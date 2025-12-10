2025. december 10. szerda Judit
4 °C Budapest
Egy jávorszarvasbika rejtőzik a Wyoming állambeli Grand Teton Nemzeti Park alacsonyan fekvő bozótosában.
Szórakozás

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 50. héten

Pénzcentrum
2025. december 10. 20:54

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/50. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (51.)  210 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti. Az alábbiakban mutatjuk a skandi 50. heti nyerőszámait és a nyereményeket is.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 50. héten 2025-ben:

3; 4; 8; 10; 19; 25; 28.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 50. héten 2025-ben:

1; 5; 9; 14; 26; 28; 30.

Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így az 51. héten a főnyeremény 210 millió forint lesz.

További nyeremények a Skandináv lottón a 50. héten:

  • 6 találat: 405 875 forint
  • 5 találat: 6 470 forint
  • 4 találat: 2 365 forint

Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #skandináv lottó #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #skandi #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #skandináv #pénzcentrum lottószámok #skandinavlotto

