Ősszel sem fogunk unatkozni: izgalmas filmek és sorozatok érkeznek a SkyShowtime-ra

A SkyShowtime erős őszi kínálattal készül, számos sikersorozat folytatása és izgalmas filmek érkeznek a platformra szeptemberben, köztük az Oscar-díjas, magyar vonatkozású A brutalista című alkotás.

A nyár vége nem jelenti a minőségi film- és sorozatkínálat végét a SkyShowtime előfizetői számára. A streaming szolgáltató szeptemberi felhozatalában több várva várt produkció is helyet kapott, amelyek között kiemelkedő alkotások és népszerű sorozatok folytatásai egyaránt megtalálhatók.

A filmkínálatban szeptember 16-án debütál Brady Corbett rendező A brutalista című történelmi drámája, amely három Oscar-díjat is bezsebelt. A produkció Adrien Brody, Felicity Jones és Guy Pearce főszereplésével készült, és egy Amerikába emigrált magyar holokauszt-túlélő, Tóth László építész megpróbáltatásait mutatja be, aki fokozatosan kiábrándul az amerikai álomból.

Szintén figyelemre méltó a szeptember 13-án érkező The Critic című kosztümös thriller, amelyben Ian McKellen, Gemma Arterton és Mark Strong alakítják a főszerepeket. A történet az 1930-as évek Londonjában játszódik, ahol egy bulvárlap kritikusa konfliktusba kerül az újság új tulajdonosával, miközben egy feltörekvő színésznő is bonyolítja a helyzetet.

A filmkínálatot további érdekes alkotások színesítik: szeptember 15-én érkezik az Emberiesség című horror-thriller, szeptember 17-én a Szeptember 5., amely az 1972-es müncheni olimpia túszdrámáját dolgozza fel amerikai tudósítók szemszögéből, valamint szeptember 29-én a Szimat naplója című családi animációs film.

A sorozatok terén szeptember 12-én indul a Dexter: Feltámadás első évada, amely az Új vér történetét folytatja, középpontban az apa-fiú konfliktussal és a nyomozók szimatolásával. Az évad első két epizódja egyszerre érkezik, a további részeket heti rendszerességgel teszik elérhetővé.

Szeptember 25-én debütál Sylvester Stallone népszerű sorozatának, a Tulsa királyának harmadik évada, amelyben a főhős minden eddiginél veszélyesebb ellenféllel, a Dunmire-családdal kerül szembe. Ez a széria is heti bontásban bővül új epizódokkal.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szeptember 26-án érkezik az Atomic című akciósorozat első évadának első két része, amelyben a Trónok harcából ismert Alfie Allen egy bajba került drogfutárt alakít, aki a líbiai sivatagban kényszerül szövetséget kötni egy problémás alakkal, miközben egy atombomba is bonyolítja a helyzetet.

A hónap végén, szeptember 29-én a Mr. Bigstuff című brit komédiasorozat második évada is elérhetővé válik, amelyben folytatódik a két összeférhetetlen testvér története. A teljes évad egyszerre kerül fel a platformra.

Emellett több népszerű sorozat is folytatódik vagy lezárul a következő hónapokban: a Poker Face évadzárója szeptember 18-án, a Star Trek: Furcsa új világok fináléja szeptember 29-én, míg a Briliáns elmék Los Angelesben november 6-án fejezi be az aktuális évadot.