Mutatjuk a 2025-ös év legnagyobb magyar góljait: nézd újra ezeket a bődületes bombákat

Összeállítottunk egy ötös listát az év legnagyobb magyar góljairól. Szoboszlai Arsenalnak rúgott találatától Dzsudzsák és Vitális szabadrúgásáig: ezek voltak szerintünk a naptári év legnagyobbjai.

Bár sem Eb-t, sem világbajnokságot nem rendeztek 2025-ben, azt igazán nem lehet mondani, hogy unalmas évünk lett volna a focivilágban. Mind külföldön, mind itthon potoyogtak a nagy gólok, helyenként olyanok is, amelyeket hosszú évek múlva is emlegetni fogunk - akár a nagysága, akár a jelentősége miatt.

A Pénzcentrum most - szubjektív módon - összeállított egy ötös listát, ahol magyar játékos által, vagy éppen a magyar bajnokságban esett legnagyobb gólokat listázzuk. Varga bombájától a Győr vagy az MTK fiatal tehetségének góljai is befértek a listára - lássuk, mik voltak a legnagyobb "dugók" 2025-ben!

Molnár Rajmund alig nézett fel

Még az NB I 2025/2026-os szezonjának a legelső fordulójában született ez a gól július utolsó hétvégéjén. A Ferencváros némileg enerváltan érkezett a Hungária körútra az MTK-hoz, ami betudható volt annak, hogy akkor már javában zajlottak az európai selejtezők.

Talán ezt használta ki egy kicsit az MTK fiatal tehetsége, Molnár Rajmund. A Fradi már vezetett a második félidő elején, de a kékek játékában végig benne volt a gól - ami pedig érkezett is, Molnár több mint huszonöt méterről tekert egy hatalmasat Dibusz Dénes kapujába.

Az MTK nem engedte ki a pontot a kezéből, így a címvédő Fradi kissé mérgesen, és csak egy ponttal távozott a szomszéd kerületből. Molnár Rajmund pedig fenntartotta jó formáját: ez azt eredményezte, hogy Marco Rossi ősszel behívta a válogatottba, és még a nyári transzferablakban elfogadott egy lengyelországi ajánlatot, így külföldön pallérozódhat tovább.

Dzsudzsák Balázs még érzi a szabadokat

Kicsit ugyan közelebbről, de a gól szöge miatt szintén felejthetetlen gólt ragasztott az ETO hálójába a már 38 éves, a magyar válogatottsági rekordot évek óta tartó debreceni kapitány, Dzsudzsák Balázs. A 2010-es évek egyik legsikeresebb magyar labdarúgója októberben, az NB I 9. fordulójában ragasztott nagy szabadrúgásgólt az ETO kapujába.

Érdekesség, hogy bár a mérkőzés irama kimondottan magas volt, és sok lövést engedtek el a csapatok, akciógól nem született. A Győr pár perccel később büntetőből egyenlített, így amint a fentebb tárgyalt meccs, ez is 1-1-es döntetlennel ért véget. Dzsudzsáknak egyébként 5 gólja van eddig a szezonban, és nagy szerepet vállalt a Loki remek őszi meneteléséből is.

Vitális Milán nagyon eltalálta

De nem csak kapni, hanem adni is tudja az ETO adni a hatalmas pontrúgásból született gólt, ezt bizonyította Vitális Milán is. Az előző szezont a Dunaszerdahely kölcsönjátékosaként Győrben töltő, majd ott meg is ragadó fiatal tehetség a negyedik fordulóban, az MTK otthonában játszott - és gyakorlatiag agyonnyert - mérkőzésen rúgott egy jó huszonöt méteres szabadrúgásgólt, ami a naptári év egyik legszebbjére sikeredett.

Az ETO azt a mérkőzést 7-2-re nyerte meg a Hungária körúton, kétséget se hagyva afelől, hogy nem csak fellángolás volt az, hogy az előző szezonban az élmezőnyben végeztek. A Rába-partiak - többek között Vitális hatalmas formája miatt - cikkünk megjelenésekor vezetik a bajnokságot, és a Konferencia-ligáról is csak egy hajszállal maradtak le az őszi idényben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Összetört a szívunk egy nagy magyar gól után is

A 2025-ös futballév egyik legfájdalmasabb jelenete volt, hogy az ír támadó, Troy Parrott megszerezte saját - és egyben csapata - harmadik gólját a 97. percben, ezzel elütve Magyarországot a világbajnoki pótselejtezőtől. Ha a szívunk szakadt is meg, nem lenne jó elfelejteni azt a gólt, amivel még azt hittük, minden rendben lesz - a válogatottban idén sem alibiző Varga Barnabás szerezte, lássuk:

Varga ezzel a góllal szerezte vissza a vezetést, aztán a mérkőzés utolsó tíz percében az írek fordítottak, és ők mehetnek a márciusi pótselejtezőre. A magyar válogatott negyven év után sem tudott kijutni a vébére.

EZ IS ÉRDEKELHET Vb 2026: Itt vannak a pótselejtező párjai, erős meccsek lesznek a kijutásért Erős párosítások alakultak ki az európai vb-pótselejtezőkben, és az is kiderült, kik kezdhetnek hazai pályán.

Szoboszlai megdicsőült

Lássuk most már a legnagyobb és legfontosabb gólt, amit magyar játékos szerzett a 2025-ös naptári évben. Olyan találat ez, ami egy évtizedben talán egyszer van, és végleg kiderült, hogy Szoboszlai Dominik végképp megváltotta saját belépőjét a világsztárok szűk elitjébe.

A válogatott csapatkapitánya augusztus utolsó napján, az Arsenal elleni PL-meccsen szerezte a gólt: kár több szót vesztegetni rá, lássuk ezredszer is.

Szoboszlait sokan féltették, amikor a Liverpool nagybevásárlást tartott a nyáron, és elhozta például Florian Wirtzet: a szakírók azt találgatták, vajon kiszorítja-e a német középpályás a magyar fenomét a Pool kezdőjéből, és Dominikra csak epizódszerep várhat Arne Slot csapatában? Nos, nem ez történt: ugyanezek a szakírók most mind egyetértenek abban, hogy Szoboszlai sokszor egyedül cipeli a gyengélkedő Vörösöket.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA