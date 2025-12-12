2025. december 12. péntek Gabriella
3 °C Budapest
Streaming szolgáltatások
Szórakozás

Durván berúgja az ajtót 2026-ban az egyik streamingszolgáltató: elképesztő néznivalókból válogathatunk

Pénzcentrum
2025. december 12. 22:02

Az HBO kínálatában dráma, fantasy és dokumentumsorozat is lesz, bőven lesz mit nézni a következő évben - sok nagyon várt darabot már január elején.

Többek között a Sárkányok háza új évada, vagy éppen az Eufória folytatása is jön az HBO Max-ra 2026-ban, de számos más kiváló film és sorozat is érkezik már a jövő év elejétől. A bejelentő videóból kiderült, hogy nem csak a Targaryen-ház korábbi éveit bemutató, a Trónok Harca-univerzumhoz tartozó széria folytatása, de a szintén a nagy sikerű fantasy előzményének számító A Hét királyság lovagja is jön majd.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Emellett láthatjuk majd a Vészhelyzet Pittsburghben 2. évadát, és jön még a Lanterns, az HBO eredeti drámasorozata is. De dokusorozatokkal is el lesznek a nézők kényeztetve, láthatjuk a Mel Brooks: The 99 Year Old Man-t is. Emellet érdemes még megemlíteni a Dűne: Próféciák új évadát, és Az aranykor folytatását is - ez már a negyedik évadát mutatja be jövőre.

 
Címlapkép: Getty Images
#film #sorozat #szórakozás #hbo #filmek #dokumentum #streaming #streaming szolgáltatás #sorozatok #2026 #fantasy

0 HOZZÁSZÓLÁS
FRISS HÍREK
