Budapest, Magyarország - 2010. augusztus 15.: Egy srác crowdsurfingol egy koncert közben a Sziget Fesztivál nagyszínpadának területén. A Sziget a világ egyik legjelentősebb zenei és művészeti fesztiválja. Minden év augusztusában rendez
Szórakozás

Újra Magyarországra jön a The Prodigy: nyolc éve nem jártak már itt, ebben a városban találkozhatsz velük

Telex
2025. december 16. 17:02

Hosszú szünet után újra magyar színpadra lép a The Prodigy. A legendás együttes 2025. július 4-én, a soproni Lővérekben megrendezett SopronFesten ad koncertet. Legutóbb nyolc éve szerepeltek hazánkban - írta a Telex.

Az elektronikus zene meghatározó alakjaként számon tartott brit formáció a SopronFest egyik főfellépőjeként érkezik Magyarországra. A koncert helyszíne nem ismeretlen számukra: a soproni VOLT Fesztivál keretében már több alkalommal is nagy sikerrel léptek fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A The Prodigy 1990-es megalakulása óta az elektronikus zene forradalmi megújítói között szerepel. Sikerük kulcsa Liam Howlett producer egyedi zenei koncepciója, valamint a formáció tagjainak energikus színpadi jelenléte, amely az 1990-es évek és az ezredforduló fesztiválkultúrájának egyik meghatározó elemévé vált. Világszerte ismertté vált dalaik közé tartozik a Firestarter, a Voodoo People, a No Good, az Out of Space és a Smack My Bitch Up.

Keith Flint 2019-es halála jelentős törést okozott az együttes történetében. Az énekes-frontember elvesztése után sokáig kérdéses volt, hogy a formáció folytatni tudja-e pályafutását egyik legkarizmatikusabb tagja nélkül. Hosszabb visszavonulást követően a zenekar az elmúlt időszakban tért vissza a nemzetközi színpadokra.

A 2025-ös év már sorra hozza a sikeres fellépéseket a The Prodigy számára: főzenekarként szerepelnek többek között a Glastonbury és a Coachella fesztiválokon is. Az áprilisra ütemezett brit és ír koncertkörútjuk rekordidő alatt telt be, a jegyek minden korábbinál gyorsabban fogytak.

Az együttes korábban rendszeres vendég volt a magyar fesztiválokon. Éveken keresztül visszatérő fellépői voltak a hazai nyári rendezvényeknek, több alkalommal adtak sikeres koncertet a Sziget Fesztiválon, a Balaton Soundon és a VOLT Fesztiválon is. A Sopronfest fellépőiről korábban már írtunk, itt olvashatod el újra:

Hivatalos! Itt az idei SopronFest részletes programja: igazi sztárparádé a fesztiválon
Címlapkép: Getty Images
