Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 50. héten

Átvette az irodalmi Nobel-díjat szerdán Stockholmban Krasznahorkai László.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/50. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (51.) 210 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki.
Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a skandi 50. heti nyerőszámait és a nyereményeket is.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 50. héten 2025-ben:
3; 4; 8; 10; 19; 25; 28.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 50. héten 2025-ben:
1; 5; 9; 14; 26; 28; 30.
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így az 51. héten a főnyeremény 210 millió forint lesz.
További nyeremények a Skandináv lottón a 50. héten:
- 6 találat: 405 875 forint
- 5 találat: 6 470 forint
- 4 találat: 2 365 forint
