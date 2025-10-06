A tavaszi árrésstop csak átmeneti enyhülést hozott az inflációban, a magyar gazdaság szerkezeti gondjait azonban nem oldotta meg
Durván emelkedik az HBO Max előfizetési díja: ennyibe kerül novembertől a Standard csomag
Az előfizetőknek kiküldött tájékoztató alapján 2025. november 6-tól emelkedik az HBO Max havi díja, és frissülnek a szolgáltatás Felhasználási Feltételei is. A változások célja a tartalomfejlesztés és a felhasználói élmény javítása, de az előfizetőknek érdemes időben mérlegelni, elfogadják-e az új feltételeket.
Az HBO Max tájékoztatása szerint 2025. november 6-tól emelkedik a Standard csomag havi előfizetés havi díja: a jelenlegi 1850 forint helyett 2290 forintot kell majd fizetni. Az új ár az első, november 6-án vagy azt követően esedékes számlázási ciklusban lép életbe.
A szolgáltató indoklása szerint az áremelés a tartalomgyártás, felvásárlások és termékfejlesztés költségeinek növekedésével függ össze. A cél, hogy továbbra is magas színvonalú tartalmat és felhasználói élményt biztosítsanak az előfizetőknek.
Fontos megjegyezni, hogy azok az ügyfelek, akik korábban aktiválták a „33% KEDVEZMÉNY ÖRÖKRE” ajánlatot, továbbra is élvezhetik a kedvezményt — az új havi díjra vetítve. A kedvezmény érvényessége azonban feltételekhez kötött: csak akkor marad meg, ha az előfizető nem módosítja csomagját, és betartja az ajánlat feltételeit.
A változásokkal egy időben frissülnek az HBO Max Felhasználási Feltételei is. A dokumentum pontosabb leírást ad a szolgáltatás működéséről, a tartalomelérés módjáról, a támogatott eszközökről és operációs rendszerekről, valamint a számlázási és fizetési folyamatokról. Emellett részletesebb szabályozás vonatkozik a reklámok és keresztpromóciós tartalmak megjelenítésére, valamint a fiókmegosztásra — különös tekintettel a háztartáson kívüli használatra.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A frissített feltételek 2025. november 6-án lépnek hatályba. Aki nem ért egyet a módosításokkal, annak lehetősége van előfizetése lemondására — akár az HBO Max fiókon keresztül, akár az alkalmazásboltban vezetett előfizetés esetén. Lemondás esetén az előfizetés a jelenlegi számlázási időszak végéig érvényes marad, a régi feltételek szerint.
Azoknak, akik már korábban lemondták előfizetésüket, nincs további teendőjük. Ha viszont valaki újra aktiválja fiókját, az új ár és feltételek rá is vonatkoznak.
Az egykori felnőttfilmes rendező kötetlen beszélgetéseket tart saját magával, így az érdeklődők sok mindent megtudhatnak a pornófilmek világáról.
Több mint 1,5 milliárd forintot nyert egy szerencsés játékos az Ötöslottón. Idén ez a harmadik telitalálat az ország legismertebb lottójátékán.
Lássuk, ezen a héten volt-e telitalálat, elviszik-e az 1,522 milliárd forintos főnyereményt?
Nem igazán volt nagy kasza az Eurojackpot pénteki számhúzása a magyar játékosoknak: az első négy nyerőosztályában egyetlen magyar sincs.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 319 millió forint volt.
Az októberi Disney-premierek között ismét mindenki megtalálhatja a kedvencét, és még sportközvetítés is lesz köztük.
A közösségi médiában sokan osztják meg, hogy a gyorsétteremlánc szódagépeiből származó diétás kóla más élményt nyújt
Teszten a megújult Nagyi Titka pizzaliszt: tényleg csak méregdrága olasz lisztből lehet kortárs pizzát sütni?
Völgyesi Wiluth Zsolt pizzaszakértő TikTok-videójában alaposan letesztelte az új terméket.
Kiemelkedően szerencsés volt az elmúlt 4 hét a Napi Mázli játékosainak: kilenc alkalommal 20 millió forintot vihettek haza a jó tippekkel.
Bár októberben nem lesz a szeptemberi teljes holdfogyatkozáshoz hasonlóan látványos égi esemény, mégis lesz miért az éjszakai égboltot kémlelni!
Kihúzták a Skandináv lottó 40. heti nyerőszámait. Lássuk, volt-e olyan szerencsevadász, aki elvitte a majdnem 300 milliós főnyereményt?
Laár András után Galla Miklós is rajongóihoz fordult segítségért.
Az első Simpsons-film 2007 júliusában került a mozikba, és több mint 500 millió dolláros bevételt hozott világszerte.
Albert Péter, a Budapest Park vezérigazgatója szerint a közönség összetétele, viselkedése és elvárásai látványosan változnak.
Különleges természeti jelenségek kápráztatták el a megfigyelőket kedden.
A hét első felében erősen és közepesen felhős időszakok váltják egymást, a gomolyfelhőkből helyenként záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak.
"A tiltás kemény eszköz, "de a fiataloknak az alkoholt és a nikotint is tiltjuk, hogy megvédjük a még fejlődő agyukat." - hangsúlyozta a párt.
Egy ember és egy társadalom egészségét leginkább a jókedv, a nevetés, a humor, a nyitottság és a felszabadultság jelzi.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát