Durván berúgja az ajtót 2026-ban az egyik streamingszolgáltató: elképesztő néznivalókból válogathatunk

Az HBO kínálatában dráma, fantasy és dokumentumsorozat is lesz, bőven lesz mit nézni a következő évben - sok nagyon várt darabot már január elején.

Többek között a Sárkányok háza új évada, vagy éppen az Eufória folytatása is jön az HBO Max-ra 2026-ban, de számos más kiváló film és sorozat is érkezik már a jövő év elejétől. A bejelentő videóból kiderült, hogy nem csak a Targaryen-ház korábbi éveit bemutató, a Trónok Harca-univerzumhoz tartozó széria folytatása, de a szintén a nagy sikerű fantasy előzményének számító A Hét királyság lovagja is jön majd.

Emellett láthatjuk majd a Vészhelyzet Pittsburghben 2. évadát, és jön még a Lanterns, az HBO eredeti drámasorozata is. De dokusorozatokkal is el lesznek a nézők kényeztetve, láthatjuk a Mel Brooks: The 99 Year Old Man-t is. Emellet érdemes még megemlíteni a Dűne: Próféciák új évadát, és Az aranykor folytatását is - ez már a negyedik évadát mutatja be jövőre.