Mennyibe kerül az HBO Max-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az HBO Max csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása

A Max (korábban HBO Max) ma már többféle előfizetési csomagban érhető el Magyarországon, így mindenki megtalálhatja a számára megfelelő megoldást, legyen szó filmekről, sorozatokról vagy sportközvetítésekről. Cikkünkben bemutatjuk az aktuális árakat, választható csomagokat, valamint azt is, hogyan lehet gyorsan és egyszerűen lemondani az előfizetést, ha már nincs rá szükségünk.

Az HBO Max előfizetés tartalma valós bűntényekkel, dokumentumfilmekkel, realitykkel, gasztronómiai, családi és otthon témájú műsorokkal, valamint élő sporteseményekkel vár. Most már csak az a kérdés, hol érhetők el az HBO Max csomagok? Mennyibe kerül az HBO Max előfizetés ára? Nézzük meg a részleteket!

HBO Max előfizetés csomagok 2025-ben

Először is nézzük meg, hogy milyen HBO Max csomagok közül válogathatunk. Az HBO Max díjcsomagok között van a Standard, vagyis HBO Max alapcsomag, Prémium, illetve Prémium & Sport csomag is. Az HBO Max csomagok minden támogatott eszközön elérhetők. A Magyarországon elérhető csomagok tartalmai:

Standard, vagyis HBO Max alapcsomag: Streamelés egyszerre 2 eszközön. Full HD-videófelbontás (1080p). Akár 30 letöltés.

Prémium: Streamelés egyszerre 4 eszközön. Bizonyos tartalmak 4K UHD, Dolby Atmos, Dolby Vision és HDR. 10 minőségben streamelhetők. Akár 100 letöltés (korlátozásokkal).

Prémium & Sport (az Apple-ön keresztüli vásárlás esetén): Streamelheted az Eurosport 1 és az Eurosport 2 adását. Streamelés egyszerre 4 eszközön. Bizonyos tartalmak 4K UHD, Dolby Atmos, Dolby Vision és HDR 10 minőségben streamelhetők. Akár 100 letöltés (korlátozásokkal)

A sportesemények megtekintése egyszerre csak két eszközön lehetséges. A csatornák és az élő közvetítések minden csomagban tartalmaznak hirdetéseket. A visszanézhető műsorok szponzorációt tartalmazhatnak.

HBO Max ára előfizetés ára 2025-ben

Az HBO Max árak országonként eltérőek. Nézzük meg, Magyarországon mennyibe kerül az HBO Max előfizetés ára.

HBO Max árak 2025-ben:

Standard: 2790 Ft/hó vagy válaszd az éves előfizetést 27 900 Ft/év, így a megtakarításod 5580 Ft lehet. Ha szeretnél hozzá sport csomagot is, az 1200 Ft/hó díjért elérhető.

Prémium: 3890 Ft/hó vagy válaszd az éves előfizetést: 38 900 Ft/év, így a megtakarításod 7780 Ft lehet. Ha szeretnél hozzá sport csomagot is, az 1200 Ft/hó díjért elérhető.

Ne hagyjuk figyelmen kívül azt sem, hogy vannak tévé- illetve internet szolgáltatáshoz köthető csomagok, melyekben kedvezőbb lehet a havidíj. Így érdemes megnézni a már meglévő szolgáltatások kínálatát, például internet, mobil vagy tévéelőfizetéséhez ki mit tud igényelni.

HBO Max előfizetés lemondása lépésről-lépésre

Először is nagyon fontos tudni, hogy: Az HBO Max-előfizetésed automatikusan megújul, amíg le nem mondod. Az HBO Max app törlése nem jelenti az előfizetésed lemondását. A további költségek elkerülése érdekében az esedékes számlázási dátum előtt mondd le az előfizetésedet.

Ha úgy érzed eljött az idő és esedékes az HBO Max lemondása, akkor a következő lépéseket kell követned: Lépj az HBOMax.com/subscription oldalra, és (szükség esetén) jelentkezz be. Válaszd az Előfizetés lemondása lehetőséget. Erősítsd meg lemondásodat és jegyezd fel előfizetésed lejáratának dátumát. Az előfizetésed lejártáig, a számlázási időszak végéig folytathatod a streamelést. Ha rendelkezel a Sport kiegészítővel, a kiegészítő az alap-előfizetésed lejártával eltávolításra kerül, a kiegészítőből fennmaradó napokra pedig visszatérítést kapsz.