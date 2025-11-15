2025. november 15. szombat Albert, Lipót
8 °C Budapest
Budapest, 2019. március 23.Az Ötöslottó kézi számgolyói a SzerencseSzombat közvetítése elõtt, az Ötöslottó és a Joker élõközvetítése elõtt a budapesti Fortuna stúdióban 2019. március 23-án.MTI/Mónus Márton
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten

Pénzcentrum
2025. november 15. 19:17

Kihúzták az Ötöslottó 2025/46. heti nyerőszámait, a sorsolást, ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a játékhéten (46.) nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a 47. heti sorsoláson 1 milliárd 460 millió forintért izgulhatnak majd az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük az Ötöslottó 46. heti nyerőszámainak sorsolását! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 46. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

26; 46; 55; 64; 66.

Ezen a játékhéten (46.) nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a 47. heti sorsoláson 1 milliárd 460 millió forintért izgulhatnak majd az ötös lottó játékosai.

További nyeremények az Ötöslottón a 46. héten:

  • 4 találat: egyenként 1 023 290 Ft
  • 3 találat: egyenként 25 545 Ft
  • 2 találat: egyenként 3 740 Ft

Jokerszám: 849495

Ezen a játékhéten volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játékos több mint 160 millió forinttal lett gazdagabb. A 47. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

Címlapi kép: Mónus Márton, MTI/MTVA

