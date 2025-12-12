Az Európai Unió 2026 júliusától 3 eurós vámot vet ki az alacsony értékű e-kereskedelmi csomagokra, például a Shein és a Temu termékeire.
Legendás műsor tér vissza Szilveszterkor, 23 év után tűzik újra képernyőre: örvendhetnek a magyarok
Huszonhárom év után szilveszterkor tér vissza a Dáridó a TV2-re Lagzi Lajcsi vezetésével. A csatorna azt ígéri, hogy a produkció új dalokkal, táncos-zenekaros show-val és erős nosztalgiafaktorral ígér átvezetést 2025-ből 2026-ba.
A TV2 szilveszteri műsorblokkjának egyik legnagyobb dobása idén a Dáridó visszatérése lesz: a csatorna 23 év után újra képernyőre tűzi Lagzi Lajcsi zenés-táncos show-ját.
A közlemény szerint „a modernkori magyar televíziózás ikonikus műsora” új formában tér vissza, a csatorna pedig igazi nagy eseményként kommunikálja a produkció újjászületését.
Galambos Lajcsi – aki korábban áram-, víz- és gázlopás miatt 3,5 év börtönt kapott – új repertoárral is színpadra áll majd, de természetesen felcsendülnek a régi slágerei is.
A műsor készítői hangsúlyozzák, hogy nem nosztalgiázni akarnak: „Aki arra számít, hogy a múlton fogunk nosztalgiázni, meg fog lepődni! Egy életigenlő, jövőbe mutató, mégis klasszikus szórakoztató zenei műsort álmodtam színpadra” – fogalmazott Lajcsi.
A fellépők listája azonban inkább a ’90-es és 2000-es évek hangulatát idézi. Színpadra áll többek között a Bon-Bon, a Fiesta, az Irigy Hónaljmirigy, Csonka András, Zoltán Erika, a TNT, Kökény Attila és Rakonczai Viktor, valamint Peter Srámek és Erox Martini is.
Elképesztő roham a karácsonyi koncertekért Budapesten: van, ahol 120 ezer forint a jegy, mégis elkapkodják
A fővárosban egymást érik az ünnepi koncertek, ahol sztárok, nagyzenekarok és klasszikusok segítik az ünnepi ráhangolódást.
A lakosság többsége fontosnak tartja, hogy előre felkészüljön a karácsonyi kiadásokra
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (51.) 210 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.
Átvette az irodalmi Nobel-díjat szerdán Stockholmban Krasznahorkai László.
A kutatások szerint az önkénteskedés egész évben hozzájárulhat a boldogságunkhoz és jóllétünkhöz.
Lakos Nóra rendezését nemrég két görögországi nemzetközi fesztiválon is díjazták a zsűrik.
Az életmód apró változtatásai, tudatos táplálkozás, mozgás, társas kapcsolatok látványosan javíthatják a szerotoninszintet, és vele együtt a mindennapi jóllétünket.
A bejelentés egy bizonytalan időszak után érkezett, miután a fesztivál jövője kérdésessé vált a külföldi tulajdonos kivonulása miatt.
Te is boldog szeretnél lenni 2026-ban? Tudományos kutatások szerint, ez a 3 dolog lesz a legfontosabb
A boldogság kulcsa a szeretet és a kapcsolódás érzése - állítja egy kutató, aki három hatékony módszert javasol a boldogságszint növelésére.
2025-ben a boldogságkutatások új irányt mutattak: míg Európában és Észak-Amerikában csökken az elégedettség, Ázsia több országában meglepően magas boldogságszintet mértek.
Megrázó beszédet mondott a Nobel-díjátadó előtt Krasznahorkai László: A remény nálam éppen végleg kifogyott!
Megrázó, filozofikus beszédet mondott Krasznahorkai László a Svéd Királyi Akadémia ünnepi ülésén, közvetlenül azelőtt, hogy szerdán átveszi az irodalmi Nobel-díjat.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 600 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
Vallott a 2025-ös X-Faktor győztese: erre költi 36 milliós nyereményét a raktárosként dolgozó Belano
Belano megnyerte az idei X-Faktort, és a győzelemmel járó 36 millió forintos nyereményét nem luxusra, hanem tudatosan a zenei karrierjére fordítja.
Less be Frei Tamás ritkán látott firenzei otthonába: így él 300 éves házában a legendás magyar tévés + videó
Ritka kivételt tett Frei Tamás, és megmutatta különleges, csaknem 300 éves firenzei otthonát az RTL stábjának.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/49. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Micsoda mázli! Elvitték az európai szuperlottót: valaki milliárdosként ébredt, mutatjuk a nyerőszámokat
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/49. heti, pénteki nyerőszámait, melyen most volt telitalálat.
Most érkezett! Megszűnhet rengeteg magyar kedvenc streaming szolgáltatója: hamarosan ez lehet helyette
A felvásárlás a Netflix számára is történelmi jelentőségű lenne, mivel korábban soha nem hajtott végre ilyen nagyságrendű akvizíciót.
Kihúzták a Hatoslottó 49. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 600 millió forintos főnyereményt?
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.