A Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottóra építve különleges nyereményjátékot hirdet meg 2025 végére.
Újra Magyarországra jön a The Prodigy: nyolc éve nem jártak már itt, ebben a városban találkozhatsz velük
Hosszú szünet után újra magyar színpadra lép a The Prodigy. A legendás együttes 2025. július 4-én, a soproni Lővérekben megrendezett SopronFesten ad koncertet. Legutóbb nyolc éve szerepeltek hazánkban - írta a Telex.
Az elektronikus zene meghatározó alakjaként számon tartott brit formáció a SopronFest egyik főfellépőjeként érkezik Magyarországra. A koncert helyszíne nem ismeretlen számukra: a soproni VOLT Fesztivál keretében már több alkalommal is nagy sikerrel léptek fel.
A The Prodigy 1990-es megalakulása óta az elektronikus zene forradalmi megújítói között szerepel. Sikerük kulcsa Liam Howlett producer egyedi zenei koncepciója, valamint a formáció tagjainak energikus színpadi jelenléte, amely az 1990-es évek és az ezredforduló fesztiválkultúrájának egyik meghatározó elemévé vált. Világszerte ismertté vált dalaik közé tartozik a Firestarter, a Voodoo People, a No Good, az Out of Space és a Smack My Bitch Up.
Keith Flint 2019-es halála jelentős törést okozott az együttes történetében. Az énekes-frontember elvesztése után sokáig kérdéses volt, hogy a formáció folytatni tudja-e pályafutását egyik legkarizmatikusabb tagja nélkül. Hosszabb visszavonulást követően a zenekar az elmúlt időszakban tért vissza a nemzetközi színpadokra.
A 2025-ös év már sorra hozza a sikeres fellépéseket a The Prodigy számára: főzenekarként szerepelnek többek között a Glastonbury és a Coachella fesztiválokon is. Az áprilisra ütemezett brit és ír koncertkörútjuk rekordidő alatt telt be, a jegyek minden korábbinál gyorsabban fogytak.
Az együttes korábban rendszeres vendég volt a magyar fesztiválokon. Éveken keresztül visszatérő fellépői voltak a hazai nyári rendezvényeknek, több alkalommal adtak sikeres koncertet a Sziget Fesztiválon, a Balaton Soundon és a VOLT Fesztiválon is. A Sopronfest fellépőiről korábban már írtunk, itt olvashatod el újra:
Na, vajon elvitte-e valaki a 2 milliárd 100 millió forintos főnyereményt az 50. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/50. heti, pénteki nyerőszámait, ezúttal nem született telitalálat.
Durván berúgja az ajtót 2026-ban az egyik streamingszolgáltató: elképesztő néznivalókból válogathatunk
Az HBO kínálatában dráma, fantasy és dokumentumsorozat is lesz, bőven lesz mit nézni a következő évben - sok nagyon várt darabot már január elején.
Huszonhárom év után szilveszterkor tér vissza a TV2-re Lagzi Lajcsi vezetésével a Dáridó.
Kihúzták a Hatoslottó 50. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 777 millió forintos főnyereményt?
Elképesztő roham a karácsonyi koncertekért Budapesten: van, ahol 120 ezer forint a jegy, mégis elkapkodják
A fővárosban egymást érik az ünnepi koncertek, ahol sztárok, nagyzenekarok és klasszikusok segítik az ünnepi ráhangolódást.
A lakosság többsége fontosnak tartja, hogy előre felkészüljön a karácsonyi kiadásokra
Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény a skandin, így a következő héten (51.) 210 millió forint lesz majd a tét a Skandináv lottón.
Átvette az irodalmi Nobel-díjat szerdán Stockholmban Krasznahorkai László.
A kutatások szerint az önkénteskedés egész évben hozzájárulhat a boldogságunkhoz és jóllétünkhöz.
Lakos Nóra rendezését nemrég két görögországi nemzetközi fesztiválon is díjazták a zsűrik.
Az életmód apró változtatásai, tudatos táplálkozás, mozgás, társas kapcsolatok látványosan javíthatják a szerotoninszintet, és vele együtt a mindennapi jóllétünket.
A bejelentés egy bizonytalan időszak után érkezett, miután a fesztivál jövője kérdésessé vált a külföldi tulajdonos kivonulása miatt.
Te is boldog szeretnél lenni 2026-ban? Tudományos kutatások szerint, ez a 3 dolog lesz a legfontosabb
A boldogság kulcsa a szeretet és a kapcsolódás érzése - állítja egy kutató, aki három hatékony módszert javasol a boldogságszint növelésére.
2025-ben a boldogságkutatások új irányt mutattak: míg Európában és Észak-Amerikában csökken az elégedettség, Ázsia több országában meglepően magas boldogságszintet mértek.
Megrázó beszédet mondott a Nobel-díjátadó előtt Krasznahorkai László: A remény nálam éppen végleg kifogyott!
Megrázó, filozofikus beszédet mondott Krasznahorkai László a Svéd Királyi Akadémia ünnepi ülésén, közvetlenül azelőtt, hogy szerdán átveszi az irodalmi Nobel-díjat.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 600 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
Vallott a 2025-ös X-Faktor győztese: erre költi 36 milliós nyereményét a raktárosként dolgozó Belano
Belano megnyerte az idei X-Faktort, és a győzelemmel járó 36 millió forintos nyereményét nem luxusra, hanem tudatosan a zenei karrierjére fordítja.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
