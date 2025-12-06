2025. december 6. szombat Miklós
7 °C Budapest
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten

Pénzcentrum
2025. december 6. 19:19

Kihúzták az Ötöslottó 2025/49. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: az 50. héten már 2 milliárd 100 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ötöslottó 49. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

28; 44; 52; 64; 86.

Ezen a játékhéten (49.) nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 2 milliárd 100 millió forint lesz a következő, 50. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 49. héten:

  • 4 találat: egyenként 2 309 760 Ft
  • 3 találat: egyenként 24 920 Ft
  • 2 találat: egyenként 3 380 Ft

Jokerszám: 661807

Ezen a héten nem volt telitalálat a Jokeren, így a jövő héten 95 millió lesz a főnyeremény.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #Ötöslottó #szerencsejáték #joker #szerencseszombat #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #ötös lottó #ötös #pénzcentrum lottószámok #ötöslottó friss #szerencsejáték ötöslottó nyerőszámai

