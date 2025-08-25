Több mint tíz tonna kokaint foglaltak le a hatóságok Ecuadorban három hét alatt tengeri hajókon végrehajtott razziák során.
Ősszel sem fogunk unatkozni: izgalmas filmek és sorozatok érkeznek a SkyShowtime-ra
A SkyShowtime erős őszi kínálattal készül, számos sikersorozat folytatása és izgalmas filmek érkeznek a platformra szeptemberben, köztük az Oscar-díjas, magyar vonatkozású A brutalista című alkotás.
A nyár vége nem jelenti a minőségi film- és sorozatkínálat végét a SkyShowtime előfizetői számára. A streaming szolgáltató szeptemberi felhozatalában több várva várt produkció is helyet kapott, amelyek között kiemelkedő alkotások és népszerű sorozatok folytatásai egyaránt megtalálhatók.
A filmkínálatban szeptember 16-án debütál Brady Corbett rendező A brutalista című történelmi drámája, amely három Oscar-díjat is bezsebelt. A produkció Adrien Brody, Felicity Jones és Guy Pearce főszereplésével készült, és egy Amerikába emigrált magyar holokauszt-túlélő, Tóth László építész megpróbáltatásait mutatja be, aki fokozatosan kiábrándul az amerikai álomból.
Szintén figyelemre méltó a szeptember 13-án érkező The Critic című kosztümös thriller, amelyben Ian McKellen, Gemma Arterton és Mark Strong alakítják a főszerepeket. A történet az 1930-as évek Londonjában játszódik, ahol egy bulvárlap kritikusa konfliktusba kerül az újság új tulajdonosával, miközben egy feltörekvő színésznő is bonyolítja a helyzetet.
A filmkínálatot további érdekes alkotások színesítik: szeptember 15-én érkezik az Emberiesség című horror-thriller, szeptember 17-én a Szeptember 5., amely az 1972-es müncheni olimpia túszdrámáját dolgozza fel amerikai tudósítók szemszögéből, valamint szeptember 29-én a Szimat naplója című családi animációs film.
A sorozatok terén szeptember 12-én indul a Dexter: Feltámadás első évada, amely az Új vér történetét folytatja, középpontban az apa-fiú konfliktussal és a nyomozók szimatolásával. Az évad első két epizódja egyszerre érkezik, a további részeket heti rendszerességgel teszik elérhetővé.
Szeptember 25-én debütál Sylvester Stallone népszerű sorozatának, a Tulsa királyának harmadik évada, amelyben a főhős minden eddiginél veszélyesebb ellenféllel, a Dunmire-családdal kerül szembe. Ez a széria is heti bontásban bővül új epizódokkal.
Szeptember 26-án érkezik az Atomic című akciósorozat első évadának első két része, amelyben a Trónok harcából ismert Alfie Allen egy bajba került drogfutárt alakít, aki a líbiai sivatagban kényszerül szövetséget kötni egy problémás alakkal, miközben egy atombomba is bonyolítja a helyzetet.
A hónap végén, szeptember 29-én a Mr. Bigstuff című brit komédiasorozat második évada is elérhetővé válik, amelyben folytatódik a két összeférhetetlen testvér története. A teljes évad egyszerre kerül fel a platformra.
Emellett több népszerű sorozat is folytatódik vagy lezárul a következő hónapokban: a Poker Face évadzárója szeptember 18-án, a Star Trek: Furcsa új világok fináléja szeptember 29-én, míg a Briliáns elmék Los Angelesben november 6-án fejezi be az aktuális évadot.
Az augusztus 20-ai ünnepségsorozat keretében idén is megelevenedett a Budai Vár: több mint ezer kézműves, száz látványműhely és a hagyományőrző mesterségek kavalkádja várta a látogatókat.
Az űridőjárással összefüggő fizikai folyamatok kutatásával foglalkozó projekt indult a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont.
Az ünnepi tűzijáték hang- és fényhatásai az állatok számára komoly stresszt, sokkhatást jelenthetnek.
Mától lehet megkóstolni Magyarország tortáját és cukormentes tortáját a Szent István-napi programsorozat keretében a Magyar Ízek Utcájában.
Csodálatos égi jelenséget láthatsz szerda hajnalban: csak nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni
Három bolygó, a Hold és több fényes csillag, valamint csillaghalmaz kerül közel egymáshoz augusztus 20-án hajnalban
Egyre több magyar település dönt úgy, hogy nem rendez tűzijátékot augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén.
Rózsa György, a televíziózás 60 éves jubileumát ünneplő legendás műsorvezető súlyos egészségügyi vészhelyzeten esett át.
Egy felmérés alapján a tűzijáték nemcsak kulturális és közösségi élmény, hanem generációkat összekötő ünnepi szimbólum is.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.
Állatkertek Éjszakája 2025: mikor lesz az Állatkertek Éjszakája Győrben, mennyibe kerül az Állatkertek Éjszakája Miskolcon, milyen programokat hoz az Állatkertek Éjszakája Pécsen?
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.