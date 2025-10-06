Durván emelkedik az HBO Max előfizetési díja: ennyibe kerül novembertől a Standard csomag

Az előfizetőknek kiküldött tájékoztató alapján 2025. november 6-tól emelkedik az HBO Max havi díja, és frissülnek a szolgáltatás Felhasználási Feltételei is. A változások célja a tartalomfejlesztés és a felhasználói élmény javítása, de az előfizetőknek érdemes időben mérlegelni, elfogadják-e az új feltételeket.

Az HBO Max tájékoztatása szerint 2025. november 6-tól emelkedik a Standard csomag havi előfizetés havi díja: a jelenlegi 1850 forint helyett 2290 forintot kell majd fizetni. Az új ár az első, november 6-án vagy azt követően esedékes számlázási ciklusban lép életbe.

A szolgáltató indoklása szerint az áremelés a tartalomgyártás, felvásárlások és termékfejlesztés költségeinek növekedésével függ össze. A cél, hogy továbbra is magas színvonalú tartalmat és felhasználói élményt biztosítsanak az előfizetőknek.

Fontos megjegyezni, hogy azok az ügyfelek, akik korábban aktiválták a „33% KEDVEZMÉNY ÖRÖKRE” ajánlatot, továbbra is élvezhetik a kedvezményt — az új havi díjra vetítve. A kedvezmény érvényessége azonban feltételekhez kötött: csak akkor marad meg, ha az előfizető nem módosítja csomagját, és betartja az ajánlat feltételeit.

A változásokkal egy időben frissülnek az HBO Max Felhasználási Feltételei is. A dokumentum pontosabb leírást ad a szolgáltatás működéséről, a tartalomelérés módjáról, a támogatott eszközökről és operációs rendszerekről, valamint a számlázási és fizetési folyamatokról. Emellett részletesebb szabályozás vonatkozik a reklámok és keresztpromóciós tartalmak megjelenítésére, valamint a fiókmegosztásra — különös tekintettel a háztartáson kívüli használatra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A frissített feltételek 2025. november 6-án lépnek hatályba. Aki nem ért egyet a módosításokkal, annak lehetősége van előfizetése lemondására — akár az HBO Max fiókon keresztül, akár az alkalmazásboltban vezetett előfizetés esetén. Lemondás esetén az előfizetés a jelenlegi számlázási időszak végéig érvényes marad, a régi feltételek szerint.

Azoknak, akik már korábban lemondták előfizetésüket, nincs további teendőjük. Ha viszont valaki újra aktiválja fiókját, az új ár és feltételek rá is vonatkoznak.