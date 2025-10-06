2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
15 °C Budapest
Durván emelkedik az HBO Max előfizetési díja: ennyibe kerül novembertől a Standard csomag

Pénzcentrum
2025. október 6. 11:15

Az előfizetőknek kiküldött tájékoztató alapján 2025. november 6-tól emelkedik az HBO Max havi díja, és frissülnek a szolgáltatás Felhasználási Feltételei is. A változások célja a tartalomfejlesztés és a felhasználói élmény javítása, de az előfizetőknek érdemes időben mérlegelni, elfogadják-e az új feltételeket.

Az HBO Max tájékoztatása szerint 2025. november 6-tól emelkedik a Standard csomag havi előfizetés havi díja: a jelenlegi 1850 forint helyett 2290 forintot kell majd fizetni. Az új ár az első, november 6-án vagy azt követően esedékes számlázási ciklusban lép életbe.

A szolgáltató indoklása szerint az áremelés a tartalomgyártás, felvásárlások és termékfejlesztés költségeinek növekedésével függ össze. A cél, hogy továbbra is magas színvonalú tartalmat és felhasználói élményt biztosítsanak az előfizetőknek.

Fontos megjegyezni, hogy azok az ügyfelek, akik korábban aktiválták a „33% KEDVEZMÉNY ÖRÖKRE” ajánlatot, továbbra is élvezhetik a kedvezményt — az új havi díjra vetítve. A kedvezmény érvényessége azonban feltételekhez kötött: csak akkor marad meg, ha az előfizető nem módosítja csomagját, és betartja az ajánlat feltételeit.

A változásokkal egy időben frissülnek az HBO Max Felhasználási Feltételei is. A dokumentum pontosabb leírást ad a szolgáltatás működéséről, a tartalomelérés módjáról, a támogatott eszközökről és operációs rendszerekről, valamint a számlázási és fizetési folyamatokról. Emellett részletesebb szabályozás vonatkozik a reklámok és keresztpromóciós tartalmak megjelenítésére, valamint a fiókmegosztásra — különös tekintettel a háztartáson kívüli használatra.

A frissített feltételek 2025. november 6-án lépnek hatályba. Aki nem ért egyet a módosításokkal, annak lehetősége van előfizetése lemondására — akár az HBO Max fiókon keresztül, akár az alkalmazásboltban vezetett előfizetés esetén. Lemondás esetén az előfizetés a jelenlegi számlázási időszak végéig érvényes marad, a régi feltételek szerint.

Azoknak, akik már korábban lemondták előfizetésüket, nincs további teendőjük. Ha viszont valaki újra aktiválja fiókját, az új ár és feltételek rá is vonatkoznak.
Címlapkép: Getty Images
