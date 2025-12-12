2025. december 12. péntek Gabriella
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szelektív fókusz a színpadon lévő megvilágított mikrofonra a színes reflektorok fényében.
Szórakozás

Legendás műsor tér vissza Szilveszterkor, 23 év után tűzik újra képernyőre: örvendhetnek a magyarok

Pénzcentrum
2025. december 12. 16:23

Huszonhárom év után szilveszterkor tér vissza a Dáridó a TV2-re Lagzi Lajcsi vezetésével. A csatorna azt ígéri, hogy a produkció új dalokkal, táncos-zenekaros show-val és erős nosztalgiafaktorral ígér átvezetést 2025-ből 2026-ba.

A TV2 szilveszteri műsorblokkjának egyik legnagyobb dobása idén a Dáridó visszatérése lesz: a csatorna 23 év után újra képernyőre tűzi Lagzi Lajcsi zenés-táncos show-ját.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közlemény szerint „a modernkori magyar televíziózás ikonikus műsora” új formában tér vissza, a csatorna pedig igazi nagy eseményként kommunikálja a produkció újjászületését.

Galambos Lajcsi – aki korábban áram-, víz- és gázlopás miatt 3,5 év börtönt kapott – új repertoárral is színpadra áll majd, de természetesen felcsendülnek a régi slágerei is.

Kapcsolódó cikkeink:

A műsor készítői hangsúlyozzák, hogy nem nosztalgiázni akarnak: „Aki arra számít, hogy a múlton fogunk nosztalgiázni, meg fog lepődni! Egy életigenlő, jövőbe mutató, mégis klasszikus szórakoztató zenei műsort álmodtam színpadra” – fogalmazott Lajcsi.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A fellépők listája azonban inkább a ’90-es és 2000-es évek hangulatát idézi. Színpadra áll többek között a Bon-Bon, a Fiesta, az Irigy Hónaljmirigy, Csonka András, Zoltán Erika, a TNT, Kökény Attila és Rakonczai Viktor, valamint Peter Srámek és Erox Martini is.
Címlapkép: Getty Images
#tv2 #televízió #szilveszter #zene #szórakozás #lagzi lajcsi #műsor #2025 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:41
17:36
17:15
17:08
17:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 12.
Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
2025. december 11.
Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
2025. december 12.
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
2025. december 12.
A Szépművészeti Múzeum rejtélyes biznisze: így megy a forprofit mentalitás egy nonprofit szervezetben
2025. december 12.
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 12. péntek
Gabriella
50. hét
December 12.
A Heavy Metal & Hard Rock Zene nemzetközi napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
6 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
4
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 12. 17:08
Hatalmas bejelentés érkezett az MNB-től: új forintérméket vezetnek be Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. december 12. 16:04
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
Agrárszektor  |  2025. december 12. 17:27
Itt az igazság: ennyivel lesznek idén drágábbak a karácsonyi sütemények