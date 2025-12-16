2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
Budapest, 2025. november 16.A gólszerző Varga Barnabás ünnepel a Magyarország - Írország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. november 16-án.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Mutatjuk a 2025-ös év legnagyobb magyar góljait: nézd újra ezeket a bődületes bombákat

Reichenberger Dániel
2025. december 16. 19:02

Összeállítottunk egy ötös listát az év legnagyobb magyar góljairól. Szoboszlai Arsenalnak rúgott találatától Dzsudzsák és Vitális szabadrúgásáig: ezek voltak szerintünk a naptári év legnagyobbjai.

Bár sem Eb-t, sem világbajnokságot nem rendeztek 2025-ben, azt igazán nem lehet mondani, hogy unalmas évünk lett volna a focivilágban. Mind külföldön, mind itthon potoyogtak a nagy gólok, helyenként olyanok is, amelyeket hosszú évek múlva is emlegetni fogunk - akár a nagysága, akár a jelentősége miatt. 

A Pénzcentrum most - szubjektív módon - összeállított egy ötös listát, ahol magyar játékos által, vagy éppen a magyar bajnokságban esett legnagyobb gólokat listázzuk. Varga bombájától a Győr vagy az MTK fiatal tehetségének góljai is befértek a listára - lássuk, mik voltak a legnagyobb "dugók" 2025-ben!

Molnár Rajmund alig nézett fel

Még az NB I 2025/2026-os szezonjának a legelső fordulójában született ez a gól július utolsó hétvégéjén. A Ferencváros némileg enerváltan érkezett a Hungária körútra az MTK-hoz, ami betudható volt annak, hogy akkor már javában zajlottak az európai selejtezők. 

Talán ezt használta ki egy kicsit az MTK fiatal tehetsége, Molnár Rajmund. A Fradi már vezetett a második félidő elején, de a kékek játékában végig benne volt a gól - ami pedig érkezett is, Molnár több mint huszonöt méterről tekert egy hatalmasat Dibusz Dénes kapujába.

Az MTK nem engedte ki a pontot a kezéből, így a címvédő Fradi kissé mérgesen, és csak egy ponttal távozott a szomszéd kerületből. Molnár Rajmund pedig fenntartotta jó formáját: ez azt eredményezte, hogy Marco Rossi ősszel behívta a válogatottba, és még a nyári transzferablakban elfogadott egy lengyelországi ajánlatot, így külföldön pallérozódhat tovább.

Dzsudzsák Balázs még érzi a szabadokat

Kicsit ugyan közelebbről, de a gól szöge miatt szintén felejthetetlen gólt ragasztott az ETO hálójába a már 38 éves, a magyar válogatottsági rekordot évek óta tartó debreceni kapitány, Dzsudzsák Balázs. A 2010-es évek egyik legsikeresebb magyar labdarúgója októberben, az NB I 9. fordulójában ragasztott nagy szabadrúgásgólt az ETO kapujába.

Érdekesség, hogy bár a mérkőzés irama kimondottan magas volt, és sok lövést engedtek el a csapatok, akciógól nem született. A Győr pár perccel később büntetőből egyenlített, így amint a fentebb tárgyalt meccs, ez is 1-1-es döntetlennel ért véget. Dzsudzsáknak egyébként 5 gólja van eddig a szezonban, és nagy szerepet vállalt a Loki remek őszi meneteléséből is.

Vitális Milán nagyon eltalálta

De nem csak kapni, hanem adni is tudja az ETO adni a hatalmas pontrúgásból született gólt, ezt bizonyította Vitális Milán is. Az előző szezont a Dunaszerdahely kölcsönjátékosaként Győrben töltő, majd ott meg is ragadó fiatal tehetség a negyedik fordulóban, az MTK otthonában játszott - és gyakorlatiag agyonnyert - mérkőzésen rúgott egy jó huszonöt méteres szabadrúgásgólt, ami a naptári év egyik legszebbjére sikeredett.

Az ETO azt a mérkőzést 7-2-re nyerte meg a Hungária körúton, kétséget se hagyva afelől, hogy nem csak fellángolás volt az, hogy az előző szezonban az élmezőnyben végeztek. A Rába-partiak - többek között Vitális hatalmas formája miatt - cikkünk megjelenésekor vezetik a bajnokságot, és a Konferencia-ligáról is csak egy hajszállal maradtak le az őszi idényben.

Összetört a szívunk egy nagy magyar gól után is

A 2025-ös futballév egyik legfájdalmasabb jelenete volt, hogy az ír támadó, Troy Parrott megszerezte saját - és egyben csapata - harmadik gólját a 97. percben, ezzel elütve Magyarországot a világbajnoki pótselejtezőtől. Ha a szívunk szakadt is meg, nem lenne jó elfelejteni azt a gólt, amivel még azt hittük, minden rendben lesz - a válogatottban idén sem alibiző Varga Barnabás szerezte, lássuk:

Varga ezzel a góllal szerezte vissza a vezetést, aztán a mérkőzés utolsó tíz percében az írek fordítottak, és ők mehetnek a márciusi pótselejtezőre. A magyar válogatott negyven év után sem tudott kijutni a vébére.

Vb 2026: Itt vannak a pótselejtező párjai, erős meccsek lesznek a kijutásért
EZ IS ÉRDEKELHET
Vb 2026: Itt vannak a pótselejtező párjai, erős meccsek lesznek a kijutásért
Erős párosítások alakultak ki az európai vb-pótselejtezőkben, és az is kiderült, kik kezdhetnek hazai pályán.

Szoboszlai megdicsőült

Lássuk most már a legnagyobb és legfontosabb gólt, amit magyar játékos szerzett a 2025-ös naptári évben. Olyan találat ez, ami egy évtizedben talán egyszer van, és végleg kiderült, hogy Szoboszlai Dominik végképp megváltotta saját belépőjét a világsztárok szűk elitjébe.

A válogatott csapatkapitánya augusztus utolsó napján, az Arsenal elleni PL-meccsen szerezte a gólt: kár több szót vesztegetni rá, lássuk ezredszer is.

Szoboszlait sokan féltették, amikor a Liverpool nagybevásárlást tartott a nyáron, és elhozta például Florian Wirtzet: a szakírók azt találgatták, vajon kiszorítja-e a német középpályás a magyar fenomét a Pool kezdőjéből, és Dominikra csak epizódszerep várhat Arne Slot csapatában? Nos, nem ez történt: ugyanezek a szakírók most mind egyetértenek abban, hogy Szoboszlai sokszor egyedül cipeli a gyengélkedő Vörösöket.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
