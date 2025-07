Sorozatrajongók, figyelem: ezek lesznek a Disney+ nagy dobásai 2025-ben

Igazi sztárparádét és sorozatdömpinget ígér az év második felére a Disney+. Visszatér a kultikussá vált A mackó negyedik évada, új részekkel jelentkezik a Gyilkos a házban, és olyan sztárok robbannak be a képernyőre, mint Kim Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close vagy Glen Powell.

A The Bear (magyarul: A mackó) című Emmy-díjas sorozat épp most indította negyedik évadát, a rajongók pedig ismét tömegesen áramlanak vissza a képernyő elé. Jeremy Allen White, Ayo Edebiri és Ebon Moss-Bachrach alakította karakterek továbbra is próbálják fenntartani és tökélyre vinni a családi örökséget jelentő éttermet – miközben egyre komolyabb döntéseket kell hozniuk arról, mit érdemes továbbvinni, és mit kell végleg elengedni.

A sorozat eddig 11 Emmy-díjat söpört be egyetlen évad alatt, ezzel minden idők egyik legsikeresebb vígjátéksorozata lett. Jó hír a rajongóknak: az FX már most megerősítette, hogy 2025-ben jön az ötödik évad is.

A Disney+ kínálatában ősszel igazi A-listás sztárok mutatkoznak be új szerepekben:

Kim Kardashian, Naomi Watts és Glenn Close a Minden fair (All’s Fair) című jogi drámában tűnnek fel.

Glen Powell (Top Gun: Maverick) a Chad Powers sorozatban brillírozik majd.

Augusztus 13-án debütál az Alien: Föld (FX Alien: Earth), a Ridley Scott-féle világ újabb horrorisztikus fejezete.

Egy héttel később jön The Twisted Tale of Amanda Knox, amely az amerikai diáklány botrányos perének alternatív feldolgozása lesz.

Ha ez nem lenne elég, akkor is bőven lesz mit nézni a platformon:

Szeptember 9-én érkezik a Gyilkos a házban (Only Murders in the Building) ötödik évada: még több rejtély, abszurd szituáció és sztárcameo várható.

Visszatér Percy Jackson és az olimposziak második évada, újabb istenekkel, küldetésekkel és természetfeletti bajokkal.

A brit sorozatkedvelők örülhetnek az Ezer bokszütés (A Thousand Blows) folytatásának is.

Marvel-rajongók se maradnak hoppon: hamarosan bemutatkozik a Wonder Man, a stúdió legújabb szuperhős-sorozata.