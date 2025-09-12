Ősszel sem fogunk unatkozni: elképesztő újdonságok érkeznek a Disney+-ra hamarosan

A Disney+ idén ősszel is számos újdonsággal és visszatérő közönségkedvenccel várja a sorozat- és filmrajongókat. A felületen nemrég debütált az FX Alien: Föld (FX Alien: Earth) sorozat, illetve a díjnyertes Gyilkos a házban (Only Murders in the Building) vígjátéksorozat legújabb, ötödik évada, de nemrég érkezett a kasszasiker Lilo & Stitch – A csillagkutya (Lilo & Stitch) és a Marvel Studios gyártásában készült Mennydörgők (Thunderbolts) is.

Novemberben jön Ryan Murphy saját gyártású jogi drámája, a Minden Fair (All’s Fair), Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson és Glenn Close főszereplésével. A sorozat egy kemény női válóperes ügyvédcsapatot követ nyomon, akik nagy horderejű válásokkal, botrányos titkokkal és folyamatosan változó viszonyokkal küzdenek a bíróságon és azon túl. A sokak által várt Percy Jackson és az olimposziak (Percy Jackson and The Olympians) második évada (december 10.) izgalmas új kalandra hívja a rajongókat: Percy és barátai a Szörnyek tengerébe utaznak, hogy megtalálják az Aranygyapjút, az egyetlen dolgot, ami megmentheti a Félvér táborát.

Szintén ősszel debütál a Chad Powers (szeptember 30.) vígjátéksorozat, amelynek társalkotója, társírója, vezető producere és főszereplője Glen Powell; A szellem ereje (High Potential) második évada (szeptember 17.) Kaitlin Olson főszereplésével; a népszerű valóságshow, A mormon feleségek titkos élete (The Secret Lives of Mormon Wives) harmadik évada (november 13.); a 20th Century Studios új játékfilmje, a Swiped (szeptember 19.); a Disney és a Pixar animációs kalandfilmje, az Elio; és még sok más.

A focirajongók sem maradnak izgalmak nélkül, hiszen október 7-től az UEFA Női Bajnokok Ligája 2025-26-os szezonjának minden mérkőzése élőben követhető lesz a platformon.

Saját gyártású tartalmak

A világ két vezető márkájának kulisszái mögé enged betekintést a háromrészes dokumentumsorozat, a Sneakerháborúk: Adidas vs. Puma (Sneaker Wars: Adidas V. Puma) (szeptember 24.), amely a két globális sportruházati óriáscég közötti, évtizedek óta tartó, családi viszályból eredő heves rivalizálást mutatja be.

Európa minden szegletéből érkeznek izgalmas, saját gyártású krimidrámák. Lengyelországból a Breslau: Egy sorozatgyilkos nyomában (Breslau) (szeptember 12.), egy nyolcrészes sorozat, amely 1936-ban játszódik, és amelyben a vitatott megítélésű, de hatékony rendőrfőnök, Franz Podolsky egy brutális gyilkosságot nyomoz ki, miközben veszélyes macska-egér játékba keveredik a gyilkossal. Franciaországból érkezik a Lost Station Girls (októberben), amely egy több mint húsz éven át tartó rendkívüli nyomozást követ végig Dél-Franciaországban, ahol eltűnik egy tizenéves lány, három fiatal nőt pedig holtan találnak a perpignani vasútállomás közelében. A skandináv krimi rajongói egy sötét, látványos sorozatra számíthatnak: a svéd To Cook A Bear (október 15.) Mikael Niemi 2017-es bestseller könyvén alapul, és Gustaf Skarsgård főszereplésével készült.

Általános szórakoztató tartalmak

A Disney+ általános szórakoztató kínálata ősszel is tovább bővül számos várva várt tartalommal. Érkezik például a Murdaugh: Death in the Family (október 15.), ami a népszerű Murdaugh Murders podcast nyomán készült. A történet Dél-Karolina egyik legbefolyásosabb házaspár életét követi; fiuk, Paul halálos hajóbalesetet szenved. Ahogy a részletek napvilágra kerülnek, és újabb kihívások merülnek fel, a család több rejtélyes halálesettel való kapcsolatára is fény derül. Visszatérnek még olyan közönségkedvenc sorozatok is, mint a Futurama animációs sorozat legújabb, 13. évada (szeptember 16.).

A Jonas Brothers rajongói sem szomorkodhatnak, hiszen novemberben érkezik az A Very Jonas Christmas Movie, amely a 20th Television és a Disney Branded Television produkciója. A vígjátékban a három testvérnek egyre nehezebb akadályokkal kell szembenézniük, miközben Londonból New Yorkba igyekeznek, hogy időben odaérjenek és együtt karácsonyozhassanak a családjukkal.

Lucasfilm

Idén ősszel érkezik a Lego Star Wars: Újjáépíteni a Galaxist – A múlt darabjai (LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past) (szeptember 19.), amely folytatja a 2024-ben a Lego Star Wars: Újjáépíteni a Galaxist című filmmel megkezdett történetet. Ebben a négyrészes folytatásban Sig, Bob jedi, Yesi, Servo és Dev visszatérnek, hogy szembeszálljanak Solitusszal, egy hatalmas és rejtélyes, új ellenséggel, aki kiszabadult az Erőbörtönből, egy olyan dimenzióból, ahová azok a LEGO-darabok kerülnek, amelyek hátramaradtak a galaxis újjáépüléseikor.

Disney & Pixar

A Disney és a Pixar legújabb filmje, az Elio (szeptember 17.) egy élénk fantáziájú űrfanatikus kalandjait követi nyomon, aki egy kozmikus kalandba keveredik, amelynek során új kapcsolatokat kell kialakítania különc idegen lényekkel, át kell vészelnie egy intergalaktikus méretű válságot, és valahogyan rá kell jönnie, ki is ő valójában.

20th Century Studios

A 20th Century Studios új filmje, a Swiped (szeptember 19.) az online társkereső platform, a Bumble alapítójának valós történetén alapul. A filmben a frissen diplomázott Whitney Wolfe (Lily James) rendkívüli elszántsággal és találékonysággal tör be a férfiak által dominált tech iparba, elindít egy innovatív, világszerte elismert társkereső alkalmazást – valójában kettőt –, és megalapozza az utat ahhoz, hogy a legfiatalabb női milliárdos legyen.