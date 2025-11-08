Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten

Kihúzták az Ötöslottó 2025/45. heti nyerőszámait, a sorsolást, ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a játékhéten (45.) nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a 46. heti sorsoláson 1 milliárd 220 millió forintért izgulhatnak majd az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük az Ötöslottó 45. heti nyerőszámainak sorsolását! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 45. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

6; 12; 24; 30, 79.

További nyeremények az Ötöslottón a 45. héten:

4 találat: egyenként 693 450 Ft

3 találat: egyenként 13 665 Ft

2 találat: egyenként 2 515 Ft

Jokerszám: 954016

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 46. héten így 145 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

