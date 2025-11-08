2025. november 8. szombat Zsombor
8 °C Budapest
érett nő portréja, aki izgatottságát fejezi ki egy díj megnyerése miatt
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten

Pénzcentrum
2025. november 8. 19:19

Kihúzták az Ötöslottó 2025/45. heti nyerőszámait, a sorsolást, ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a játékhéten (45.) nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a 46. heti sorsoláson 1 milliárd 220 millió forintért izgulhatnak majd az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük az Ötöslottó 45. heti nyerőszámainak sorsolását! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ötöslottó 45. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

6; 12; 24; 30, 79.

Ezen a játékhéten (45.) nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a 46. heti sorsoláson 1 milliárd 220 millió forintért izgulhatnak majd az ötös lottó játékosai.

KATT! Hihetetlen, milyen luxus nászutakra járkál a magyar elit

További nyeremények az Ötöslottón a 45. héten:

  • 4 találat: egyenként 693 450 Ft
  • 3 találat: egyenként 13 665 Ft
  • 2 találat: egyenként 2 515 Ft

Jokerszám: 954016

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 46. héten így 145 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

 

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #Ötöslottó #szerencsejáték #joker #szerencseszombat #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #ötös lottó #ötös #pénzcentrum lottószámok #ötöslottó friss #szerencsejáték ötöslottó nyerőszámai
