Amazon Prime előfizetés 2024: mi az Amazon Prime Video, mennyibe kerül?

Napjainkban már megszokott jelenségnek mondható, ha egy helyett többféle streaming szolgáltatásra is előfizetünk, ugyanis mind a Netflix, a Disney+ vagy például az Amazon Prime Video is más-más tartalmakat kínál a felhasználóknak. Járjunk utána, mi az az Amazon Prime, avagy mi az Amazon Prime jelentése, miben különbözik az Amazon Prime Video a sima prémium szolgáltatástól, mi az Amazon Prime Gaming? Elérhető már az Amazon Prime magyar nyelven? Hol tartanak az Amazon Prime előfizetés árak 2024 évében, mennyibe kerül az Amazon Prime Video előfizetés 2024 során?

Cikkünkben minden lényeges információt összegyűjtöttünk az Amazon Prime előfizetés kapcsán: mi az a Amazon Prime, mi az Amazon Prime és az Amazon Prime Video közötti különbség, milyen korlátjai vannak az Amazon Prime előfizetés igénybevételének? Amellett, hogy megtudhatod, mi az az Amazon Prime Gaming, azt is eláruljuk, milyen prémium szolgáltatásokat vehetnek igénybe az Amazon Prime 2024 előfizetők, illetve, hogy milyen szolgáltatás az Amazon Prime Video ár szempontjából – mennyibe kerül az Amazon Prime előfizetés 2024 évében? Emelkedett az Amazon Prime előfizetés ára 2022 óta?

Mi az Amazon Prime jelentése?

Maga az Amazon Prime kifejezés az Amazon prémium szolgáltatását foglalja magában: a prémium tagok hozzáférést kapnak az olyan Amazon-tartalmakhoz, mint például a platformon fogyasztható könyvek, zenék és fotók (ide tartozik egyébként az Amazon Prime Video is), emellett különféle vásárlási- és szállítási kedvezményeket is igénybe vehetnek. Na de nézzük, mi az Amazon Prime Video nevű szolgáltatás és mennyibe kerül az Amazon Prime előfizetés 2024-ben!

Mi az az Amazon Prime Video?

Maga az Amazon Prime Video (Prime Video) egy amerikai filmgyártó és filmterjesztő streaming szolgáltatás, ami a Jeff Bezos által létrehozott és irányított Amazon tulajdonában van. Maga az Amazon Prime Video névre hallgató streaming szolgáltatás egyébként 2006-ban indult, 2016 óta pedig világszerte elérhető, az Amazon Prime előfizetés keretei között számos filmet és sorozatot streamelhetünk, korlátozások nélkül.

Az Amazon Prime Video nem csak az Amazon sajátgyártású tartalmait (Amazon Originals) kínálja, a platformon más szolgáltatók tartalmait is fellelhetjük, ezeknek egy jelentős része már magyar szinkronnal is elérhető. Azt, hogy az Amazon Prime előfizetés nélkül is használható-e a streaming szolgáltatás, befolyásolhatja, hogy melyik országban élünk, azonban az Amazon Prime Video kapcsán 2016 óta általánosságban elmondhatjuk, hogy az Amazon Prime Video előfizetés külön, „sima” Amazon Prime előfizetés nélkül is igénybe vehető.

Nézhető az Amazon Prime magyar nyelven?

Igen, ahogy a fentiekben is jeleztük, az Amazon Prime magyar nyelven is elérhető – ha nem is az összes film és sorozat, de ezek jelentős része megtekinthető magyar szinkronnal. A nem szinkronos tartalmak túlnyomó többségéhez az Amazon Prime egyébként biztosít magyar feliratot, azonban a szolgáltató is törekszik arra, hogy évről évre bővítse a szinkronizált kínálatát.

Amazon Prime előfizetés ár 2024: mennyibe kerül az Amazon Prime Video 2024 évében?

Az Amazon Prime Video ára 2024 évében nem emelkedett: az Amazon Prime streaming szolgáltatása maradt 899 Ft/hó, ezzel még mindig az egyik legolcsóbb streaming lehetőségnek számít Magyarországon.

Az Amazon Prime Video mellett az Amazon Prime Channels előfizetés is egyre népszerűbb – utóbbi esetben prémium kategóriás és tematikus csatornákra fizethetünk elő, hosszú távú kötöttségek nélkül, természetesen ugyanígy az Amazon Prime keretein belül. Az Amazon Prime 7 napos ingyenes próbaidőszakot is biztosít a szolgáltatással való ismerkedéshez.

Amazon Prime Video 2024: az Amazon Prime hány eszközön használható?

A Netflix 2024 évi szolgáltatásaival szemben az Amazon Prime Video egyszerre 3 eszközön (okostévén, okostelefonon és táblagépen egyaránt) nézhető, utazáshoz le is tölthetjük az aktuális részeket, bizonyos készülékek esetében pedig még az adatforgalmat is szabályozhatjuk.

Mi az Amazon Prime Gaming?

Az Amazon Prime Video mellett az Amazon Prime Gaming népszerűsége is folyamatosan növekedik. A fenti gyakori kérdést megválaszolva: Az Amazon Prime Gaming szolgáltatás gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint az Amazon Prime Video: a havi előfizetési díj fejében rengeteg videojátékhoz férhetünk hozzá ingyenesen.