téli autózásra vonatkozó ajánlásokat, ha tudod, mire való a hólánc vagy a téli gumi, ne maradj le a Pénzcentrum legújabb autós kvízéről! Ez a tudás egyszer még életet menthet – tedd próbára ismereteidet vagy tanulj ma is valami újat!

1/10 kérdés
Magyarországon milyen KRESZ szabály vonatkozik a téli gumi használatára?
0°C alatt kötelező használni
-5°C alatt ajánlott használni
7°C alatt ajánlott használni
10°C alatt kötelező használni
2/10 kérdés
Miért hasznos télen az ABS (blokkolásgátló)?
párátlanítja a gépjármű oldalsó ablakait
automatikusan tartja a beállított sebességet
leolvasztja a jeget a szélvédőről
megakadályozza az autó csúszását erőteljes fékezéskor
3/10 kérdés
Hová célszerű szükség esetén felrakni a hóláncot?
a vontatóhorogra
a hajtott tengelyen lévő kerekekre
a dísztárcsákra
a nem hajtott tengelyen lévő kerekekre
4/10 kérdés
Kizárólag hogyan szabad felszerelni a hóláncot?
száraz aszfalton való közlekedéshez
csak egy kerékre vagy páratlanul
párban, ugyanarra a tengelyre
bárhogy, ahogy szeretnénk
5/10 kérdés
Az alábbi állítások közül melyik nem igaz a téli hidegben használt nyári gumira?
növeli a féktávolságot
rontja a kormányozhatóságot
fokozza a sebességet
csökkenti a tapadást
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik eszköz segít a hóban elakadt jármű kiszabadítására?
rugalmas vontatókötél
pótkerék
csavarhúzó
elsősegély csomag
7/10 kérdés
Legfeljebb hány km/h sebességgel szabad hólánccal felszerelkezve haladni?
30 km/h
130 km/h
50 km/h
90 km/h
8/10 kérdés
Melyik fényszórót kell felkapcsolni rossz látási viszonyok között, lakott területen belül is?
vészvillogó
távolsági fényszóró
indexlámpa
tompított fényszóró
9/10 kérdés
A KRESZ szerint hány km/h sebességre kell lelassítanunk, ha hóviharba keveredünk?
90 km/h
nincs külön sebességhatár hóvihar esetére
0 km/h
50 km/h
10/10 kérdés
Hány méter alatti látótávolság esetén szabad bekapcsolni a hátsó ködlámpát?
50 m
10 m
100 m
150 m
Címlapkép: Getty Images
