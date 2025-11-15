Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/46. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2025/46. heti nyerőszámait, a sorsolást, ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a játékhéten (46.) nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a 47. heti sorsoláson 1 milliárd 460 millió forintért izgulhatnak majd az ötös lottó játékosai.
Élőben közvetítettük az Ötöslottó 46. heti nyerőszámainak sorsolását! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!
Ötöslottó 46. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
26; 46; 55; 64; 66.
Ezen a játékhéten (46.) nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a 47. heti sorsoláson 1 milliárd 460 millió forintért izgulhatnak majd az ötös lottó játékosai.
KATT! Hihetetlen, milyen luxus nászutakra járkál a magyar elit
További nyeremények az Ötöslottón a 46. héten:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- 4 találat: egyenként 1 023 290 Ft
- 3 találat: egyenként 25 545 Ft
- 2 találat: egyenként 3 740 Ft
Jokerszám: 849495
Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos több mint 160 millió forinttal lett gazdagabb. A 47. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
Címlapi kép: Mónus Márton, MTI/MTVA
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Havonta több streaming előfizetésed is van? Ezzel a módszerrel brutálisan csökkentheted a költségeket
Megnéztük, mely zenei streaming szolgáltatások a legnépszerűbbek Magyarországon, és mennyibe kerülnek ma az előfizetések.
A kérelmező mindössze 50 ezer forintra becsült, ismeretlen művész által készített képként tüntette fel a művet az exportengedély igénylésekor.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/46. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, de sokan nyertek kissebb-nagyobb összeget.
Megszállta a rendőrség ByeAlex otthonát: durva drogügybe keveredett az énekes, van akiket őrizetbe is vettek
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott ByeAlex énekes és zenekara tagjainak otthonában. A nyomozás során kábítószert találtak.
Döntött a parlament: betiltják a 16 év alattiak közösségi média használatát, hatalmas a felháborodás
Ausztrália december 10-től betiltja a 16 év alattiak közösségi média használatát, amire a platformok már készülnek.
Kedden jelenik meg A magyar nemzet biztonsága, Krasznahorkai László új regénye a Magvető Kiadónál.
A film világpremierjére a Hágai Nemzetközi Filmfesztivál záróprogramjában került sor.
Több tévécsatorna megszűnése vagy elérhetőségének korlátozása várható a közeljövőben.
Jövő héten napos és tartósan ködös tájak is előfordulhatnak az országban. A csúcshőmérséklet a borult, párás vidékeken 6-10, míg ott, ahol süt a nap, 11...
Kihúzták a Hatoslottó 2025/45. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson.
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
A budapesti vendéglátásban egyre nehezebb kiszámíthatóan működni: a turizmus ingadozik, a munkaerőpiac szűk, az alapanyagárak emelkednek,
Na, vajon elvitte-e valaki az 1 milliárd forintos főnyereményt a 45. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Hidegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé egy úgynevezett hidegcsepp hatására, így a hétvége során több lesz felettünk a felhő, és folytatódik a csapadékosabb időjárás.
Az énekesnő a közösségi médiában osztotta meg állapotát rajongóival. Azt nem árulta el pontosan, milyen egészségügyi problémával küzd.
A hongkongi Bar Leone lett a világ legjobb bárja a The World's 50 Best Bars 2025 rangsorában.
Elképesztő főnyeremény: egyetlen játékos vitte az európai szuperlottó 20,9 milliárd forintos jackpotját
Ezen a játékhéten egy szerencsés játékos megütötte az Eurojackpot főnyereményét, több mint 54 millió eurót, azaz mai forintárfolyamon közel 21 milliárd forintot kasszírozott.
A bérletek kizárólag regisztrált érdeklődők számára elérhetők, és fejenként legfeljebb négy darabot lehet megvenni.
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
Vérten Róbert tíz évnyi angliai tapasztalattal, Michelin-csillagos konyhákban szerzett tudással tért haza, hogy új lendületet adjon Budapest egyik legismertebb éttermének.
-
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
-
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
-
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
-
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.