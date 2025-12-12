Legendás műsor tér vissza Szilveszterkor, 23 év után tűzik újra képernyőre: örvendhetnek a magyarok

Huszonhárom év után szilveszterkor tér vissza a Dáridó a TV2-re Lagzi Lajcsi vezetésével. A csatorna azt ígéri, hogy a produkció új dalokkal, táncos-zenekaros show-val és erős nosztalgiafaktorral ígér átvezetést 2025-ből 2026-ba.

A TV2 szilveszteri műsorblokkjának egyik legnagyobb dobása idén a Dáridó visszatérése lesz: a csatorna 23 év után újra képernyőre tűzi Lagzi Lajcsi zenés-táncos show-ját.

A közlemény szerint „a modernkori magyar televíziózás ikonikus műsora” új formában tér vissza, a csatorna pedig igazi nagy eseményként kommunikálja a produkció újjászületését.

Galambos Lajcsi – aki korábban áram-, víz- és gázlopás miatt 3,5 év börtönt kapott – új repertoárral is színpadra áll majd, de természetesen felcsendülnek a régi slágerei is.

A műsor készítői hangsúlyozzák, hogy nem nosztalgiázni akarnak: „Aki arra számít, hogy a múlton fogunk nosztalgiázni, meg fog lepődni! Egy életigenlő, jövőbe mutató, mégis klasszikus szórakoztató zenei műsort álmodtam színpadra” – fogalmazott Lajcsi.

A fellépők listája azonban inkább a ’90-es és 2000-es évek hangulatát idézi. Színpadra áll többek között a Bon-Bon, a Fiesta, az Irigy Hónaljmirigy, Csonka András, Zoltán Erika, a TNT, Kökény Attila és Rakonczai Viktor, valamint Peter Srámek és Erox Martini is.